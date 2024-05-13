Синєгубов збере всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині на засіданні групи "Прозорість та підзвітність"

Кожен учасник процесу будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області повинен буде відзвітувати про свою діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Щодо фортифікацій Харківщини. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд", - зазначив він.

За його словами кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" прозвітує про виконані роботи.

Крім того, про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість.

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Фортифікації у Харківській області

Раніше очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Перед тим командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що на українському кордоні в Харківській області мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.