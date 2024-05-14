Очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум, - Буданов
У найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.
Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив у коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, атаки військ РФ в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум, міста приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова.
Також Буданов вважає, що росіяни на північному сході намагаються посіяти паніку.
"На даний момент наше завдання - стабілізувати лінію, а потім почати їх відкидати через кордон", - сказав він, додавши, що залучення українських резервів допомогло "частково порушити їхні (РФ. - Ред.) плани".
Атаки військ РФ на Харківщині
За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.
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Господи, позбав нашу стражденну країну від цих недоумків зелених.
Пробач нам - українцям всі помилки наші і помилуй нас.
Признач нам мудрого правителя і збережи Україну. Дякуємо.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
1 Наступ рашистів на Сумщині буде таким самим "несподіваним" для зе-шобли, як і наступ на Харківщині. Про харківський напрямок не попереджав хіба лінивий, але ж ну все одно - "несподівано"! Як сніг взимку або спека влітку.
2 Ані укріплень, ані хоча би мінних полів на Сумщині не буде так само, як і на Харківщині. Бо по-перше "несподівано", а по-друге, хто сказав, що укріплення потрібні саме на Сумщині?
3 Винних у розкраданні грошей на будівництві укріплень так само не знайдуть. Як і тих, хто розмінував мінні поля, які начебто були поставлені на Сумщині ще у 2022 році. Як і на Харківщині.
4 Зе-шобла знову спробує звинуватити в усьому "клятий Захід, який не хоче допомагати" корупціонерам та зрадникам в зеленій владі.
5 Захоплена ворогом Сумщина після Харківщини стане ще однією відмазкою та виправданням перемовин зе-шобли з кремлем щодо капітуляції України. "А що поробиш, якщо в нас нема можливості чинити опір далі?"
очікували наступ на Харків - і , о диво! дочекались!
тепер очікуємо наступ на суми - не маю сумніву, що дочекаємось.
таке враження, що живемо цими очікуваннями і їх дивовижними справдженнями - "о, а я ж казав!"
а раніше - очікували поки москалі три лінії оборони на півдні побудують, а потім - поки москалі залізницю ростов-Маріуполь-Волноваха побудують.
це що - схема очікування повної окупації України?