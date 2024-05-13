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Новини Війна
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Начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич про Харківський напрямок: Якби не підготовлені за останні два місяці резерви, то ситуація була б значно гіршою

начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич

Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Анатолій Баргилевич прокоментував ситуацію щодо російського наступу на півночі Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ситуація в районах бойових дій залишається складною. Противник активно атакує наші підрозділи на декількох напрямках з метою просування вглиб території України. Сили оборони роблять все можливе для виснаження наступального потенціалу ворога", – заявив начальник Генштабу ЗСУ.

На підтвердження цього Баргилевич акцентував, що за минулу добу ворог зазнав рекордних втрат за весь час війни – 1740 осіб, 31 танк та багато іншої техніки.

За словами генерала, на Харківському напрямку росіяни намагаються підходити малими групами та концентрують угруповання на північ від Вовчанська, аби штурмувати місто.

"Сьогодні зранку противник активізувався в районі Вовчанська. Відбуваються бойові зіткнення. Сили оборони знищують ворога на підступах до міста. Оперативно реагуємо на переміщення військ противника та залучаємо резерви. Якби резерви не були підготовлені за останні два місяці, то ситуація була б значно гіршою", – наголосив генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківському напрямку тривають бої. ЗСУ відтіснили росіян від Вовчанська, - Генштаб

За словами Баргилевича, Генштаб виділив необхідну кількість засобів вогневого ураження та організував їх відповідне розміщення.

"Ми повинні розуміти, що скільки б резервів ми не підготували, росіян однак більше. Тому, з початку повномасштабного вторгнення ми воюємо в умовах їхньої чисельної переваги. Але робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити їхнє просування, завдати якомога більше втрат ворогу та перехопити ініціативу", – наголосив начальник Генштабу.

Також дивіться: Російський наступ на Харківщину. Бої за Вовчанськ | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) Вовчанськ (414) Баргилевич Анатолій (15)


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Топ коментарі
+20
Питання , скільки бетона , виготовила за рік Україна , і чому цей бетон не на Харьковскому та Волинскому напрямку
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13.05.2024 22:09
+18
Якби не розкрадання на будівництві фортифікацій і мінування підходів, ситкація була б набагато кращою. Ворог б'є твди, де рветься. Він не дурний. І можливо, якби були виконані всі заходи, він, бачачи це просто б не попер.
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13.05.2024 22:11
+18
Як би не зграя зепідарів, можливо і кацапів вже нагналиб і людей меньше загибло.
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13.05.2024 22:14
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Та ну нах - шо вже були б під Харковом?
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13.05.2024 22:08 Відповісти
Ахтунг, москалі в коментах!
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13.05.2024 22:20 Відповісти
Боїшся розсердити пуйла? Спровакували блін...
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13.05.2024 22:21 Відповісти
Точно , это ведь РДК заставила зелёные власти выделять деньги НА дороги , а не не строительство укреплений. После освобождения харьковской области , в сентябре 2020 года , зелёным ублюдкам времени не хватило построить укрепления , и минные заграждения.
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13.05.2024 22:26 Відповісти


Питання "А кто справацировал....." - адресуй не сюди, а вяликому рускаму народцу та її вождю . Особливо з 2014 року , підриви Каховської ГЕС, бомбардування міст і сіл і далі по списку.
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13.05.2024 22:34 Відповісти
Та да. Єслі би нє ета Украіна то і вайни би нєбила!
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13.05.2024 22:34 Відповісти
а якби не звільнили Залужного, то й взагалі ніякого наступу не було б
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13.05.2024 22:32 Відповісти
Просто покарате тих, хто розікрав кошти на укріпленнях віддайте їх в руки тих, хто зараз ціною життя і здоров'я своїм тілом прикриває їх злочин в Харківській області. І відверніться на хвилину.
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13.05.2024 22:08 Відповісти
На секунду. )) Хоча знаю таких що рвуть дупу за Зєлєніна і вірять в його найвеличність.
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13.05.2024 23:33 Відповісти
Невже до сих пір є розумово відсталі люди після всіх його злочинів, що допомогли росіянам зайняти те, що вони зайняли?
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13.05.2024 23:40 Відповісти
Питання , скільки бетона , виготовила за рік Україна , і чому цей бетон не на Харьковскому та Волинскому напрямку
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13.05.2024 22:09 Відповісти
Як то не на Харківському? А новісінька дорога Харків-Вовчанськ?
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13.05.2024 22:18 Відповісти
по радіо цілий день крутять рекламу про будівництво нових багатоповерхівок

