Синегубов соберет всех участников строительства фортификаций на Харьковщине на заседании группы "Прозрачность и подотчетность"

Каждый участник процесса строительства фортификационных сооружений в Харьковской области должен будет отчитаться о своей деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Относительно фортификаций Харьковщины. Сегодня дал поручение профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификационных сооружений", - отметил он.

По его словам, каждый подрядчик на заседании группы "Прозрачность и подотчетность" отчитается о выполненных работах.

Кроме того, результаты заседания будут обнародованы публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность.

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Фортификации в Харьковской области

Ранее глава городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения в Волчанске построили, однако из-за постоянных российских обстрелов возводить их "было непросто". Все было построено, но, возможно, "не так плотно".

Перед тем командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский сообщил, что на украинской границе в Харьковской области должны были быть бетонные укрепления в минус 3 этажа, а не было даже мин.