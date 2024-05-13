Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку, серйозних проривів ми не очікуємо, - Держдепартамент США

США очікують, що російська армія спробує просуватись в Харківській області в найближчі тижні.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Росія продовжує свою агресію і ми очікуємо, що Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку. І можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні", - сказав Пател.

Водночас, за словами представника Держдепу, вони не очікують, що Росія досягне значних успіхів, а з часом — надходження додаткової військової допомоги від партнерів допоможе Україні втримати агресію.

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