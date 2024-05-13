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Российское наступление на Харьковщину. Бои за Волчанск | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире расскажет о ситуации в Харьковской области, где российские войска предпринимают попытку наступления.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: На Харьковском направлении продолжаются бои. ВСУ оттеснили россиян от Волчанска, - Генштаб

Автор: 

Харьковщина (5577) Бутусов Юрий (4358) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+5
Та я задрімав під вечір (спав уночі погано з-за магнітної бурі) Телевізор був включений на якусь науково-популярну передачу Прокинувся від голосу "Хрипатого"
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13.05.2024 21:19
+4
Коли Україна подумала що вона досягла дна (штурм відвойованих частин Харківшини) - знизу нахабно постукали - "Блазень виступив у у "Вечірньому *********" з анекдотами!!!
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13.05.2024 21:08
+4
Ну,командувача зняли того,і Драпатого поклали.і всьо?(((Під трибунал того.((Що робив увесь час на посаді?((Хіба його бездіяльність,а може і свідомі дії,привели до смертей(((
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13.05.2024 21:46
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Коли Україна подумала що вона досягла дна (штурм відвойованих частин Харківшини) - знизу нахабно постукали - "Блазень виступив у у "Вечірньому *********" з анекдотами!!!
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13.05.2024 21:08 Ответить
Що таке "вечірній ********", нахіба ви це дивитесь?
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13.05.2024 21:14 Ответить
Та я задрімав під вечір (спав уночі погано з-за магнітної бурі) Телевізор був включений на якусь науково-популярну передачу Прокинувся від голосу "Хрипатого"
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13.05.2024 21:19 Ответить
Канал типу сам перемкнувся?
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13.05.2024 21:21 Ответить
Та вон ж на половині каналів сидять! І включають телебрехуна коли хочуть!
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13.05.2024 21:22 Ответить
Це ж на якому Discovery, National Geographic чи Viasat ви того хрипатого знайшли ? Невже він вже й туди просочився ?) Його начебто тільки на телемарафеті показують, а там проблеми з науково-популярними передачами )
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13.05.2024 22:48 Ответить
Тебе "послать" чи як? Ходив по каналах Попалася науково-популярна Залишив Поки дивився - заснув! Не шукай гімна там де висить табличка "Гімно" Може там його немває?
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13.05.2024 22:57 Ответить
Синку! Утебе є якісь претнзії? Доводь їх!
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13.05.2024 23:14 Ответить
Слово "вибаачте" тобі не знайоме?
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14.05.2024 00:47 Ответить
Якщо "в курсі" - чого встряєш в полеміку? А якщо "в каналах не спец" то візьми в руки пульт і перевір - а не плюйся лайном на людей
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14.05.2024 11:58 Ответить
Відсмокчуть.
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13.05.2024 21:43 Ответить
Ну,командувача зняли того,і Драпатого поклали.і всьо?(((Під трибунал того.((Що робив увесь час на посаді?((Хіба його бездіяльність,а може і свідомі дії,привели до смертей(((
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13.05.2024 21:46 Ответить
На шосту вечора Вовчанськ повністю під контролем СОУ. Йде зачистка, пі-дорів дістають з підвалів, хто не змився. Х/з що буде далі але сьогодні 56-а навела порядок...
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13.05.2024 21:47 Ответить
Я не розумію Бутусова ... Взагалі ... Він пояснює правильні речі, про які всі знають, включаючи самого Боневтіка. Це схоже на урок для розумового відсталих. Вчитель на пальцях пояснює, пояснює, а в кінці урока відсталі знову питають його "так скільки 2+2 ? Це ж п'ять ?"
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13.05.2024 21:58 Ответить
Бутусов оптиміст та помилково вважає, що усі такі як він, тобто можуть думати і аналізувати. До того ж, він ще не зрозумів, що хтось боїться власної армії більше ніж ворожої і тому паралелі між Залужним та Сирським трохи не про те
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13.05.2024 22:22 Ответить
Pravilna kritika pro komandovanija,ploxo to sto oni smotrit na vsio,kak ne dlia sebia eto nuzno.Fortifikaciji kak bi ne sebe delali,minije polia jest takoje ecio kak sensori,kogda vides vraga pri podstupax avtomaticeski zabrasyvajetsia minami tot rajon,jest distancijonoje minirovanija,no vidimo generali eto neucilis svojio vremia,u nix vsia informacija sovetskix knizkax zalozena do six por.Nuzni takyje komandiri s drugim podxodom.3 brigada i ja ecio otmecu 47 brigadu te sto vojujet bosinstve zapadnimi oruzijam vot tam komandiri xorosyje.Na nix urovne dolzna bit,vsia armija.
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13.05.2024 22:32 Ответить
Зеленський долбойоб. Понаставляв лохів кругом звідси наслідки. Дибіли голосують за дибілів а потім дивуються що погано живуть. Жалітись можна тільки на свою тупорилість.
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13.05.2024 23:05 Ответить
Якого хрена треба було Залужного звільняти? Вже видно усіх професіоналів починаючи від Авдіївки і закінчуючи Вовчанськом.
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13.05.2024 23:07 Ответить
Складається таке враження що зрадники сидять в оточенні президента. Коли вже почнуть арештовувати слуг народу?
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13.05.2024 23:14 Ответить
Управління військами як було ніяке так і є. Оці якоби бойові генерали, полковники, майори просто нездари навіть не бойові, бо в реальних боях навіть не були. Десь там за декілька кілометрів. Це вже для них передок. Потім активно запивають той якоби стрес відрами віскі. Зараз у Вовчанську буде як в Бахмуті. Піхоти вкрай мало. Тому зараз будуть гнати артилеристів, ремонтників і інших з лопатами копати асфальти в Вовчанську. Знову солдат буде з лопатою. І що він зможе зробити? А нічого. Лопатою і кіркою можна зробити лише окрему ямку. І Драпатий і всі інші комбриги будуть знати що артилерист займається не своїми обов'язками, а ходить з лопатою. Бо ті комбриги так вже робили і не раз. І знову будуть робити. І Драпатий також в курсі. Тобто з Вовчанська будуть робити все як в Бахмуті . По іншому вони не вміють. Складається враження що генерал це взагалі якась товста істота що лише сидить з картою і розмальовує розмальовки. А коли втомлюється, то по віскаріку. Ха ха ха.
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14.05.2024 04:14 Ответить
Сирок і його дружбанчики, кумчики комбригики, генералики, полканчики будуть займатися тим чим завжди. Збиратися у штабиках і бухати. А кацап на напівспущених буде ходити не тільки по Вовчанську. Бо оці персонажі на камеру всі говорять правильні речі. Навчились. А поза камеру починають порушувати всі статути, нормативні акти, закони і накази. Тобто утворюється двір п'яного троєкурова. Відповідальності ноль. Бо всю відповідальність перекладено на солдата. Законодавчо. Винищувачі віскаря рулять. Ха ха ха.
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14.05.2024 04:36 Ответить
Хто розмінував Чонгар?!
Хто не замінував і не побудував фортифікації на Харківщині куди виділялися мільйони ?!

