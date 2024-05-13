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Новини Війна
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Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку, серйозних проривів ми не очікуємо, - Держдепартамент США

держдеп

США очікують, що російська армія спробує просуватись в Харківській області в найближчі тижні.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Росія продовжує свою агресію і ми очікуємо, що Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку. І можливо, що Росія досягне подальших успіхів у найближчі тижні", - сказав Пател.

Водночас, за словами представника Держдепу, вони не очікують, що Росія досягне значних успіхів, а з часом — надходження додаткової військової допомоги від партнерів допоможе Україні втримати агресію.

Також читайте: Начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич про Харківський напрямок: Якби не підготовлені за останні два місяці резерви, то ситуація була б значно гіршою

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+7
Дайте право стріляти по території агресора, щоб зламати логістику. Хоча б Хаймерсами - в глибину 30-50 км по військовим цілям. Без цього буде важко стримувати ворога.
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13.05.2024 23:59
+1
Лукʼянці та Глибоке - спогади з минулого життя - перший та другий курс політеха - вересень та жовтень у колгоспі. Ідеш зранку молодий похмільний та й буцаєш кирзухами кормові буряки тобто збираєш. 😬
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14.05.2024 05:55
+1
З сумом можу констатувати - якщо москалі прийшли, то закопаються, забетонуються і замінуються. І буде знову нам бескінечний штурм Токмака! Бо вони крадуть в армії в процентах в десяток разів менше. Або й зовсім не крадуть, під страхом загриміти на грати - кому дозволено красти, ті своє беруть на нафті. А в оборонці так, дрібязок - сину директора заводу на цигарки...
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14.05.2024 09:30
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Дайте право стріляти по території агресора, щоб зламати логістику. Хоча б Хаймерсами - в глибину 30-50 км по військовим цілям. Без цього буде важко стримувати ворога.
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13.05.2024 23:59 Відповісти
Яке вам ще право, про право - Хаймарсів немає для того, щоб накрити наступаючиї орків біля Часового Яру чи Красногорівки. А стримувати агрессора доводиться не на "мадернізованій стіні Яйценюка" за мільярди гривень, а в копаних лисячих норах на НУЛІ!
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14.05.2024 08:27 Відповісти
Краще б вони не вперед, а вглиб під землю просунулися усі... , хоча б на метр
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14.05.2024 00:00 Відповісти
Рашисти вивісили свою шмату в центрі Глибокого, витіснивши українські війська на південну околицю населеного пункту.
Як вбачається, для продовження свого наступу на Липці, супротивник в найближчий час дещо змістить вектор атаки на лівий фланг, щоби повністю окупувати Лук'янці, щоби потім широким охопленням просуватись вперед.
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14.05.2024 00:01 Відповісти
Лукʼянці та Глибоке - спогади з минулого життя - перший та другий курс політеха - вересень та жовтень у колгоспі. Ідеш зранку молодий похмільний та й буцаєш кирзухами кормові буряки тобто збираєш. 😬
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14.05.2024 05:55 Відповісти
З сумом можу констатувати - якщо москалі прийшли, то закопаються, забетонуються і замінуються. І буде знову нам бескінечний штурм Токмака! Бо вони крадуть в армії в процентах в десяток разів менше. Або й зовсім не крадуть, під страхом загриміти на грати - кому дозволено красти, ті своє беруть на нафті. А в оборонці так, дрібязок - сину директора заводу на цигарки...
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14.05.2024 09:30 Відповісти
Рашистам зараз Харків і непотрібний - їм потрібні артилерійські позиції для обстрілу Харкова.
Щоб у Харкові з'явились таблички як у блокадному Ленінграді - "Ця сторона вулиці особливо небезпечна під час артиллерйських обстрілів!" Хоча на це розуму не вистачить у Синєгубого і його ваєнной адміністрації. Вони тільки мантрують - евакуюватись не треба, потужно відповідаєм, ми з вами і не виїзжаємо! Ви в багатоповерхівках, а ми в підземних сховищах бувшого Харківського обкому КПСС, які були розраховані на ядерну війну.
А рашистам потрібно півмільйона біженців з Харькова, до тих, хто вже виїхав. Така собі таблетка для головного болю українцям!
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14.05.2024 09:40 Відповісти
Наразi, з США виднiше!
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14.05.2024 00:05 Відповісти
У нас зараз пятиріччя унюханого сурка! З опцією "Обовязкова підписка на сервіс безтерміново"
Як було сказано колись, але в Росії єврейським віршарем в українському перекладі: "И вечный зуд - покой забудь старушка!"
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14.05.2024 09:47 Відповісти
Дякуємо! Значить, їдемо разом на шашлики?
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14.05.2024 07:48 Відповісти
Спочатку треба замаринуватись у близлешому морзі! Дійти до потрібної квартальному кухареві кондиції...
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14.05.2024 09:49 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/14/7455666/ Этой ночью удалось сбить все 18 "Шахедов", которые запустил враг
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14.05.2024 08:14 Відповісти
А что такое несерьёзные прорывы ?
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14.05.2024 08:46 Відповісти
 
 