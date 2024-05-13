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Новости Война
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Начальник Генштаба ВСУ Баргилевич о Харьковском направлении: Если бы не подготовленные за последние два месяца резервы, то ситуация была бы значительно хуже

начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич прокомментировал ситуацию относительно российского наступления на севере Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ситуация в районах боевых действий остается сложной. Противник активно атакует наши подразделения на нескольких направлениях с целью продвижения вглубь территории Украины. Силы обороны делают все возможное для истощения наступательного потенциала врага", - заявил начальник Генштаба ВСУ.

В подтверждение этого Баргилевич акцентировал, что за минувшие сутки враг понес рекордные потери за все время войны - 1740 человек, 31 танк и много другой техники.

По словам генерала, на Харьковском направлении россияне пытаются подходить малыми группами и концентрируют группировки к северу от Волчанска, чтобы штурмовать город.

"Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Силы обороны уничтожают врага на подступах к городу. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже", - подчеркнул генерал.

Читайте также: На Харьковском направлении продолжаются бои. ВСУ оттеснили россиян от Волчанска, - Генштаб

По словам Баргилевича, Генштаб выделил необходимое количество средств огневого поражения и организовал их соответствующее размещение.

"Мы должны понимать, что сколько бы резервов мы не подготовили, россиян все равно больше. Поэтому, с начала полномасштабного вторжения мы воюем в условиях их численного превосходства. Но делаем все возможное и невозможное, чтобы остановить их продвижение, нанести как можно больше потерь врагу и перехватить инициативу", - подчеркнул начальник Генштаба.

Смотрите также: Российское наступление на Харьковщину. Бои за Волчанск | Юрий Бутусов ОНЛАЙН. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (386) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+20
Питання , скільки бетона , виготовила за рік Україна , і чому цей бетон не на Харьковскому та Волинскому напрямку
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13.05.2024 22:09
+18
Якби не розкрадання на будівництві фортифікацій і мінування підходів, ситкація була б набагато кращою. Ворог б'є твди, де рветься. Він не дурний. І можливо, якби були виконані всі заходи, він, бачачи це просто б не попер.
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13.05.2024 22:11
+18
Як би не зграя зепідарів, можливо і кацапів вже нагналиб і людей меньше загибло.
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13.05.2024 22:14
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Та ну нах - шо вже були б під Харковом?
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13.05.2024 22:08 Ответить
Ахтунг, москалі в коментах!
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13.05.2024 22:20 Ответить
Боїшся розсердити пуйла? Спровакували блін...
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13.05.2024 22:21 Ответить
Точно , это ведь РДК заставила зелёные власти выделять деньги НА дороги , а не не строительство укреплений. После освобождения харьковской области , в сентябре 2020 года , зелёным ублюдкам времени не хватило построить укрепления , и минные заграждения.
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13.05.2024 22:26 Ответить


Питання "А кто справацировал....." - адресуй не сюди, а вяликому рускаму народцу та її вождю . Особливо з 2014 року , підриви Каховської ГЕС, бомбардування міст і сіл і далі по списку.
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13.05.2024 22:34 Ответить
Та да. Єслі би нє ета Украіна то і вайни би нєбила!
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13.05.2024 22:34 Ответить
а якби не звільнили Залужного, то й взагалі ніякого наступу не було б
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13.05.2024 22:32 Ответить
Просто покарате тих, хто розікрав кошти на укріпленнях віддайте їх в руки тих, хто зараз ціною життя і здоров'я своїм тілом прикриває їх злочин в Харківській області. І відверніться на хвилину.
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13.05.2024 22:08 Ответить
На секунду. )) Хоча знаю таких що рвуть дупу за Зєлєніна і вірять в його найвеличність.
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13.05.2024 23:33 Ответить
Невже до сих пір є розумово відсталі люди після всіх його злочинів, що допомогли росіянам зайняти те, що вони зайняли?
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13.05.2024 23:40 Ответить
Питання , скільки бетона , виготовила за рік Україна , і чому цей бетон не на Харьковскому та Волинскому напрямку
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13.05.2024 22:09 Ответить
Як то не на Харківському? А новісінька дорога Харків-Вовчанськ?
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13.05.2024 22:18 Ответить
по радіо цілий день крутять рекламу про будівництво нових багатоповерхівок

