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Харківська ОВА заплатила підставним фірмам сотні мільйонів гривень за будівництво фортифікацій, - голова Антикорупційного центру "Межа" Богуславець. ДОКУМЕНТ

Будівництво фортифікацій

Департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п’ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для УП.

Вона проаналізувала прямі договори, які укладали без проведення тендерів, між департаментом Харківської ОВА та фірмами з ознаками фіктивності.

Підставні фірми отримали кошти на будівництво фортифікацій

"Сотні мільйонів гривень, ймовірно, могли вкрасти на будівництві фортифікацій на Харківщині, де зараз активно наступає "рсня". Багатомільйонні підряди на будівництво фортифікаційних споруд, на які там загалом витратили 7 мільярдів гривень, Харківська ОВА зливала на підставні фірми аватарів.

Зокрема, департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності", - зазначає вона.

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ХОВА обирала щойно зареєстровані ноунейм фірми та ФОПи

Так, на 270 млн грн на деревину, інформація щодо якої засекречена, уклали договори із ФОП Чаус І.О., ТОВ "Герц індустрія", ТОВ "Сатисбуд", ТОВ "АТТ БУД" та ТОВ "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД".

Фіктивні фірми для будівництва фортифікацій на Харківщині

Богуславець зазначає, що усі вони почали заробляти мільйони одразу за кілька місяців після реєстрації. Класично – за прямими договорами й без конкурсних закупівель.

"Так сталося, що департамент Харківської ОВА для оборонних закупівель обирав щойно зареєстровані ноунейм фірми і ФОПи. Більше того, власники цих фірм не нагадують успішних бізнесменів і бізнесвумен – мають десятки судових справ, від крадіжок віскі до домашнього насилля над чоловіком і матір'ю, дехто з них позбавлені батьківських прав та мали виконавчі провадження за кредити в банках", - стверджує голова Антикорупційного центру "Межа".

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Тобто в ОВА укладають "прямі договори на деревину для фортифікацій із фірмами, "власники" яких навіть не знають, що вони заробляють мільйони".

"Секретні" аватари Харківської ОВА

Богуславець зазначає, що схема почалася із ФОП Чаус Ігор Олегович. За три місяці після реєстрації департамент ОВА укладає з ним прямі договори на постачання деревини на мільйони гривень.

Продовжили схему "успішні бізнесвумен". Обидві із міста Кам’янське Дніпропетровської області.

Вони заробили від Харківської ОВА понад 100 мільйонів гривень. Це Вікторія Смоляк, власниця ТОВ "Герц індустрія" та Наталія Коваль з ТОВ "Сатисбуд".

Фіктивні фірми для будівництва фортифікацій на Харківщині

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ТОВ "Герц індустрія" зареєстрували у червні 2023 року, а вже за декілька місяців Смоляк почала заробляти на деревині мільйони. Знову ж, за прямими договорами. За менш ніж рік, фірма змінює чотири керівники, що теж є ознакою фіктивності, пояснює голова Антикорупційного центру "Межа".

Через ТОВ "Сатисбуд" проганяють понад 52 мільйони.

Обидві фірми мають одного і того ж директора – Дмитра Кнорозова. Департамент ХОВА з листопада 2023 року по січень 2024 року віддав "Герцу" 20 контрактів на деревину на понад 57 мільйонів гривень.

Фіктивні фірми для будівництва фортифікацій на Харківщині

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Інші ТОВки, які отримали мільйони коштів

Через "АТТ БУД" та "ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОСХОД" департамент ЖКГ Харківської ОВА проганяє мільйони, зауважує Богуславець, а їхні власники та керівники дотичні до ще понад 30 нещодавно створених компаній.

"За цією схемою неозброєним оком видно, як хтось, будучи вхідним у владні кабінети, нещадно реєструє нові фірми, використовуючи для цього людей, які в силу обставин можуть не здогадуватися про це. І цей хтось далі продовжує заробляти на крові. В ідеалі це мало б стати корисною інформацією для правоохоронних органів і подальших викриттів фіктивних фірм, які в ЗСУ крадуть мільйони. Адже більшість з цих десятків фірм нині сплячі та ймовірно, "достигають" для подальшої участі у схемах з виведення коштів у тінь та ухилення від сплати податків, - резюмує Богуславець в колонці для УП.

