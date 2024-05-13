Начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич про Харківський напрямок: Якби не підготовлені за останні два місяці резерви, то ситуація була б значно гіршою

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич прокоментував ситуацію щодо російського наступу на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ситуація в районах бойових дій залишається складною. Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території України. Сили оборони роблять все можливе для виснаження наступального потенціалу ворога", – заявив начальник Генштабу ЗСУ.

На підтвердження цього Баргилевич акцентував, що за минулу добу ворог зазнав рекордних втрат за весь час війни – 1740 осіб, 31 танк та багато іншої техніки.

За словами генерала, на Харківському напрямку росіяни намагаються підходити малими групами та концентрують угруповання на північ від Вовчанська, аби штурмувати місто.

"Сьогодні зранку противник активізувався в районі Вовчанська. Відбуваються бойові зіткнення. Сили оборони знищують ворога на підступах до міста. Оперативно реагуємо на переміщення військ противника та залучаємо резерви. Якби резерви не були підготовлені за останні два місяці, то ситуація була б значно гіршою", – наголосив генерал.

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За словами Баргилевича, Генштаб виділив необхідну кількість засобів вогневого ураження та організував їх відповідне розміщення.

"Ми повинні розуміти, що скільки б резервів ми не підготували, росіян однак більше. Тому, з початку повномасштабного вторгнення ми воюємо в умовах їхньої чисельної переваги. Але робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити їхнє просування, завдати якомога більше втрат ворогу та перехопити ініціативу", – наголосив начальник Генштабу.

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