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Новини Війна
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Порошенко закликав об’єднати зусилля держави і суспільства навколо будівництва фортифікацій

порошенко

Ситуація на фронті, зокрема, у прикордонні Харківської області вимагає об’єднати зусилля влади, бізнесу, волонтерів і всього суспільства – про це під час брифінгу заявив Петро Порошенко. Політик закликав не піддаватись панічним настроям, але й не вестися на переможні реляції, які не відповідають реальному стану справ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зокрема, Порошенко наполягає на концентрації всіх ресурсів для швидкого будівництва фортифікаційних споруд. Якщо висновки з бездіяльності влади не будуть зроблені – Бахмут, Авдіївка, Мар‘їнка будуть постійно повторюватися на фронті, застерігає п’ятий Президент. Відповідальність за несвоєчасні рішення несе в тому числі і парламентська монобільшість – гсказав Порошенко. "ЄС" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради з питання фортифікацій.

"Перш за все ми наголошуємо, що не завершена побудова фортифікаційних споруд трьох ліній оборони. Це в повній мірі стосується Харківської області. Це безвідповідальність, коли затягували з початком будівництва. Ми в грудні запропонували всім фракціям Верховної Ради підписати відповідний проєкт постанови для створення ТСК парламенту із забезпеченням необхідних рівнів таємності для того, щоб проконтролювати будівництво фортифікаційних споруд. Два місяці нам не давали підписів – в першу чергу це була монобільшість і їх союзники ОПЗЖ. 5 лютого нами був зареєстрований проєкт постанови", – розповів Порошенко. Він констатував, що досі ця постанова блокується монобільшістю та керівництвом парламенту.

"Відповідальність за те, що не було куди відступати нашим частинам військовим з Авдіївки, і те, що відбувається в Часовому Ярі, і те, що зараз відбувається у Вовчанську, несе Верховна Рада в частині монобільшості і спікер, бо вони блокують голосування цієї комісії. Наша фракція звертається до інших фракцій, вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради для розгляду і заслуховування членів уряду, представників Збройних Сил – для того, щоб визначитися, чим ми можемо допомогти", – говорить Порошенко. Він також зауважив, що країна досі не знає, хто ж в уряді відповідає за будівництво оборонних ліній.

Також читайте: Порошенко купив партію техніки для будівництва фортифікацій і закликає Раду створити ТСК з питань укріплень

"Якщо вони не знають, хто за це відповідає, за це відповідає безпосередньо Прем’єр-міністр України. І на цьому засіданні ми маємо заслухати Прем’єр-міністра про стан будівництва фортифікаційних споруд, про стан загроз для держави і про заходи, які ми можемо негайно втілити в життя. Досить двотижневих перерв у роботі Верховної Ради", – наголосив Порошенко.

При цьому замість фортифікацій у минулому році на Харківщині знову будували дороги, зокрема, й дорогу Харків – Вовчанськ. "На дорогу Вовчанськ-Харків було витрачено 369 мільйонів 500 тисяч грн. Це – 2023 рік", – зауважив Порошенко.

"Десятки мільярдів гривень виділяються на будівництво доріг. 44 млрд – у 2023 році, і 17 млрд в 2024 році. Уявіть собі – це 60 млрд грн. Можна було два рази огорнути фортифікаційними спорудами всю лінію зіткнення і лінію загрози з РФ. Замість того, аби купити техніку, або позичити її з відповідною компенсацією в дорожньо-будівних монстрів, щоб ця техніка працювала або в складі Служби транспорту, або в наших інженерних підрозділах, полках і бригадах, включаючи командування Сил підтримки. Для того, щоб зараз цією технікою, цим бетоном, цими габіонами терміново забудувати позиції, які будуть захищати скрізь, щільно. Скрізь мають стояти "зуби дракона", скрізь мають стояти бетонні споруди", – говорить лідер "ЄС".

Порошенко повідомив, що за власні кошти купив для підрозділів ЗСУ 39 екскаваторів, 20 з них вже передані військовим частинам.

"Сьогодні я звернувся до послів країн Великої Сімки, бо крім надання зброї життєво необхідно отримати техніку для будівництва фортифікаційних споруд – це екскаватори, навантажувачі, крани, і бульдозери і таке інше. Ми будемо використовувати як зустрічі і координацію з керівництвом держав та урядів, так і наші міжпартійні контакти, і будемо просити допомоги", – зазначив політик.

Читайте також: Військові будівельники на східному фронті отримали 4 екскаватори для будівництва фортифікацій. ФОТО

"Ми зараз шукаємо екскаватори. Шукаємо їх по всій Європі. Але там вони дорожчі. Ми закупили в національного виробника весь обсяг виробництва на травень, червень, липень, серпень, вересень і далі просто плануємо, що буде в зв’язку з постачанням комплектуючих. Ми забираємо все", – говорить Порошенко.

