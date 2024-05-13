УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8329 відвідувачів онлайн
Новини
13 901 114

Синєгубов збере всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині на засіданні групи "Прозорість та підзвітність"

синєгубов

Кожен учасник процесу будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області повинен буде відзвітувати про свою діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Щодо фортифікацій Харківщини. Сьогодні дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд", - зазначив він.

За його словами кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" прозвітує про виконані роботи.

Крім того, про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість.

Читайте: На Харківському напрямку тривають бої. ЗСУ відтіснили росіян від Вовчанська, - Генштаб

Фортифікації у Харківській області

Раніше очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі заявив, що фортифікаційні споруди у Вовчанську побудували, проте через постійні російські обстріли зводити їх "було непросто". Все було побудовано, але, можливо, "не так щільно".

Перед тим командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський повідомив, що на українському кордоні в Харківській області мали бути бетонні укріплення в мінус 3 поверхи, а не було навіть мін.

Автор: 

Харківщина (6054) фортифікації (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+53
буде фуршет, кава і в кінці квартал ?
показати весь коментар
13.05.2024 21:30
+47
Синєгубов продовжує пісяти в очі людям, розуміючи свою безкарність
показати весь коментар
13.05.2024 21:32
+41
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ Де фортифікації? Харківська ОВА платила мільйони фіктивним фірмам
показати весь коментар
13.05.2024 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
чого корумповані росіяни , на чужій вкраденій території, можуть будувати фортифікації, які хрін пройдеш ?

а ми, на рідній землі, не можемо толком навіть окопи рити . Більше крадемо

чи то в росіян безліміт по грошам, що їм вистачає і нажертись, і фортифікації побудувати. Чи це наші чинуші живуть найкраще життя і крадуть все під нуль...
показати весь коментар
14.05.2024 11:14 Відповісти
Варіант здачі України актуальний для Слуг Народу і досі, про це говорять їх дії.
показати весь коментар
14.05.2024 12:25 Відповісти
*******…… , якусь шістку звільнять , повісять на неї всіх собак , а МІЛЬЯРДИ ВЖЕ В ОФШОРАХ ‼️ХРЕН ПОВЕРНЕШ ! Слава найвеличнішій ZeІУДІ ********** , ОЙГО ПІДРУЧНИМ, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЕРМАКА « козиря»! Дупоголові самовбивці , продовжуйте і далі , довіряти 🤡🤢🎪ЗЕМРАЗОТІ і слугам фашистській федерації! Керівництво ЗСУ , як вам не соромно було підписувати і спокійно спостерігати за ЗЛОЧИННОЮ ДІЯЛЬНІСТЬЮ ЕРМАКА ТАТАРОВА УМЕРОВА І « яжнелоха» Вам не сняться матері загиблих побратимів ?
показати весь коментар
14.05.2024 14:28 Відповісти
Сінєгубова як головного діячого лиця у крадіжки коштів на будівництві захисних споруд на кордоні з Бєлгородом треба відсторонити від влади терміново як і Зеленського.
показати весь коментар
14.05.2024 12:24 Відповісти
Що значить відсторонити , просто так ? Під ТРИБУНАЛ , ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРИСТІВ ВБИВЦЬ ДІТЕЙ , ЛЮДЕЙ , всього живого! Скільки , ще терпіти ГНИД КРОТІВ МАРОДЕРІВ на крові ЗСУ⁉️

«
показати весь коментар
14.05.2024 14:32 Відповісти
та нахіба ви так поспішаєте?! ще є завтра, післзавтра, новий рік...
показати весь коментар
14.05.2024 12:45 Відповісти
Під час війни не може діяти система "аргументи - контраргументи".тобто та адвокатсько прокурорська що є під час суду в кожній демократичній державі.Є факт,і є коло винних,у яке попадає і сам Сінєгубов.Можливо в тому колі є і невинні та непричетні,але всі мають бути жорстоко покарані,бо такі закони війни.Збирати їх всіх,влаштовувати диспути і вечірку питань-відповідів не на часі.З тими демократичними клоунадами треба закінчувати...
показати весь коментар
14.05.2024 12:48 Відповісти
этого ублюдка надо в окоп с охотничьей двустволкой. гнида за 2,5 года войны не удосужилась сделать какую- то радиостанцию, поставить в центре на город, что бы работала когда нет электричества. в советсокое время это пионерский кружок делал за пол дня. люди сидят сутками без связи, без инета, без телевизора, и радио не работает! твари зеленожопые! только воровать на людском горе.
показати весь коментар
14.05.2024 13:02 Відповісти
Синєгубов збере всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині Джерело:
І ВСІ РАЗОМ ПРИГНУТЬ У ЯМУ З ЛАЙНОМ 🤣
Мрії .....
показати весь коментар
14.05.2024 13:13 Відповісти
Кончений під@р, як і вся ця зелена шобла на чолі з ********....
показати весь коментар
14.05.2024 13:38 Відповісти
В СІЗО требо було їх збирати йще позаучора .

Бо було цілих 2 роки щоб збудувати на кордоні рів в 5х5х700.000м було достатньо грошей й сил .
показати весь коментар
14.05.2024 14:33 Відповісти
Зараз потрібно вже не збирати всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині, а потрібно всіх їх затримати і судити
показати весь коментар
14.05.2024 14:36 Відповісти
хитрий гандон

він ці збори має проводити в СІЗО у кайданках (разом з іншими, звісно)
показати весь коментар
14.05.2024 15:01 Відповісти
А чего им боятся, при самом плохом раскладе заставят поделиться (выйти под залог). Это по законам военного времени все пид*расины получают литой свинец в башку, но войну объявлять никто не будет, придумают тысячи оправданий чтобы ворьё избежало расстрела.
показати весь коментар
14.05.2024 15:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 