тільки нація самовбивць під час війни використовує бетон замість будівництва бункерів для Воїнів для будівництва багатоповерхівок
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13.05.2024 22:37 Ответить
Якби не розкрадання на будівництві фортифікацій і мінування підходів, ситкація була б набагато кращою. Ворог б'є твди, де рветься. Він не дурний. І можливо, якби були виконані всі заходи, він, бачачи це просто б не попер.
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13.05.2024 22:11 Ответить
А скільки вкрали ?
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14.05.2024 00:52 Ответить
Читай на Цензорі: Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець. Ось тобі і посилання, захисник злодіїв: https://censor.net/ua/news/3489285/fiktyvni_firmy_otrymuvaly_groshi_za_budivnytstvo_fortyfikatsiyi_na_harkivschyni
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14.05.2024 09:05 Ответить
А ось ьобі ще про злодіїв зелених: Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, - ЦПК.
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14.05.2024 09:16 Ответить
А що там із підготовленими за останні два місяці мінними полями?
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13.05.2024 22:13 Ответить
Іх атадвінулі,як казав про "граніцу" малорос виконуючий роль президента.
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13.05.2024 23:37 Ответить
Де дрони? Чому Бутусов галас підняв, що дронів немає? Чому солдати мають купувати їх за влані кошти?
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13.05.2024 22:13 Ответить
Спасибі, втішив. Тьфу, ***...
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13.05.2024 22:13 Ответить
Як би не зграя зепідарів, можливо і кацапів вже нагналиб і людей меньше загибло.
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13.05.2024 22:14 Ответить
Можливо б і війни взагалі не було.
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13.05.2024 22:15 Ответить
Нажаль війна була б в любому випадку.
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13.05.2024 23:38 Ответить
Та нічого у вас немає. Ви навіть людей не відселили.
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13.05.2024 22:16 Ответить
бо буде паніка і розбрід і шатанія,
вони ж ухилянство...
а скільки буба грошей втратить?: - нарід бубін, не дайте бубі втратити грошей,
бо цеж прямісінька порохоботна зрада...
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13.05.2024 22:20 Ответить
"Ми повинні розуміти, що скільки б резервів ми не підготували, росіян однак більше. Тому, з початку повномасштабного вторгнення ми воюємо в умовах їхньої чисельної переваги. Джерело:
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13.05.2024 22:17 Ответить
ЗдаЧА Харкова мабуть була в оманських договорняках "зезрадника"?
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13.05.2024 22:18 Ответить
Уривок з https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/01/20/ukraine-russia-zelensky-interview/ інтерв'ю WP:
"Кореспондент:
Чи турбує вас те, що росіяни прагнуть захопити певні частини вашої країни, і якщо так, то які? Чи можуть вони спробувати побудувати сухопутний міст із Криму до Росії, включно з Маріуполем чи деякими водними резерватами над Кримом? Що найгірше?
Зеленський:
- Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично є люди, які були родинно пов'язані з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути оккупований. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це великі міста. У Харкові проживає понад 1 мільйон жителів. Це не буде просто окупація; це буде початок широкомасштабної війни.
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13.05.2024 22:52 Ответить
Эх хе хе. ,,..если бы не было, то было ещё хуже...,, Так даже если писюн совсем короткий---всё равно длинной линейкой меряют! А чего нет---то и не считают.
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13.05.2024 22:25 Ответить
я правильно понимаю, что теперь то что творится на харьковском направлении, уже не зрада, а перемога? может еще кому то за это медали, звания и наградное оружие раздать?
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13.05.2024 22:32 Ответить
уже!
роздають.....
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13.05.2024 22:34 Ответить
якби ще не вкрали гроші за не вириті та побудовані лінії оборони було б ще краще
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13.05.2024 23:10 Ответить
Барига разом з Сирим зроблять все, що сказала секретарка канцелярії і її фіктивний керівник. Поступово, не швидко, село за селом, відходити на знов облаштовані позиції. І так до .........
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13.05.2024 23:21 Ответить
Цей дегенерал зі своїм "якби"зразу відніс себе до бійця підрозділу клоун з цирку 95 кварталу.І щось я ніхєра не пам'ятою де це зелене чудо в лампасах з посади нгш перехопило ініціативу.Понастягували всілякий мотлох,неуків,дегенератів,злодіїв та сраколизів в ту свою ставку і бавляться в війну Тільки от солдатики не іграшкові і території державні.Поки ця зелена срань і погань очолюватиме державу перемоги не буде і війна буде програна
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14.05.2024 07:20 Ответить
І це виправдення ГШ? Це що за повідомлення безглузді? Якби, якби. Якби не вибрали блазня в 2019 році, повномаштабної війни не було би!
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14.05.2024 07:29 Ответить
эта страна обречена -если не давить крыс внутри государства -которые позалазили на самые верха -то как воевать -с кем и зачем -тот же самый крысятник будет -только с триколором
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14.05.2024 08:06 Ответить
 
 