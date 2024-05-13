Начальник Генштаба ВСУ Баргилевич о Харьковском направлении: Если бы не подготовленные за последние два месяца резервы, то ситуация была бы значительно хуже
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич прокомментировал ситуацию относительно российского наступления на севере Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Ситуация в районах боевых действий остается сложной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Силы обороны делают все возможное для истощения наступательного потенциала врага", - заявил начальник Генштаба ВСУ.
В подтверждение этого Баргилевич акцентировал, что за минувшие сутки враг понес рекордные потери за все время войны - 1740 человек, 31 танк и много другой техники.
По словам генерала, на Харьковском направлении россияне пытаются подходить малыми группами и концентрируют группировки к северу от Волчанска, чтобы штурмовать город.
"Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже", - подчеркнул генерал.
По словам Баргилевича, Генштаб выделил необходимое количество средств огневого поражения и организовал их соответствующее размещение.
"Мы должны понимать, что сколько бы резервов мы не подготовили, россиян все равно больше. Поэтому, с начала полномасштабного вторжения мы воюем в условиях их численного превосходства. Но делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить их продвижение, нанести как можно больше потерь врагу и перехватить инициативу", - подчеркнул начальник Генштаба.
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Питання "А кто справацировал....." - адресуй не сюди, а вяликому рускаму народцу та її вождю . Особливо з 2014 року , підриви Каховської ГЕС, бомбардування міст і сіл і далі по списку.
тільки нація самовбивць під час війни використовує бетон замість будівництва бункерів для Воїнів для будівництва багатоповерхівок
вони ж ухилянство...
а скільки буба грошей втратить?: - нарід бубін, не дайте бубі втратити грошей,
бо цеж прямісінька порохоботна зрада...
"Кореспондент:
Чи турбує вас те, що росіяни прагнуть захопити певні частини вашої країни, і якщо так, то які? Чи можуть вони спробувати побудувати сухопутний міст із Криму до Росії, включно з Маріуполем чи деякими водними резерватами над Кримом? Що найгірше?
Зеленський:
- Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично є люди, які були родинно пов'язані з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути оккупований. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це великі міста. У Харкові проживає понад 1 мільйон жителів. Це не буде просто окупація; це буде початок широкомасштабної війни.
роздають.....