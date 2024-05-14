Харьковская ОВА заплатила подставным фирмам сотни миллионов гривен за строительство фортификаций, - глава Антикоррупционного центра "Межа" Богуславец. ДОКУМЕНТ

Департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности. В целом пяти ООО заплатили 270 миллионов гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала председатель Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в колонке для УП.

Она проанализировала прямые договоры, которые заключали без проведения тендеров, между департаментом Харьковской ОВА и фирмами с признаками фиктивности.

Подставные фирмы получили средства на строительство фортификаций

"Сотни миллионов гривен, вероятно, могли украсть на строительстве фортификаций на Харьковщине, где сейчас активно наступает "рсня". Многомиллионные подряды на строительство фортификационных сооружений, на которые там в целом потратили 7 миллиардов гривен, Харьковская ОВА сливала на подставные фирмы аватаров.

В частности, департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности", - отмечает она.

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ХОВА выбирала только что зарегистрированные ноунейм фирмы и ФЛП

Так, на 270 млн грн на древесину, информация о которой засекречена, заключили договоры с ФЛП Чаус И.А., ООО "Герц індустрія", ООО "Сатисбуд", ООО "АТТ БУД" и ООО "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД".

Богуславец отмечает, что все они начали зарабатывать миллионы сразу через несколько месяцев после регистрации. Классически - по прямым договорам и без конкурсных закупок.

"Так случилось, что департамент Харьковской ОГА для оборонных закупок выбирал только что зарегистрированные ноунейм фирмы и ФЛП. Более того, владельцы этих фирм не напоминают успешных бизнесменов и бизнесвумен - имеют десятки судебных дел, от краж виски до домашнего насилия над мужем и матерью, некоторые из них лишены родительских прав и имели исполнительные производства за кредиты в банках", - утверждает глава Антикоррупционного центра "Межа".

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То есть в ОВА заключают "прямые договоры на древесину для фортификаций с фирмами, "владельцы" которых даже не знают, что они зарабатывают миллионы".

"Секретные" аватары Харьковской ОВА

Богуславец отмечает, что схема началась с ФЛП Чаус Игорь Олегович. Через три месяца после регистрации департамент ОВА заключает с ним прямые договоры на поставку древесины на миллионы гривен.

Продолжили схему "успешные бизнесвумен". Обе - из города Каменское Днепропетровской области.

Они заработали от Харьковской ОВА более 100 миллионов гривен. Это Виктория Смоляк, владелица ООО "Герц індустрія" и Наталья Коваль из ООО "Сатисбуд".

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ООО "Герц індустрія" зарегистрировали в июне 2023 года, а уже через несколько месяцев Смоляк начала зарабатывать на древесине миллионы. Опять же, по прямым договорам. За менее чем год, фирма меняет четырех руководителей, что тоже является признаком фиктивности, объясняет председатель Антикоррупционного центра "Межа".

Через ООО "Сатисбуд" прогоняют более 52 миллионов.

Обе фирмы имеют одного и того же директора - Дмитрия Кнорозова. Департамент ХОВА с ноября 2023 года по январь 2024 года отдал "Герцу" 20 контрактов на древесину на более 57 миллионов гривен.

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Другие ООО, получившие миллионы средств

Через "АТТ БУД" и "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД" департамент ЖКХ Харьковской ОГА прогоняет миллионы, отмечает Богуславец, а их владельцы и руководители имеют отношение к еще более 30 недавно созданным компаниям.

"По этой схеме невооруженным глазом видно, как кто-то, будучи вхожим во властные кабинеты, беспощадно регистрирует новые фирмы, используя для этого людей, которые, в силу обстоятельств, могут не догадываться об этом. И этот кто-то дальше продолжает зарабатывать на крови. В идеале, это должно было бы стать полезной информацией для правоохранительных органов и дальнейших разоблачений фиктивных фирм, которые у ВСУ воруют миллионы. Ведь большинство из этих десятков фирм сейчас спящие и вероятно, "созревают" для дальнейшего участия в схемах по выводу средств в тень и уклонения от уплаты налогов", - резюмирует Богуславец в колонке для УП.

Фортификации в Харьковской области

Напомним, ранее глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Перед тем командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сообщил, что на украинской границе в Харьковской области должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.

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