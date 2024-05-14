РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10017 посетителей онлайн
Новости
4 776 22

Россияне задействовали 30 тысяч военных для наступления на севере Харьковщины, - секретарь СНБО Литвиненко

Литвиненко розповів Скільки військових росіяни задіяли для наступу на півночі Харківщини

Для наступления на севере Харьковской области россияне задействовали 30 тысяч военных.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Barron`s.

"На севере Харьковщины наступает более чем 30-тысячная группировка россиян. Всего на границе с украинским регионом сосредоточены 50 тысяч оккупантов", - отметил Литвиненко.

По его словам, угрозы нападения на Харьков нет.

Он добавил, что российское наступление, вероятно, было направлено на создание "буферной зоны", чтобы ограничить возможности Украины наносить удары по приграничным регионам России.

Также читайте: Россия будет пытаться продвигаться вперед на Харьковском направлении, серьезных прорывов мы не ожидаем, - Госдепартамент США

Атаки войск РФ на Харьковщине

Накануне в Минобороны подтвердили, что утром 10 мая российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

Автор: 

Литвиненко Александр (78) Харьковщина (5577) наступление (209)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
І знову ні СБУ ні Буданов нічого не знали про ударні угрупування. Баблом були заткнуті і вуха і очі і рот
показать весь комментарий
14.05.2024 00:41
+11
А контролювати створення захисних споруд то не є обовьязком РНБО ?
Сєнегубченко може тре за яйця потрусити , та решту наріду яка росподіляє бюджетні кошти ?
Знову баярє дурні , а монарх , самодєржєць невкурсе , клоуни срані...
показать весь комментарий
14.05.2024 01:01
+5
Якісь скоти, вкрали гроші навіть на найважливішиму - будівництві захисних споруд на найнебезпечнішому напрямку.

Я впевнена, що й найвеличнішому занесли відсоток.

Які ж гнилі вони всі потвори. Гірші за росіян бо нібито ''свої'' ''патріоти''.

Як казала про таких покійна мати ''свої і коні крадуть''.
показать весь комментарий
14.05.2024 01:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І знову ні СБУ ні Буданов нічого не знали про ударні угрупування. Баблом були заткнуті і вуха і очі і рот
показать весь комментарий
14.05.2024 00:41 Ответить
Та ні. Все простіше. Гогілашвілі чи як його там саме підвіз речовин для сп'яніння.
показать весь комментарий
14.05.2024 01:12 Ответить
" задіяли 30 тисяч військових" -- тобто десь на 30 днів...
показать весь комментарий
14.05.2024 06:54 Ответить
Данилов би, хоть кольором сигнали показував….
Але ж він знятий з посади, як і ціле шобло, таких же «трудівників» для запису у трудовій книзі, з 2019 року… паХАРІ… Тепер УКРАЇНЦІ, таки і пенсію ще виплачувати будуть!!
показать весь комментарий
14.05.2024 00:59 Ответить
Данилов би, хоть кольором сигнали показував…
+++
показать весь комментарий
14.05.2024 09:31 Ответить
А контролювати створення захисних споруд то не є обовьязком РНБО ?
Сєнегубченко може тре за яйця потрусити , та решту наріду яка росподіляє бюджетні кошти ?
Знову баярє дурні , а монарх , самодєржєць невкурсе , клоуни срані...
показать весь комментарий
14.05.2024 01:01 Ответить
Якісь скоти, вкрали гроші навіть на найважливішиму - будівництві захисних споруд на найнебезпечнішому напрямку.

Я впевнена, що й найвеличнішому занесли відсоток.

Які ж гнилі вони всі потвори. Гірші за росіян бо нібито ''свої'' ''патріоти''.

Як казала про таких покійна мати ''свої і коні крадуть''.
показать весь комментарий
14.05.2024 01:18 Ответить
Можна скільки завгодно розмовляти про укріплення, але против кабів не попреш. Терміново треба літаки
показать весь комментарий
14.05.2024 02:19 Ответить
От Вовчанськ цілими днями під авіаударами))))
показать весь комментарий
14.05.2024 10:36 Ответить
Деградація більшої частини українців набирає обертів. Ніяких висновків - взагалі нічого не зроблено - от шо значить обрати керувати країною клоунів, домогосподарок, тамадів, фотографів - а під них потрібних ху...у людей - шоб не так було видно.
показать весь комментарий
14.05.2024 02:45 Ответить
Сырский оказался лучшей рекламой Залужного, также как Медведчук распиарил Ющенко,Зеленский провтыкал - Ничего святого с Поярковым
показать весь комментарий
14.05.2024 05:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3WP8kEwZjpQ https://www.youtube.com/watch?v=3WP8kEwZjpQ

показать весь комментарий
14.05.2024 05:10 Ответить
Дякую, у Нас вже є один спікер, гундосить правда, але є...
показать весь комментарий
14.05.2024 06:35 Ответить
потужнтьій сінєгубов, дякуємо!
показать весь комментарий
14.05.2024 07:06 Ответить
ветеринара поміняли на фсбшника
показать весь комментарий
14.05.2024 07:46 Ответить
Результат наступу 30 тис.угрупування цапів ми вже бачимо.А де твій результат?НГШ доповів що ці 30тисяч значно перевищують можливості ЗСУ і він з колєгами розмальовують мапу в невигідних та нерівних умовах.Тупа курка Зе сказала що 500000 солдатів їй не треба бо вона має військовий геній.Така ж сама ,тупа курка Шура, сказала що в результаті аудити знайшла 700000 резервів всередині ЗСУ.Яким же чином весь цей зелений цирк на чолі з генієм та разом з оцією секретаром-балаболкою натягує 30000 цапів?..Навчіть хоча би арифметики дегенерала що розмальовує мапи.Воно ж реально думає що 1000000 менше за 30000.
показать весь комментарий
14.05.2024 07:47 Ответить
а в якому одязі він був одягнутий коли оце молов?Що за сигнал подавав?
показать весь комментарий
14.05.2024 08:05 Ответить
Сині трусєля, але це секрет!
показать весь комментарий
14.05.2024 09:07 Ответить
данілов був "ні хто", а цей взагалі "ні що"
показать весь комментарий
14.05.2024 08:49 Ответить
В РНБО працюють відмінні статисти
показать весь комментарий
14.05.2024 09:43 Ответить
На Київ весною 2024-го наступало теж близько 50 тис російських військ з Білорусі. Техніки, правда, тоді в них було значно більше. І знову українські військові вожді нагло брешуть про "шашлики". А 50 тис - це половина контингенту СРСР в Афганістані.
показать весь комментарий
15.05.2024 15:45 Ответить
 
 