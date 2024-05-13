Протягом доби на фронті 140 бойових зіткнень. На Харківському напрямку росіяни здійснили 13 атак, - Генштаб

Триває вісімсот десята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом доби зафіксовано близько 140 бойових зіткнень.

Про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Наступ військ РФ на Харківщині

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закрпілюються, обладнуються запасні позиції.

Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.

Обстановка на Сході

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9.

На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

На Курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

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На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

На решті напрямків обстановка без змін.

Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням приймаються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою.

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Удари по ворогу

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також наші воїни збили ворожий Су-25.

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