Ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум, - Буданов
В ближайшие дни войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.
Об этом начальник ГУР Кирилл Буданов заявил в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, атаки войск РФ в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум, города примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова.
Также Буданов считает, что россияне на северо-востоке пытаются посеять панику.
"На данный момент наша задача - стабилизировать линию, а затем начать их отбрасывать через границу", - сказал он, добавив, что привлечение украинских резервов помогло "частично нарушить их (РФ. - Ред.) планы".
Атаки войск РФ на Харьковщине
Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
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Господи, позбав нашу стражденну країну від цих недоумків зелених.
Пробач нам - українцям всі помилки наші і помилуй нас.
Признач нам мудрого правителя і збережи Україну. Дякуємо.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
1 Наступ рашистів на Сумщині буде таким самим "несподіваним" для зе-шобли, як і наступ на Харківщині. Про харківський напрямок не попереджав хіба лінивий, але ж ну все одно - "несподівано"! Як сніг взимку або спека влітку.
2 Ані укріплень, ані хоча би мінних полів на Сумщині не буде так само, як і на Харківщині. Бо по-перше "несподівано", а по-друге, хто сказав, що укріплення потрібні саме на Сумщині?
3 Винних у розкраданні грошей на будівництві укріплень так само не знайдуть. Як і тих, хто розмінував мінні поля, які начебто були поставлені на Сумщині ще у 2022 році. Як і на Харківщині.
4 Зе-шобла знову спробує звинуватити в усьому "клятий Захід, який не хоче допомагати" корупціонерам та зрадникам в зеленій владі.
5 Захоплена ворогом Сумщина після Харківщини стане ще однією відмазкою та виправданням перемовин зе-шобли з кремлем щодо капітуляції України. "А що поробиш, якщо в нас нема можливості чинити опір далі?"
очікували наступ на Харків - і , о диво! дочекались!
тепер очікуємо наступ на суми - не маю сумніву, що дочекаємось.
таке враження, що живемо цими очікуваннями і їх дивовижними справдженнями - "о, а я ж казав!"
а раніше - очікували поки москалі три лінії оборони на півдні побудують, а потім - поки москалі залізницю ростов-Маріуполь-Волноваха побудують.
це що - схема очікування повної окупації України?