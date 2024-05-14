Россия будет пытаться продвигаться вперед на Харьковском направлении, серьезных прорывов мы не ожидаем, - Госдепартамент США

США ожидают, что российская армия попытается продвигаться в Харьковской области в ближайшие недели.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента Ведант Пател, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия продолжает свою агрессию, и мы ожидаем, что Россия будет пытаться продвигаться вперед на Харьковском направлении. И возможно, что Россия достигнет дальнейших успехов в ближайшие недели", - сказал Пател.

В то же время, по словам представителя Госдепа, они не ожидают, что Россия достигнет значительных успехов, а, со временем, поступление дополнительной военной помощи от партнеров поможет Украине удержать агрессию.

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