Де кримінальні справи і вироки по цих питаннях?!
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14.05.2024 22:37 Ответить
На Харківщині помітили "зуби дракона", які з минулого року лежать на узбіччі. Надалі цим займатиметься спеціальна комісія.

Про це https://t.me/DeepStateUA/19483 пише DeepState.

На цих світлинах - околиці Липців та "подарунок" від українських платників податків для ворога. Яка їх подальша доля - невідомо.

"Про інженерно-фортифікаційну підготовку Харківщини. Зі слів бійців, ці загородження лежать без діла ще з літа минулого року.
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14.05.2024 22:41 Ответить
Як правило, обласні адміністрації та військове командування напрямку дерибанять бабло разом: підписують акт прийому-передачі неіснуючих захисних споруд. Частину відмитих коштів ділять між собою, частину відсилають на Банкову. Так працює система.
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14.05.2024 22:48 Ответить
Не хотів нічого казати з 2014 року.
Я з Бахмуту, виріс там. Зеленського любив як ведучого та всі ми його (73 %) любили. Потім було розчарування. У 2022 році зрозумів, він просто жива людина, яка теж хоче жити як людина.- тому діє як може з усих своїх сил ... Нам усім дуже тяжко , дуже..Багато хто відмучився вже... Давайте будемо чесними, як там не було б Україна є та Буде і не правда що ми здаємося і що не має сил. Ворога Поборемо .
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15.05.2024 10:43 Ответить
 
 