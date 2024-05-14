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Очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум, - Буданов

Буданов прогнозує наступ окупантів на Суми

У найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив у коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, атаки військ РФ в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум, міста приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова.

Також Буданов вважає, що росіяни на північному сході намагаються посіяти паніку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

"На даний момент наше завдання - стабілізувати лінію, а потім почати їх відкидати через кордон", - сказав він, додавши, що залучення українських резервів допомогло "частково порушити їхні (РФ. - Ред.) плани".

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Сумська область (3577) Суми (813) наступ (230)


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Топ коментарі
+40
Ну що, 73%, готові захищати Харків і Суми лопатами, як казав міжнародний голос Херпіду, бо зброю і захисні споруди вони не зробили, всі гроші, які зібрли з податків наріду, розікрали? Як там на марафоні, ми сьогодні чи завтра переможемо?
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14.05.2024 10:20
+34
чекаємо чергове розслідування про те, хто й скільки вкрав грошей на будівництві фортифікаційних споруджень..., мабуть Наєва зняли тому що заважав красти....
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14.05.2024 10:18
+33
Там теж все замінували, так?
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14.05.2024 10:13
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одне питання - чому ми дізнаємося про це з іноземних ЗМІ, а внутрішніх споживачів годують виключно телемарафоном???
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14.05.2024 14:35 Відповісти
Все, що бере Єрмак із підопічним Зеленським під свій особистий контроль, згодом використовує москва проти України? Розмінування Чонгару, Азова, відведення військ, зняття клістронів ППО, велике будівництво доріг під російські танки, розмінування і фортифікації на Харківщині etc
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14.05.2024 14:40 Відповісти
А як же кава в Ялті, а недолугий недорозвідник?
Господи, позбав нашу стражденну країну від цих недоумків зелених.
Пробач нам - українцям всі помилки наші і помилуй нас.
Признач нам мудрого правителя і збережи Україну. Дякуємо.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
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14.05.2024 15:02 Відповісти
Думаю що можемо спати спокійно, там МУСИЛО бути все заміновано і фортифікації в 3 лінії. Як у Суровікіна!
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14.05.2024 16:07 Відповісти
Що ублюдки 73 відсотка нажерлися шашликів ,тварям Порох не такий , так він звільняв ,а цей на 3 рік війни міни не може зробити кусок залізякі ,чи хлопцям бетона шкода на фортифікації ,ці іскооно "українці" приперлися тільки вкрасти , а бидлу зараз крім телемарафона ще якийсь серіальчик героїчний підкинуть і все Ок , тільки нормальних людей шкода ,бо вилупків з совка дуже багато
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14.05.2024 16:37 Відповісти
А дорогоги там хоч встигли добудавать, як у Вовчанську? Бо кацапи не хочуть наступати по старим дорогам, тільки по свіжому асфальту.
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14.05.2024 18:01 Відповісти
Що далi? Оболонь? Троещiна?
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14.05.2024 18:12 Відповісти
Квебек? Торонто?
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15.05.2024 00:52 Відповісти
Потужно!
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15.05.2024 01:14 Відповісти
Я, звісно, не начальник розвідки, і в мене нема тисяч підлеглих, але я можу передбачити значно більше, ніж буданов.
1 Наступ рашистів на Сумщині буде таким самим "несподіваним" для зе-шобли, як і наступ на Харківщині. Про харківський напрямок не попереджав хіба лінивий, але ж ну все одно - "несподівано"! Як сніг взимку або спека влітку.
2 Ані укріплень, ані хоча би мінних полів на Сумщині не буде так само, як і на Харківщині. Бо по-перше "несподівано", а по-друге, хто сказав, що укріплення потрібні саме на Сумщині?
3 Винних у розкраданні грошей на будівництві укріплень так само не знайдуть. Як і тих, хто розмінував мінні поля, які начебто були поставлені на Сумщині ще у 2022 році. Як і на Харківщині.
4 Зе-шобла знову спробує звинуватити в усьому "клятий Захід, який не хоче допомагати" корупціонерам та зрадникам в зеленій владі.
5 Захоплена ворогом Сумщина після Харківщини стане ще однією відмазкою та виправданням перемовин зе-шобли з кремлем щодо капітуляції України. "А що поробиш, якщо в нас нема можливості чинити опір далі?"
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14.05.2024 19:12 Відповісти
А як там з РДГ Белгородскій області в Криму ? вже все наігрався
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14.05.2024 19:28 Відповісти
Хтось знає розвідника сша чи росії?Бабка ванга якась авось вгадаю а як же проспали наступ на харків?
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14.05.2024 20:31 Відповісти
дивно працює ця схема - "очікується наступ"
очікували наступ на Харків - і , о диво! дочекались!
тепер очікуємо наступ на суми - не маю сумніву, що дочекаємось.
таке враження, що живемо цими очікуваннями і їх дивовижними справдженнями - "о, а я ж казав!"
а раніше - очікували поки москалі три лінії оборони на півдні побудують, а потім - поки москалі залізницю ростов-Маріуполь-Волноваха побудують.
це що - схема очікування повної окупації України?
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14.05.2024 20:32 Відповісти
З наступом саме на Харків москаль відсмоктав, якщо ви не помітили. Так і тут - буде закидувати м'ясо в декілька кілометрів сірої зони для відтягування резервів ЗСУ.
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15.05.2024 00:53 Відповісти
ну теперь посмотрим на год кипиша и бурной деятельности от Наева там же куча укреплений и фсе заминировано
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14.05.2024 21:14 Відповісти
какальщик. Что насчёт Червинского какнёшь?
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14.05.2024 22:53 Відповісти
Дивно. А чому росіяни не штурмують Крим замість Сум? Адже згідно прогнозів Буданова, ЗСУ вже майже рік у Криму
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14.05.2024 23:02 Відповісти
ЗСУ працюють в Криму, регулярно знищуючі там москалоту. Це цивільні українці поки туди не мають доступу.
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15.05.2024 00:42 Відповісти
Трясця...це погано. Мав надію, що московити не додумаються діяти ефективно. Що ж, скоро побачимо .
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14.05.2024 23:26 Відповісти
Сподіваюсь, справи з укріпленнями і мінними полями на сумському напрямку краще ніж на харківському.
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15.05.2024 00:38 Відповісти
скоріш за все так само - розташовані поза зоною досяжності артилерії, яка блокує будування будь-яких укріплень.
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15.05.2024 00:54 Відповісти
Чмо бреше .Він ніхто , шавка зешобли .
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15.05.2024 04:48 Відповісти
Розкажеш, перші місця в рейтингу довіри, 73% ідіотів слухають з відкритим ротом
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15.05.2024 07:51 Відповісти
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