Фортифікації у Харківській області

Нагадаємо, раніше очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Перед тим командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що на українському кордоні в Харківській області мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

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Автор: 

Харківщина (6054) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+44
Нужны показательные казни, не просто расстрелы или петля в лесу. И если источник власти народ, то соответственно источник судебной власти тоже народ, и при отсутствии нормальных судов ОБЯЗАН взять на себя эту ответственность.
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14.05.2024 08:58
+42
Розповіді про "забор Яценюка" чи щось подібне, дуже добре ідентифікують 73%-ву, зелену потвору.
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14.05.2024 09:08
+36
на палю зелених падлюк...
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14.05.2024 08:56
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Зрадники та колаборанти кремля, яких й досі покриває та кришує особисто президент:
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Так званий президннт брехав, бреше та буде брехати!
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14.05.2024 13:49 Відповісти
Всі ОВА формуються президентом або його офісом значить така "державна" політика партії "слуга невідомо якого народу. Вони значить будуть красти і готувати для себе запасний аєродром на курортах закордоном, а нарід нехай йде на війну, тільки шансів там вижити небагато без облаштованих укріплень.
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14.05.2024 13:49 Відповісти
кожен раз нагадую про зелене лайно 73%, які й привели цю гниду до влади де корупція, зрада, саботаж це і є вирок для українців. зейобнута сволота шкодить Україні. 73% зеідіоти, це за вас гинуть українськи Герої. для чого оці 73% виборців досі живі? відповідь на поверхні- щоб знову вибрати зелене гівно у владу.
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14.05.2024 13:51 Відповісти
Ну про стабільне життя Ви перебільшуєте. Кілька зайвих вкрадених мільярдів, і Вас можуть перевести на іншу роботу. Яка ж тут стабільність?
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14.05.2024 15:31 Відповісти
Ось! Ось і відповідь, чому Вас в зеко-манду ніколи не візьмуть, скільки би Ви не просилися. - Бо їм такі аскети не потрібні. А от були би нахабним, безсоромним, жадібним злодієм, повністю позбавленим моралі та совісті - от тоді би вже 5 років поповнювали свої офшорні рахунки краденим баблом. Не забуваючи ділитися з найвеличнішим.
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15.05.2024 00:11 Відповісти
Це - не просто мародерство, на Зеленському-Єрмаку і їхньому призначеному ними ворью - кров, поранення та смерті наших солдат та цивільних громадян.
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14.05.2024 14:00 Відповісти
Ай ай ай, а хтож це наробив? Сінегубов має вже сидіти та давати покази, а не збирати засідання..... Покидьки
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14.05.2024 14:57 Відповісти
І???

Ви не знаєте прізвище очільника Харківської ОВА і його адресу?
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14.05.2024 14:59 Відповісти
Постройка фортификаций это то что по закону о мобилизации должно выполнять государство,
в Харьковской области все увидели как государство само выполняет закон о мобилизации в части касающейся его, но в итоге почему-то не выполняет закон о мобилизации "Ухилянт", а не государство.
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14.05.2024 15:12 Відповісти
От кляті ухилянти і тут насрали, бо в Україні як сказав гарант корупції давно нема.
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14.05.2024 16:07 Відповісти
Це взагалі жесть жестяча. Мешканці Харківської області самі із своїх кишень заплатили аферистам за окупацію частини області. Нічого дивного не буде якщо ці аферисти виявляться кацапським агентами. Нормальна військова операція. Заключити контракт і не почати будувати або почати тільки не там де треба би було. Тихо спокійно в кабінетиках здати сотні кілометрів територій ще й при цьому збагатитися. Всім диверсіям диверсія. Ха ха ха.
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14.05.2024 16:49 Відповісти
Україні таки потрібен свій Піночет.

Так масово красти на крові наших воїнів, за це тільки розстріл
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14.05.2024 23:09 Відповісти
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