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Ожидается мощное наступление войск РФ в направлении Сум, - Буданов

Буданов прогнозує наступ окупантів на Суми

В ближайшие дни войска РФ могут попытаться начать наступление в направлении города Сумы.

Об этом начальник ГУР Кирилл Буданов заявил в комментарии The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, атаки войск РФ в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум, города примерно в 90 милях к северо-западу от Харькова.

Также Буданов считает, что россияне на северо-востоке пытаются посеять панику.

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"На данный момент наша задача - стабилизировать линию, а затем начать их отбрасывать через границу", - сказал он, добавив, что привлечение украинских резервов помогло "частично нарушить их (РФ. - Ред.) планы".

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Сумская область (3029) Сумы (1106) наступление (209)


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Топ комментарии
+40
Ну що, 73%, готові захищати Харків і Суми лопатами, як казав міжнародний голос Херпіду, бо зброю і захисні споруди вони не зробили, всі гроші, які зібрли з податків наріду, розікрали? Як там на марафоні, ми сьогодні чи завтра переможемо?
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14.05.2024 10:20
+34
чекаємо чергове розслідування про те, хто й скільки вкрав грошей на будівництві фортифікаційних споруджень..., мабуть Наєва зняли тому що заважав красти....
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14.05.2024 10:18
+33
Там теж все замінували, так?
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14.05.2024 10:13
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Страница 3 из 3
одне питання - чому ми дізнаємося про це з іноземних ЗМІ, а внутрішніх споживачів годують виключно телемарафоном???
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14.05.2024 14:35 Ответить
Все, що бере Єрмак із підопічним Зеленським під свій особистий контроль, згодом використовує москва проти України? Розмінування Чонгару, Азова, відведення військ, зняття клістронів ППО, велике будівництво доріг під російські танки, розмінування і фортифікації на Харківщині etc
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14.05.2024 14:40 Ответить
А як же кава в Ялті, а недолугий недорозвідник?
Господи, позбав нашу стражденну країну від цих недоумків зелених.
Пробач нам - українцям всі помилки наші і помилуй нас.
Признач нам мудрого правителя і збережи Україну. Дякуємо.
В ім'я Ісуса Христа Амінь.
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14.05.2024 15:02 Ответить
Думаю що можемо спати спокійно, там МУСИЛО бути все заміновано і фортифікації в 3 лінії. Як у Суровікіна!
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14.05.2024 16:07 Ответить
Що ублюдки 73 відсотка нажерлися шашликів ,тварям Порох не такий , так він звільняв ,а цей на 3 рік війни міни не може зробити кусок залізякі ,чи хлопцям бетона шкода на фортифікації ,ці іскооно "українці" приперлися тільки вкрасти , а бидлу зараз крім телемарафона ще якийсь серіальчик героїчний підкинуть і все Ок , тільки нормальних людей шкода ,бо вилупків з совка дуже багато
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14.05.2024 16:37 Ответить
А дорогоги там хоч встигли добудавать, як у Вовчанську? Бо кацапи не хочуть наступати по старим дорогам, тільки по свіжому асфальту.
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14.05.2024 18:01 Ответить
Що далi? Оболонь? Троещiна?
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14.05.2024 18:12 Ответить
Квебек? Торонто?
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15.05.2024 00:52 Ответить
Потужно!
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15.05.2024 01:14 Ответить
Я, звісно, не начальник розвідки, і в мене нема тисяч підлеглих, але я можу передбачити значно більше, ніж буданов.
1 Наступ рашистів на Сумщині буде таким самим "несподіваним" для зе-шобли, як і наступ на Харківщині. Про харківський напрямок не попереджав хіба лінивий, але ж ну все одно - "несподівано"! Як сніг взимку або спека влітку.
2 Ані укріплень, ані хоча би мінних полів на Сумщині не буде так само, як і на Харківщині. Бо по-перше "несподівано", а по-друге, хто сказав, що укріплення потрібні саме на Сумщині?
3 Винних у розкраданні грошей на будівництві укріплень так само не знайдуть. Як і тих, хто розмінував мінні поля, які начебто були поставлені на Сумщині ще у 2022 році. Як і на Харківщині.
4 Зе-шобла знову спробує звинуватити в усьому "клятий Захід, який не хоче допомагати" корупціонерам та зрадникам в зеленій владі.
5 Захоплена ворогом Сумщина після Харківщини стане ще однією відмазкою та виправданням перемовин зе-шобли з кремлем щодо капітуляції України. "А що поробиш, якщо в нас нема можливості чинити опір далі?"
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14.05.2024 19:12 Ответить
А як там з РДГ Белгородскій області в Криму ? вже все наігрався
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14.05.2024 19:28 Ответить
Хтось знає розвідника сша чи росії?Бабка ванга якась авось вгадаю а як же проспали наступ на харків?
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14.05.2024 20:31 Ответить
дивно працює ця схема - "очікується наступ"
очікували наступ на Харків - і , о диво! дочекались!
тепер очікуємо наступ на суми - не маю сумніву, що дочекаємось.
таке враження, що живемо цими очікуваннями і їх дивовижними справдженнями - "о, а я ж казав!"
а раніше - очікували поки москалі три лінії оборони на півдні побудують, а потім - поки москалі залізницю ростов-Маріуполь-Волноваха побудують.
це що - схема очікування повної окупації України?
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14.05.2024 20:32 Ответить
З наступом саме на Харків москаль відсмоктав, якщо ви не помітили. Так і тут - буде закидувати м'ясо в декілька кілометрів сірої зони для відтягування резервів ЗСУ.
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15.05.2024 00:53 Ответить
ну теперь посмотрим на год кипиша и бурной деятельности от Наева там же куча укреплений и фсе заминировано
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14.05.2024 21:14 Ответить
какальщик. Что насчёт Червинского какнёшь?
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14.05.2024 22:53 Ответить
Дивно. А чому росіяни не штурмують Крим замість Сум? Адже згідно прогнозів Буданова, ЗСУ вже майже рік у Криму
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14.05.2024 23:02 Ответить
ЗСУ працюють в Криму, регулярно знищуючі там москалоту. Це цивільні українці поки туди не мають доступу.
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15.05.2024 00:42 Ответить
Трясця...це погано. Мав надію, що московити не додумаються діяти ефективно. Що ж, скоро побачимо .
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14.05.2024 23:26 Ответить
Сподіваюсь, справи з укріпленнями і мінними полями на сумському напрямку краще ніж на харківському.
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15.05.2024 00:38 Ответить
скоріш за все так само - розташовані поза зоною досяжності артилерії, яка блокує будування будь-яких укріплень.
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15.05.2024 00:54 Ответить
Чмо бреше .Він ніхто , шавка зешобли .
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15.05.2024 04:48 Ответить
Розкажеш, перші місця в рейтингу довіри, 73% ідіотів слухають з відкритим ротом
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15.05.2024 07:51 Ответить
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