Ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум, - Буданов

В ближайшие дни войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

Об этом начальник ГУР Кирилл Буданов заявил в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, атаки войск РФ в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум, города примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова.

Также Буданов считает, что россияне на северо-востоке пытаются посеять панику.

Также читайте: Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

"На данный момент наша задача - стабилизировать линию, а затем начать их отбрасывать через границу", - сказал он, добавив, что привлечение украинских резервов помогло "частично нарушить их (РФ. - Ред.) планы".

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.