Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко
Для наступу на півночі Харківської області росіяни задіяли 30 тисяч військових.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Barron`s.
"На півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Всього на кордоні з українським регіоном зосереджені 50 тисяч окупантів", - зазначив Литвиненко.
За його словами, загрози нападу на Харків немає.
Він додав, що російський наступ, ймовірно, був спрямований на створення "буферної зони", щоб обмежити можливості України завдавати ударів по прикордонних регіонах Росії.
Атаки військ РФ на Харківщині
Напередодні у Міноборони підтвердили, що вранці 10 травня російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.
Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.
Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.
У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.
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Але ж він знятий з посади, як і ціле шобло, таких же «трудівників» для запису у трудовій книзі, з 2019 року… паХАРІ… Тепер УКРАЇНЦІ, таки і пенсію ще виплачувати будуть!!
+++
Сєнегубченко може тре за яйця потрусити , та решту наріду яка росподіляє бюджетні кошти ?
Знову баярє дурні , а монарх , самодєржєць невкурсе , клоуни срані...
Я впевнена, що й найвеличнішому занесли відсоток.
Які ж гнилі вони всі потвори. Гірші за росіян бо нібито ''свої'' ''патріоти''.
Як казала про таких покійна мати ''свої і коні крадуть''.