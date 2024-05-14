Россия будет пытаться продвигаться вперед на Харьковском направлении, серьезных прорывов мы не ожидаем, - Госдепартамент США
США ожидают, что российская армия попытается продвигаться в Харьковской области в ближайшие недели.
Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента Ведант Пател, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Россия продолжает свою агрессию, и мы ожидаем, что Россия будет пытаться продвигаться вперед на Харьковском направлении. И возможно, что Россия достигнет дальнейших успехов в ближайшие недели", - сказал Пател.
В то же время, по словам представителя Госдепа, они не ожидают, что Россия достигнет значительных успехов, а, со временем, поступление дополнительной военной помощи от партнеров поможет Украине удержать агрессию.
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Як вбачається, для продовження свого наступу на Липці, супротивник в найближчий час дещо змістить вектор атаки на лівий фланг, щоби повністю окупувати Лук'янці, щоби потім широким охопленням просуватись вперед.
Щоб у Харкові з'явились таблички як у блокадному Ленінграді - "Ця сторона вулиці особливо небезпечна під час артиллерйських обстрілів!" Хоча на це розуму не вистачить у Синєгубого і його ваєнной адміністрації. Вони тільки мантрують - евакуюватись не треба, потужно відповідаєм, ми з вами і не виїзжаємо! Ви в багатоповерхівках, а ми в підземних сховищах бувшого Харківського обкому КПСС, які були розраховані на ядерну війну.
А рашистам потрібно півмільйона біженців з Харькова, до тих, хто вже виїхав. Така собі таблетка для головного болю українцям!
Як було сказано колись, але в Росії єврейським віршарем в українському перекладі: "И вечный зуд - покой забудь старушка!"