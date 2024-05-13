Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку, серйозних проривів ми не очікуємо, - Держдепартамент США
США очікують, що російська армія спробує просуватись в Харківській області в найближчі тижні.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Росія продовжує свою агресію і ми очікуємо, що Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку. І можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні", - сказав Пател.
Водночас, за словами представника Держдепу, вони не очікують, що Росія досягне значних успіхів, а з часом — надходження додаткової військової допомоги від партнерів допоможе Україні втримати агресію.
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Як вбачається, для продовження свого наступу на Липці, супротивник в найближчий час дещо змістить вектор атаки на лівий фланг, щоби повністю окупувати Лук'янці, щоби потім широким охопленням просуватись вперед.
Щоб у Харкові з'явились таблички як у блокадному Ленінграді - "Ця сторона вулиці особливо небезпечна під час артиллерйських обстрілів!" Хоча на це розуму не вистачить у Синєгубого і його ваєнной адміністрації. Вони тільки мантрують - евакуюватись не треба, потужно відповідаєм, ми з вами і не виїзжаємо! Ви в багатоповерхівках, а ми в підземних сховищах бувшого Харківського обкому КПСС, які були розраховані на ядерну війну.
А рашистам потрібно півмільйона біженців з Харькова, до тих, хто вже виїхав. Така собі таблетка для головного болю українцям!
Як було сказано колись, але в Росії єврейським віршарем в українському перекладі: "И вечный зуд - покой забудь старушка!"