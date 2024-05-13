Порошенко закликав об’єднати зусилля держави і суспільства навколо будівництва фортифікацій
Ситуація на фронті, зокрема, у прикордонні Харківської області вимагає об’єднати зусилля влади, бізнесу, волонтерів і всього суспільства – про це під час брифінгу заявив Петро Порошенко. Політик закликав не піддаватись панічним настроям, але й не вестися на переможні реляції, які не відповідають реальному стану справ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Зокрема, Порошенко наполягає на концентрації всіх ресурсів для швидкого будівництва фортифікаційних споруд. Якщо висновки з бездіяльності влади не будуть зроблені – Бахмут, Авдіївка, Мар‘їнка будуть постійно повторюватися на фронті, застерігає п’ятий Президент. Відповідальність за несвоєчасні рішення несе в тому числі і парламентська монобільшість – гсказав Порошенко. "ЄС" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради з питання фортифікацій.
"Перш за все ми наголошуємо, що не завершена побудова фортифікаційних споруд трьох ліній оборони. Це в повній мірі стосується Харківської області. Це безвідповідальність, коли затягували з початком будівництва. Ми в грудні запропонували всім фракціям Верховної Ради підписати відповідний проєкт постанови для створення ТСК парламенту із забезпеченням необхідних рівнів таємності для того, щоб проконтролювати будівництво фортифікаційних споруд. Два місяці нам не давали підписів – в першу чергу це була монобільшість і їх союзники ОПЗЖ. 5 лютого нами був зареєстрований проєкт постанови", – розповів Порошенко. Він констатував, що досі ця постанова блокується монобільшістю та керівництвом парламенту.
"Відповідальність за те, що не було куди відступати нашим частинам військовим з Авдіївки, і те, що відбувається в Часовому Ярі, і те, що зараз відбувається у Вовчанську, несе Верховна Рада в частині монобільшості і спікер, бо вони блокують голосування цієї комісії. Наша фракція звертається до інших фракцій, вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради для розгляду і заслуховування членів уряду, представників Збройних Сил – для того, щоб визначитися, чим ми можемо допомогти", – говорить Порошенко. Він також зауважив, що країна досі не знає, хто ж в уряді відповідає за будівництво оборонних ліній.
"Якщо вони не знають, хто за це відповідає, за це відповідає безпосередньо Прем’єр-міністр України. І на цьому засіданні ми маємо заслухати Прем’єр-міністра про стан будівництва фортифікаційних споруд, про стан загроз для держави і про заходи, які ми можемо негайно втілити в життя. Досить двотижневих перерв у роботі Верховної Ради", – наголосив Порошенко.
При цьому замість фортифікацій у минулому році на Харківщині знову будували дороги, зокрема, й дорогу Харків – Вовчанськ. "На дорогу Вовчанськ-Харків було витрачено 369 мільйонів 500 тисяч грн. Це – 2023 рік", – зауважив Порошенко.
"Десятки мільярдів гривень виділяються на будівництво доріг. 44 млрд – у 2023 році, і 17 млрд в 2024 році. Уявіть собі – це 60 млрд грн. Можна було два рази огорнути фортифікаційними спорудами всю лінію зіткнення і лінію загрози з РФ. Замість того, аби купити техніку, або позичити її з відповідною компенсацією в дорожньо-будівних монстрів, щоб ця техніка працювала або в складі Служби транспорту, або в наших інженерних підрозділах, полках і бригадах, включаючи командування Сил підтримки. Для того, щоб зараз цією технікою, цим бетоном, цими габіонами терміново забудувати позиції, які будуть захищати скрізь, щільно. Скрізь мають стояти "зуби дракона", скрізь мають стояти бетонні споруди", – говорить лідер "ЄС".
Порошенко повідомив, що за власні кошти купив для підрозділів ЗСУ 39 екскаваторів, 20 з них вже передані військовим частинам.
"Сьогодні я звернувся до послів країн Великої Сімки, бо крім надання зброї життєво необхідно отримати техніку для будівництва фортифікаційних споруд – це екскаватори, навантажувачі, крани, і бульдозери і таке інше. Ми будемо використовувати як зустрічі і координацію з керівництвом держав та урядів, так і наші міжпартійні контакти, і будемо просити допомоги", – зазначив політик.