тільки нація самовбивць під час війни використовує бетон замість будівництва бункерів для Воїнів для будівництва багатоповерхівок
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13.05.2024 22:37 Відповісти
Якби не розкрадання на будівництві фортифікацій і мінування підходів, ситкація була б набагато кращою. Ворог б'є твди, де рветься. Він не дурний. І можливо, якби були виконані всі заходи, він, бачачи це просто б не попер.
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13.05.2024 22:11 Відповісти
А скільки вкрали ?
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14.05.2024 00:52 Відповісти
Читай на Цензорі: Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець. Ось тобі і посилання, захисник злодіїв: https://censor.net/ua/news/3489285/fiktyvni_firmy_otrymuvaly_groshi_za_budivnytstvo_fortyfikatsiyi_na_harkivschyni
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14.05.2024 09:05 Відповісти
А ось ьобі ще про злодіїв зелених: Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, - ЦПК.
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14.05.2024 09:16 Відповісти
А що там із підготовленими за останні два місяці мінними полями?
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Іх атадвінулі,як казав про "граніцу" малорос виконуючий роль президента.
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13.05.2024 23:37 Відповісти
Де дрони? Чому Бутусов галас підняв, що дронів немає? Чому солдати мають купувати їх за влані кошти?
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Спасибі, втішив. Тьфу, ***...
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13.05.2024 22:13 Відповісти
Як би не зграя зепідарів, можливо і кацапів вже нагналиб і людей меньше загибло.
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13.05.2024 22:14 Відповісти
Можливо б і війни взагалі не було.
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13.05.2024 22:15 Відповісти
Нажаль війна була б в любому випадку.
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13.05.2024 23:38 Відповісти
Та нічого у вас немає. Ви навіть людей не відселили.
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13.05.2024 22:16 Відповісти
бо буде паніка і розбрід і шатанія,
вони ж ухилянство...
а скільки буба грошей втратить?: - нарід бубін, не дайте бубі втратити грошей,
бо цеж прямісінька порохоботна зрада...
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13.05.2024 22:20 Відповісти
"Ми повинні розуміти, що скільки б резервів ми не підготували, росіян однак більше. Тому, з початку повномасштабного вторгнення ми воюємо в умовах їхньої чисельної переваги. Джерело:
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13.05.2024 22:17 Відповісти
ЗдаЧА Харкова мабуть була в оманських договорняках "зезрадника"?
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13.05.2024 22:18 Відповісти
Уривок з https://www.washingtonpost.com/outlook/2022/01/20/ukraine-russia-zelensky-interview/ інтерв'ю WP:
"Кореспондент:
Чи турбує вас те, що росіяни прагнуть захопити певні частини вашої країни, і якщо так, то які? Чи можуть вони спробувати побудувати сухопутний міст із Криму до Росії, включно з Маріуполем чи деякими водними резерватами над Кримом? Що найгірше?
Зеленський:
- Я скажу реально, якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звичайно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично є люди, які були родинно пов'язані з Росією. Харків, який під контролем уряду України, може бути оккупований. Росії потрібен привід: вони скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це великі міста. У Харкові проживає понад 1 мільйон жителів. Це не буде просто окупація; це буде початок широкомасштабної війни.
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13.05.2024 22:52 Відповісти
Эх хе хе. ,,..если бы не было, то было ещё хуже...,, Так даже если писюн совсем короткий---всё равно длинной линейкой меряют! А чего нет---то и не считают.
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13.05.2024 22:25 Відповісти
я правильно понимаю, что теперь то что творится на харьковском направлении, уже не зрада, а перемога? может еще кому то за это медали, звания и наградное оружие раздать?
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13.05.2024 22:32 Відповісти
уже!
роздають.....
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13.05.2024 22:34 Відповісти
якби ще не вкрали гроші за не вириті та побудовані лінії оборони було б ще краще
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13.05.2024 23:10 Відповісти
Барига разом з Сирим зроблять все, що сказала секретарка канцелярії і її фіктивний керівник. Поступово, не швидко, село за селом, відходити на знов облаштовані позиції. І так до .........
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13.05.2024 23:21 Відповісти
Цей дегенерал зі своїм "якби"зразу відніс себе до бійця підрозділу клоун з цирку 95 кварталу.І щось я ніхєра не пам'ятою де це зелене чудо в лампасах з посади нгш перехопило ініціативу.Понастягували всілякий мотлох,неуків,дегенератів,злодіїв та сраколизів в ту свою ставку і бавляться в війну Тільки от солдатики не іграшкові і території державні.Поки ця зелена срань і погань очолюватиме державу перемоги не буде і війна буде програна
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14.05.2024 07:20 Відповісти
І це виправдення ГШ? Це що за повідомлення безглузді? Якби, якби. Якби не вибрали блазня в 2019 році, повномаштабної війни не було би!
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14.05.2024 07:29 Відповісти
эта страна обречена -если не давить крыс внутри государства -которые позалазили на самые верха -то как воевать -с кем и зачем -тот же самый крысятник будет -только с триколором
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14.05.2024 08:06 Відповісти
 
 