Він також звернувся до волонтерів із пропозицією спільно знайти і купити для військових на передовій необхідну будівельну техніку: "дорогі побратими–волонтери. Якщо ви маєте можливість знайти недорогий, але надійний, якісний екскаватор – і спільно з нами 50 на 50 або як ви скажете – купити для вашої військової частини, яка знаходиться на передку – перші 10 заявок ми точно задовільнимо. Звертайтеся до нас, давайте спільно допомагати армії".

"Нам треба всім об’єднатися і виконувати заходи, які зміцнюють нашу оборону. І я сподіваюся, що наш сьогоднішній заклик – все це буде почуто", – наголосив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15166) Європейська Солідарність (1081) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+42
оце президент.а не якась чмоня
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13.05.2024 23:14
+33
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13.05.2024 23:20
+25
Вже навіть наглухо відбитим любителям найвеличнішого дійшло або почало в мізки доходити що щось тут не так.
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13.05.2024 23:17
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оце президент.а не якась чмоня
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13.05.2024 23:14 Відповісти
Чи не при Порошенку Яценюк будував паркан ? В тому числі і в Харківській області. 4 лярда долларів коту під хвіст.
11.02.2017 (09:05)
Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый!

Бывший премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил Соединенным Штатам воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.
https://ua-reporter.com/news/yacenyuk-zheleznyy-zabor-za-4-mlrd-na-granice-s-rf-effektivnyy-i-deshevyy Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый! Reporter UA (ua-reporter.com)
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13.05.2024 23:28 Відповісти
Вуйку, одна справа Стіна проти нелегалів, а інша - система фортифікацій.
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13.05.2024 23:51 Відповісти
Була така ліня Мажіно (лінія оборони, названа в честь міністра оборони Франції Андре Мажіно), була лінія Сталіна. Була лінія Маннергейма. Існує лінія Суровікіна. А ти чув що -небудь про лінію Порошенка?
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14.05.2024 00:16 Відповісти
як не чув, то слухай, кацапський алень !

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

18 серпня 2015

https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
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14.05.2024 00:42 Відповісти
тут ще слідує додати, що загальна довжина АТО була 428 км, а якщо спрямити усі неровности і зігзаги, то менше 280 км. Там де не було так завного "відвода військ", або там, де орки не зайшли через Крим і не вдарили у спину, там оборона навіть сьогодні досі на місці (місто Нью Йорк)
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14.05.2024 07:07 Відповісти
Дайте я скажу. Я ездил по этой линии, в районе будущего Времевского выступа. К 17-му там все (что не было приварено) было растащено местными. Последними увозили бетонные блоки и распахивали траншеи. К сожалению к 18-му году она была аннулирована
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14.05.2024 09:16 Відповісти
А нас тоді проблеми тільки з нелегалами були? Війни не було? Ах так, Мінські гарантії це вам не Будапештські.
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14.05.2024 00:39 Відповісти
Порох "Мінськами" зупинив повноцінну агресію рашки і створив за час їх дії Нову Армію



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14.05.2024 00:45 Відповісти
Нелох -Нетряпка ( в український зазвичай сцяна) - тепер на одній сходинці з Порошенком у розшуку в Рашці - ЗА ЧТОООО? З ЧТО ВЫРОАКА так підняли у ціні? Не Єрмака у розшуку а недогенералісімус !!! А ДЕ СТАВКИ ЙОГО ?
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14.05.2024 01:07 Відповісти
Ще ж є такі лапшовухі, що в це вірять, як зебіли Зеленському. Кошмарна деградація мізків.
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15.05.2024 19:33 Відповісти
Та воно є тупе і нааписало це для тупих. Краще задати йому питання: " А при Яценюку йшли війська російської підерації в тому напрямку"? Чи тільки ловили котрабандистів і кацапів, які пролазили, щоб когось викрасти?
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14.05.2024 07:09 Відповісти
Воно не вуйко! Воно додік! Різниці не бачить! Ну як депутанги ВРУ з СН "а чого Порошенко за 5 років не побудував фортифікації коло Запоріжя?!!"
Відповідь,що "Порох НЕ збирався,як Зєленський, здавати територїї до Запоріжя!" вони не розуміють.
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14.05.2024 13:20 Відповісти
Додік , почитай скільки всього коштів було витрачено на ту стіну і не дзижчи : https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/9/646881/
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14.05.2024 00:09 Відповісти
зеДодік за часи влади Порошенка були побудовані деякі лінії (в т.ч. мінування, яке твій кмир-зепдрс розмінував!!!), але твоя читати не вміє бо ти тупориле зебидло не варте навіть коментаря на твій зебільний епос, але довелося написати! Набридло подібним до тебе "додікам" доводити щось - все одно ви тупорилі земавпи не бачете далі портрета вашого "боневітка бонезмоглого"! Єдиний варіант для тебе "додік" - йди НХ звідси і не позорся!
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14.05.2024 00:31 Відповісти
То була операція для прикриття основної фортифікації - 600 км, у три лінії, з окопами у повний зріст, з бетоними дотами, дзотами, ВОП та РОП - яку будувала вся країна і за меньше чим рік вона була - ну хтож винен дебільній українській більшісті шо вони деграданти та обрали клоуна котрий здав сепарам ту лінію. Де наші не сдали позіцій - до сих пір тримають оборону - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

