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Синегубов соберет всех участников строительства фортификаций на Харьковщине на заседании группы "Прозрачность и подотчетность"

синєгубов

Каждый участник процесса строительства фортификационных сооружений в Харьковской области должен будет отчитаться о своей деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Относительно фортификаций Харьковщины. Сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений", - отметил он.

По его словам, каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах.

Кроме того, результаты заседания будут обнародованы публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность.

Читайте также: На Харьковском направлении продолжаются бои. ВСУ оттеснили россиян от Волчанска, - Генштаб

Фортификации в Харьковской области

Ранее глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Перед тем командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сообщил, что на украинской границе в Харьковской области должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.

Автор: 

Харьковщина (5577) фортификации (118)


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Топ комментарии
+53
буде фуршет, кава і в кінці квартал ?
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13.05.2024 21:30
+47
Синєгубов продовжує пісяти в очі людям, розуміючи свою безкарність
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13.05.2024 21:32
+41
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/05/13/7455571/ Де фортифікації? Харківська ОВА платила мільйони фіктивним фірмам
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13.05.2024 21:31
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Страница 2 из 2
чого корумповані росіяни , на чужій вкраденій території, можуть будувати фортифікації, які хрін пройдеш ?

а ми, на рідній землі, не можемо толком навіть окопи рити . Більше крадемо

чи то в росіян безліміт по грошам, що їм вистачає і нажертись, і фортифікації побудувати. Чи це наші чинуші живуть найкраще життя і крадуть все під нуль...
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14.05.2024 11:14 Ответить
Варіант здачі України актуальний для Слуг Народу і досі, про це говорять їх дії.
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14.05.2024 12:25 Ответить
*******…… , якусь шістку звільнять , повісять на неї всіх собак , а МІЛЬЯРДИ ВЖЕ В ОФШОРАХ ‼️ХРЕН ПОВЕРНЕШ ! Слава найвеличнішій ZeІУДІ ********** , ОЙГО ПІДРУЧНИМ, ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ЕРМАКА « козиря»! Дупоголові самовбивці , продовжуйте і далі , довіряти 🤡🤢🎪ЗЕМРАЗОТІ і слугам фашистській федерації! Керівництво ЗСУ , як вам не соромно було підписувати і спокійно спостерігати за ЗЛОЧИННОЮ ДІЯЛЬНІСТЬЮ ЕРМАКА ТАТАРОВА УМЕРОВА І « яжнелоха» Вам не сняться матері загиблих побратимів ?
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14.05.2024 14:28 Ответить
Сінєгубова як головного діячого лиця у крадіжки коштів на будівництві захисних споруд на кордоні з Бєлгородом треба відсторонити від влади терміново як і Зеленського.
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14.05.2024 12:24 Ответить
Що значить відсторонити , просто так ? Під ТРИБУНАЛ , ПОСІБНИКІВ ТЕРРОРИСТІВ ВБИВЦЬ ДІТЕЙ , ЛЮДЕЙ , всього живого! Скільки , ще терпіти ГНИД КРОТІВ МАРОДЕРІВ на крові ЗСУ⁉️

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14.05.2024 14:32 Ответить
та нахіба ви так поспішаєте?! ще є завтра, післзавтра, новий рік...
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14.05.2024 12:45 Ответить
Під час війни не може діяти система "аргументи - контраргументи".тобто та адвокатсько прокурорська що є під час суду в кожній демократичній державі.Є факт,і є коло винних,у яке попадає і сам Сінєгубов.Можливо в тому колі є і невинні та непричетні,але всі мають бути жорстоко покарані,бо такі закони війни.Збирати їх всіх,влаштовувати диспути і вечірку питань-відповідів не на часі.З тими демократичними клоунадами треба закінчувати...
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14.05.2024 12:48 Ответить
этого ублюдка надо в окоп с охотничьей двустволкой. гнида за 2,5 года войны не удосужилась сделать какую- то радиостанцию, поставить в центре на город, что бы работала когда нет электричества. в советсокое время это пионерский кружок делал за пол дня. люди сидят сутками без связи, без инета, без телевизора, и радио не работает! твари зеленожопые! только воровать на людском горе.
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14.05.2024 13:02 Ответить
Синєгубов збере всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині Джерело:
І ВСІ РАЗОМ ПРИГНУТЬ У ЯМУ З ЛАЙНОМ 🤣
Мрії .....
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14.05.2024 13:13 Ответить
Кончений під@р, як і вся ця зелена шобла на чолі з ********....
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14.05.2024 13:38 Ответить
В СІЗО требо було їх збирати йще позаучора .

Бо було цілих 2 роки щоб збудувати на кордоні рів в 5х5х700.000м було достатньо грошей й сил .
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14.05.2024 14:33 Ответить
Зараз потрібно вже не збирати всіх учасників будівництва фортифікацій на Харківщині, а потрібно всіх їх затримати і судити
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14.05.2024 14:36 Ответить
хитрий гандон

він ці збори має проводити в СІЗО у кайданках (разом з іншими, звісно)
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14.05.2024 15:01 Ответить
А чего им боятся, при самом плохом раскладе заставят поделиться (выйти под залог). Это по законам военного времени все пид*расины получают литой свинец в башку, но войну объявлять никто не будет, придумают тысячи оправданий чтобы ворьё избежало расстрела.
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14.05.2024 15:11 Ответить
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