"Ми зараз шукаємо екскаватори. Шукаємо їх по всій Європі. Але там вони дорожчі. Ми закупили в національного виробника весь обсяг виробництва на травень, червень, липень, серпень, вересень і далі просто плануємо, що буде в зв’язку з постачанням комплектуючих. Ми забираємо все", – говорить Порошенко.
Він також звернувся до волонтерів із пропозицією спільно знайти і купити для військових на передовій необхідну будівельну техніку: "дорогі побратими–волонтери. Якщо ви маєте можливість знайти недорогий, але надійний, якісний екскаватор – і спільно з нами 50 на 50 або як ви скажете – купити для вашої військової частини, яка знаходиться на передку – перші 10 заявок ми точно задовільнимо. Звертайтеся до нас, давайте спільно допомагати армії".
"Нам треба всім об’єднатися і виконувати заходи, які зміцнюють нашу оборону. І я сподіваюся, що наш сьогоднішній заклик – все це буде почуто", – наголосив Порошенко.
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11.02.2017 (09:05)
Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый!
Бывший премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил Соединенным Штатам воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.
https://ua-reporter.com/news/yacenyuk-zheleznyy-zabor-za-4-mlrd-na-granice-s-rf-effektivnyy-i-deshevyy Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый! Reporter UA (ua-reporter.com)
Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
18 серпня 2015
https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
Відповідь,що "Порох НЕ збирався,як Зєленський, здавати територїї до Запоріжя!" вони не розуміють.
Взято з Вікіпедії! 2,5 млрд грн проти ваших 4 млрд доларів. Перевіряйте будь-ласка дані, а не пишіть всяку *****!
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ЗєлЕнка вже продає квартири і вілли,навіть віллу своєї матері в Єгипті!
Закриває мільярдні рахунки і відправляє гроші в Україну!
Навіть зє,плачучи переказує гроші російських працедавці на ЗСУ,а не на офшорні рахунки!
На жаль, це всього лише фантастика.
18 серпня 2015
сім років "Лінія Порошенка" стримувала орків на Донбасі
А зелені слухають і крадуть.
Підозрюю що й мінні поля "нємножко пєрєдвігают" в сторону Харкова.
Хлопці, в кого де є яка можливість! Будуйде хто що може всюди! Хто може вирити якийсь окоп, який ну зовсім не відповідає нфяким нормам - рийте, як вважаєте за потрібно!
Хто може вирити правильні окопи і хоч один бліндаж - рийте!
У кого є можливість "викинути гроші на вітер" - залийте десь хоч один бетоновоз бетону на якийсь годній-негодній ДОТ. Є більше можливостей - збудуйте нормальний ДОТ, там де вкажуть військові!
Робіть хоч щось! Без просу, без дозволу тих Зебілів - вони крім асфальту, тротуару ні на що не здатні!
але це все має бути продумано з перкриттям секторів сусідів, з вибором позицій і т.д. а не десь взяв і нарив де бачив
Для таких як ти анекдот старий є з фразою : "запас дупу не трахає " . Що по твоєму краще- лишній виритий окоп , чи його відсутність там де потрібний ?
Асфальт, свій час втратив, за Оманським сценарієм….
Україну треба захищати, щоб не дійшла справа, до нових героїв Крутів!
Приблуди95, цьому підтвердження!
Пильнуймо Україну! Пороху РЕСПЕКТ!
Слава Україні!
Дивно, що ГШ ЗСУ вас і досі не провів по траншеях … Недопрацьовує …
А вам шашечки, чи для когось?
Смерть московітам з прутіним! Слава Україні!
слова 🙁
Збери усіх своіх злодюг, що паркан будували, свинарчука знайди, сєню, юру- прокурора...і ще купу дрантя...скиньтесь по мільйону, що вкрали у держави...Сам за каденцію вдвічі збагатився - і це у війну!
Привезіть своіх синів захишати краіну...порадник...блін
Видно його добрече Захисники України, нашинкували, якщо таким рідким, московіти зазрадайобили під себе!!
Дотримумося інформГігієни! Гадять орки, по усіх мережах про споруди …
Слава Україні!! Смерть московитам!