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14.05.2024 02:56 Відповісти
Додик, спочатку подивись що вкладено у проект "Паркан Яценюка" і якой зміст в цей паркан вкладають телепні типа тебе, а потім, якщо не второпаєш різницю між "Парканм Яценюка" і "Парканом", надавай дурні питання.
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14.05.2024 06:55 Відповісти
В грудні 2021 року, згідно інформаціі Держприкордонслужби, наданій на запит видання Фокус, проєкт «Стіна» було завершено. Кінцева вартість проєкту склала майже 2,5 млрд гривень. У процесі виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі «Єгоза». У квітні-червні 2022 року планували ухвалення ще кількох інженерно-технічних споруд. На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Схожий механізм також було встановлено у Луганській області.

Взято з Вікіпедії! 2,5 млрд грн проти ваших 4 млрд доларів. Перевіряйте будь-ласка дані, а не пишіть всяку *****!
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14.05.2024 14:10 Відповісти
Україні потрібен Гетьман !


.
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14.05.2024 07:06 Відповісти
Да гетьман,мы все бежим уже опустошать свои офшорные счета и избавляться от венгерских гособлигаций.
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13.05.2024 23:14 Відповісти
І зє поперед всіх!
ЗєлЕнка вже продає квартири і вілли,навіть віллу своєї матері в Єгипті!
Закриває мільярдні рахунки і відправляє гроші в Україну!
Навіть зє,плачучи переказує гроші російських працедавці на ЗСУ,а не на офшорні рахунки!
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13.05.2024 23:32 Відповісти
Біжи кока-коли похльобай бо жовчю захлинешся , тролю .
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13.05.2024 23:35 Відповісти
Збройні сили України мужньо дають відсіч ворогу на лінії Порошенка.
На жаль, це всього лише фантастика.
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14.05.2024 00:21 Відповісти
Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

18 серпня 2015

сім років "Лінія Порошенка" стримувала орків на Донбасі
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14.05.2024 00:47 Відповісти
Та звісно - шоб як ти разом з гнидою витратити вже більше 5 мільярдів на оборону України. Чи ви разом з наркоманом лікуєтесь лікувальним канабієсом - недарма гівняна більшість прийняла такий важливий закон, війна на дворі, для презедента-шикси.
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14.05.2024 02:59 Відповісти
По лопаті всім закоханим у 🤡 73 % і ух як фортіфікаці збудують ...чи ніт ...в уяві можно матерілізувати, як доріжку нюхне 🤡
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13.05.2024 23:17 Відповісти
73%- це не закохані у🤡, це ті, хто розчарувався в попєредніку 💩 ,кого попєреднік 💩 обманув в його найкращих майданних сподіваннях.
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14.05.2024 00:29 Відповісти
Таке виправдання своєї закоханністі до 🤡 та бажання жити у совку , у таких як ви ? я розумію , але не забувайте шо провина , за сотні тисяч загиблих українців лежить на 73% теж , приховані інтелектуальні , ваші амбіції помсти українцям , вас втішають ...живіть з цим ...
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14.05.2024 08:33 Відповісти
Вже навіть наглухо відбитим любителям найвеличнішого дійшло або почало в мізки доходити що щось тут не так.
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13.05.2024 23:17 Відповісти
В довбозЄбів мізків немає,суцільна кістка! Але за 2 роки рашистськи ракети/снаряди навіть там щось відколупали(або вбили)!
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14.05.2024 13:29 Відповісти
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13.05.2024 23:20 Відповісти
Й де тепре воно ,ОТЕ ВЕНІСЛАВСЬКИЙ, коли не втирималось й на Безуглу поперло? З Кубраковим випивають?
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14.05.2024 01:01 Відповісти
...наш сьогоднішній заклик - все це буде почуто"
А зелені слухають і крадуть.
Підозрюю що й мінні поля "нємножко пєрєдвігают" в сторону Харкова.
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13.05.2024 23:21 Відповісти
Пів року назад я закликав будувати фортифікації всюди, де хто тільки може. Потім жалкував, бо це виглядало несерйозно і смішно Зараз мені не смішно
Хлопці, в кого де є яка можливість! Будуйде хто що може всюди! Хто може вирити якийсь окоп, який ну зовсім не відповідає нфяким нормам - рийте, як вважаєте за потрібно!
Хто може вирити правильні окопи і хоч один бліндаж - рийте!
У кого є можливість "викинути гроші на вітер" - залийте десь хоч один бетоновоз бетону на якийсь годній-негодній ДОТ. Є більше можливостей - збудуйте нормальний ДОТ, там де вкажуть військові!
Робіть хоч щось! Без просу, без дозволу тих Зебілів - вони крім асфальту, тротуару ні на що не здатні!
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13.05.2024 23:22 Відповісти
Таке риття якщо воно зроблено не в комплексі лінії оборони безтолкове....
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13.05.2024 23:29 Відповісти
Ну воно звісно коли військові під вогнем у чистому полі потім вручну риють " в комплексі" , то воно краще (( Ти статтю прочитав - скільки мільйонів під тим самим Вовчанськом у " комплексну" дорогу закопали?
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13.05.2024 23:39 Відповісти
окоп чи опорник має бути в місці яке дає перевагу а не просто де пан рішив рити... погана позиція гірше ...
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14.05.2024 00:00 Відповісти
Так і я ж про те , ми з тобою на одній хвилі , окопи потрібно рити коли тебе ворог вибив з попередньої позиції, безпосередньо перебуваючи під ворожим обстрілом , тоді краще видно де зводити опорник і все по "уставу савецьой армії, починаючи з окопа для стрєльби льожа " ((
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14.05.2024 00:16 Відповісти
Ні має бути збудована ешелонована оборона в 3 лінії... для цього в війську були інженерні війська з технікою... тими ж ескаваторами.... а те що частина їх сидить в далекому тилу а частина використовується як піхота... то вже проблеми управління.... і те що вони до цього часу не мають техніки..

