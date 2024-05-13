Начальник Генштаба ВСУ Баргилевич о Харьковском направлении: Если бы не подготовленные за последние два месяца резервы, то ситуация была бы значительно хуже

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич прокомментировал ситуацию относительно российского наступления на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ситуация в районах боевых действий остается сложной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Силы обороны делают все возможное для истощения наступательного потенциала врага", - заявил начальник Генштаба ВСУ.

В подтверждение этого Баргилевич акцентировал, что за минувшие сутки враг понес рекордные потери за все время войны - 1740 человек, 31 танк и много другой техники.

По словам генерала, на Харьковском направлении россияне пытаются подходить малыми группами и концентрируют группировки к северу от Волчанска, чтобы штурмовать город.

"Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже", - подчеркнул генерал.

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По словам Баргилевича, Генштаб выделил необходимое количество средств огневого поражения и организовал их соответствующее размещение.

"Мы должны понимать, что сколько бы резервов мы не подготовили, россиян все равно больше. Поэтому, с начала полномасштабного вторжения мы воюем в условиях их численного превосходства. Но делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить их продвижение, нанести как можно больше потерь врагу и перехватить инициативу", - подчеркнул начальник Генштаба.

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