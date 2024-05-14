Очікується потужний наступ військ РФ у напрямку Сум, - Буданов

У найближчі дні війська РФ можуть спробувати розпочати наступ у напрямку міста Суми.

Про це начальник ГУР Кирило Буданов заявив у коментарі The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, атаки військ РФ в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сум, міста приблизно в 90 милях на північний захід від Харкова.

Також Буданов вважає, що росіяни на північному сході намагаються посіяти паніку.

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"На даний момент наше завдання - стабілізувати лінію, а потім почати їх відкидати через кордон", - сказав він, додавши, що залучення українських резервів допомогло "частково порушити їхні (РФ. - Ред.) плани".

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.