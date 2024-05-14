Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

Для наступления на севере Харьковской области россияне задействовали 30 тысяч военных.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron`s.

"На севере Харьковщины наступает более чем 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточены 50 тысяч оккупантов", - отметил Литвиненко.

По его словам, угрозы нападения на Харьков нет.

Он добавил, что российское наступление, вероятно, было направлено на создание "буферной зоны", чтобы ограничить возможности Украины наносить удары по приграничным регионам России.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.