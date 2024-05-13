Синегубов соберет всех участников строительства фортификаций на Харьковщине на заседании группы "Прозрачность и подотчетность"
Каждый участник процесса строительства фортификационных сооружений в Харьковской области должен будет отчитаться о своей деятельности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Относительно фортификаций Харьковщины. Сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений", - отметил он.
По его словам, каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах.
Кроме того, результаты заседания будут обнародованы публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность.
Фортификации в Харьковской области
Ранее глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".
Перед тем командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сообщил, что на украинской границе в Харьковской области должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.
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а ми, на рідній землі, не можемо толком навіть окопи рити . Більше крадемо
чи то в росіян безліміт по грошам, що їм вистачає і нажертись, і фортифікації побудувати. Чи це наші чинуші живуть найкраще життя і крадуть все під нуль...
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І ВСІ РАЗОМ ПРИГНУТЬ У ЯМУ З ЛАЙНОМ 🤣
Мрії .....
Бо було цілих 2 роки щоб збудувати на кордоні рів в 5х5х700.000м було достатньо грошей й сил .
він ці збори має проводити в СІЗО у кайданках (разом з іншими, звісно)