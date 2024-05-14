Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець. ДОКУМЕНТ

Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п’ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для УП.

Вона проаналізувала прямі договори, які укладали без проведення тендерів, між департаментом Харківської ОВА та фірмами з ознаками фіктивності.

Підставні фірми отримали кошти на будівництво фортифікацій

"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "рсня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів.

Зокрема, департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності", - зазначає вона.

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ХОВА обирала щойно зареєстровані ноунейм фірми та ФОПи

Так, на 270 млн грн на деревину, інформація щодо якої засекречена, уклали договори із ФОП Чаус І.О., ТОВ "Герц індустрія", ТОВ "Сатисбуд", ТОВ "АТТ БУД" та ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД".

Богуславець зазначає, що усі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично – за прямими договорами й без конкурсних закупівель.

"Так сталося, що департамент Харківської ОВА для оборонних закупівель обирав щойно зареєстровані ноунейм фірми і ФОПи. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів і бізнесвумен – мають десятки судових справ, від крадіжок віскі до домашнього насилля над чоловіком і матір'ю, дехто з них позбавлені батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити в банках", - стверджує голова Антикорупційного центру "Межа".

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Тобто в ОВА укладають "прямі договори на деревину для фортифікацій із фірмами, "власники" яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони".

"Секретні" аватари Харківської ОВА

Богуславець зазначає, що схема почалася із ФОП Чаус Ігор Олегович. За три місяці після реєстрації департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень.

Продовжили схему "успішні бізнесвумен". Обидві із міста Кам’янське Дніпропетровської області.

Вони заробили від Харківської ОВА понад 100 мільйонів гривень. Це Вікторія Смоляк, власниця ТОВ "Герц індустрія" та Наталія Коваль з ТОВ "Сатисбуд".

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ТОВ "Герц індустрія" зареєстрували у червні 2023 року, а вже за декілька місяців Смоляк почала заробляти на деревині мільйони. Знову ж, за прямими договорами. За менш ніж рік, фірма змінює чотири керівники, що теж є ознакою фіктивності, пояснює голова Антикорупційного центру "Межа".

Через ТОВ "Сатисбуд" проганяють понад 52 мільйони.

Обидві фірми мають одного і того ж директора – Дмитра Кнорозова. Департамент ХОВА з листопада 2023 року по січень 2024 року віддав "Герцу" 20 контрактів на деревину на понад 57 мільйонів гривень.

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Інші ТОВки, які отримали мільйони коштів

Через "АТТ БУД" та "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД" департамент ЖКГ Харківської ОВА проганяє мільйони, зауважує Богуславець, а їхні власники та керівники дотичні до ще понад 30 нещодавно створених компаній.

"За цією схемою неозброєним оком видно, як хтось, будучи вхідним у владні кабінети, нещадно реєструє нові фірми, використовуючи для цього людей, які в силу обставин можуть не здогадуватися про це. І цей хтось далі продовжує заробляти на крові. В ідеалі це мало б стати корисною інформацією для правоохоронних органів і подальших викриттів фіктивних фірм, які в ЗСУ крадуть мільйони. Адже більшість з цих десятків фірм нині сплячі та ймовірно, "достигають" для подальшої участі у схемах з виведення коштів у тінь та ухилення від сплати податків, - резюмує Богуславець в колонці для УП.

Фортифікації у Харківській області

Нагадаємо, раніше очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Перед тим командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що на українському кордоні в Харківській області мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

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