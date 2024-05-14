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Новини
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Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

Литвиненко розповів Скільки військових росіяни задіяли для наступу на півночі Харківщини

Для наступу на півночі Харківської області росіяни задіяли 30 тисяч військових.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Barron`s.

"На півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Всього на кордоні з українським регіоном зосереджені 50 тисяч окупантів", - зазначив Литвиненко.

За його словами, загрози нападу на Харків немає.

Він додав, що російський наступ, ймовірно, був спрямований на створення "буферної зони", щоб обмежити можливості України завдавати ударів по прикордонних регіонах Росії.

Читайте: Росія буде намагатись просуватися вперед на Харківському напрямку, серйозних проривів ми не очікуємо, - Держдепартамент США

Атаки військ РФ на Харківщині

Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

Автор: 

Литвиненко Олександр (38) Харківщина (6054) наступ (229)


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Топ коментарі
+16
І знову ні СБУ ні Буданов нічого не знали про ударні угрупування. Баблом були заткнуті і вуха і очі і рот
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14.05.2024 00:41
+11
А контролювати створення захисних споруд то не є обовьязком РНБО ?
Сєнегубченко може тре за яйця потрусити , та решту наріду яка росподіляє бюджетні кошти ?
Знову баярє дурні , а монарх , самодєржєць невкурсе , клоуни срані...
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14.05.2024 01:01
+5
Якісь скоти, вкрали гроші навіть на найважливішиму - будівництві захисних споруд на найнебезпечнішому напрямку.

Я впевнена, що й найвеличнішому занесли відсоток.

Які ж гнилі вони всі потвори. Гірші за росіян бо нібито ''свої'' ''патріоти''.

Як казала про таких покійна мати ''свої і коні крадуть''.
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14.05.2024 01:18
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І знову ні СБУ ні Буданов нічого не знали про ударні угрупування. Баблом були заткнуті і вуха і очі і рот
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14.05.2024 00:41 Відповісти
Та ні. Все простіше. Гогілашвілі чи як його там саме підвіз речовин для сп'яніння.
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14.05.2024 01:12 Відповісти
" задіяли 30 тисяч військових" -- тобто десь на 30 днів...
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14.05.2024 06:54 Відповісти
Данилов би, хоть кольором сигнали показував….
Але ж він знятий з посади, як і ціле шобло, таких же «трудівників» для запису у трудовій книзі, з 2019 року… паХАРІ… Тепер УКРАЇНЦІ, таки і пенсію ще виплачувати будуть!!
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14.05.2024 00:59 Відповісти
Данилов би, хоть кольором сигнали показував…
+++
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14.05.2024 09:31 Відповісти
А контролювати створення захисних споруд то не є обовьязком РНБО ?
Сєнегубченко може тре за яйця потрусити , та решту наріду яка росподіляє бюджетні кошти ?
Знову баярє дурні , а монарх , самодєржєць невкурсе , клоуни срані...
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14.05.2024 01:01 Відповісти
Якісь скоти, вкрали гроші навіть на найважливішиму - будівництві захисних споруд на найнебезпечнішому напрямку.

Я впевнена, що й найвеличнішому занесли відсоток.

Які ж гнилі вони всі потвори. Гірші за росіян бо нібито ''свої'' ''патріоти''.

Як казала про таких покійна мати ''свої і коні крадуть''.
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14.05.2024 01:18 Відповісти
Можна скільки завгодно розмовляти про укріплення, але против кабів не попреш. Терміново треба літаки
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14.05.2024 02:19 Відповісти
От Вовчанськ цілими днями під авіаударами))))
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14.05.2024 10:36 Відповісти
Деградація більшої частини українців набирає обертів. Ніяких висновків - взагалі нічого не зроблено - от шо значить обрати керувати країною клоунів, домогосподарок, тамадів, фотографів - а під них потрібних ху...у людей - шоб не так було видно.
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14.05.2024 02:45 Відповісти
Сырский оказался лучшей рекламой Залужного, также как Медведчук распиарил Ющенко,Зеленский провтыкал - Ничего святого с Поярковым
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14.05.2024 05:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3WP8kEwZjpQ https://www.youtube.com/watch?v=3WP8kEwZjpQ

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14.05.2024 05:10 Відповісти
Дякую, у Нас вже є один спікер, гундосить правда, але є...
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14.05.2024 06:35 Відповісти
потужнтьій сінєгубов, дякуємо!
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14.05.2024 07:06 Відповісти
ветеринара поміняли на фсбшника
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14.05.2024 07:46 Відповісти
Результат наступу 30 тис.угрупування цапів ми вже бачимо.А де твій результат?НГШ доповів що ці 30тисяч значно перевищують можливості ЗСУ і він з колєгами розмальовують мапу в невигідних та нерівних умовах.Тупа курка Зе сказала що 500000 солдатів їй не треба бо вона має військовий геній.Така ж сама ,тупа курка Шура, сказала що в результаті аудити знайшла 700000 резервів всередині ЗСУ.Яким же чином весь цей зелений цирк на чолі з генієм та разом з оцією секретаром-балаболкою натягує 30000 цапів?..Навчіть хоча би арифметики дегенерала що розмальовує мапи.Воно ж реально думає що 1000000 менше за 30000.
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14.05.2024 07:47 Відповісти
а в якому одязі він був одягнутий коли оце молов?Що за сигнал подавав?
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14.05.2024 08:05 Відповісти
Сині трусєля, але це секрет!
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14.05.2024 09:07 Відповісти
данілов був "ні хто", а цей взагалі "ні що"
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14.05.2024 08:49 Відповісти
В РНБО працюють відмінні статисти
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14.05.2024 09:43 Відповісти
На Київ весною 2024-го наступало теж близько 50 тис російських військ з Білорусі. Техніки, правда, тоді в них було значно більше. І знову українські військові вожді нагло брешуть про "шашлики". А 50 тис - це половина контингенту СРСР в Афганістані.
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15.05.2024 15:45 Відповісти
 
 