але це все має бути продумано з перкриттям секторів сусідів, з вибором позицій і т.д. а не десь взяв і нарив де бачив
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14.05.2024 09:00 Відповісти
У нас під Маріуполем вирили траншеї,ще 14 року. То так вони й засипались.
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13.05.2024 23:56 Відповісти
А ти , вочевидь, мріяв щоб їх іще у 2014 кацапи захопили , а воно аж до 2022 непотрібним було ((
Для таких як ти анекдот старий є з фразою : "запас дупу не трахає " . Що по твоєму краще- лишній виритий окоп , чи його відсутність там де потрібний ?
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14.05.2024 00:06 Відповісти
Та в тебе дивлюсь, ні лишнього, ні потрібного. Ні в голові ні в сраці.
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14.05.2024 02:09 Відповісти
емігрантику , =>
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14.05.2024 11:35 Відповісти
Молодець Порох! Діло говорить!
Асфальт, свій час втратив, за Оманським сценарієм….
Україну треба захищати, щоб не дійшла справа, до нових героїв Крутів!
Приблуди95, цьому підтвердження!
Пильнуймо Україну! Пороху РЕСПЕКТ!
Слава Україні!
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13.05.2024 23:22 Відповісти
А вам, хіба не показала той План безумна чи СРАТЬєх Зеленський, перед розмінуванням на ПІВДНІ?
Дивно, що ГШ ЗСУ вас і досі не провів по траншеях … Недопрацьовує …
А вам шашечки, чи для когось?
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14.05.2024 11:44 Відповісти
Ку-Ку, давай прив'язки до «усіх ЗМІ»… Тріпло московське, Щетельней читай методички… або, звернись до куратора сруськага міфа за ними.
Смерть московітам з прутіним! Слава Україні!
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14.05.2024 12:00 Відповісти
З зелених як з гуся вода - кремлівська кротівня, саботажники, вбивці наших військових. Все вони роблять свідомо і навмисно.
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13.05.2024 23:22 Відповісти
У голові не вкладається, як Зеленьський і його спільники- посіпаки, не дивлячись на шалений тиск суспільства продовжує виділяти десятки мільярдів на розкрадання на " будівництві асфальту"! І НІЧОГО, НІЧОГО не робить для захисту країни! І 73 відсотка продовжують реготати на Кварталах.
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13.05.2024 23:28 Відповісти
Вірю в сказані слова і обіцянки Порошенка , бо це людина
слова 🙁
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13.05.2024 23:31 Відповісти
то не слуги народу то слуги путіна. Усіх їх в тюрму і в першу чергу безмоглу.
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13.05.2024 23:38 Відповісти
Путін любіт тібя.
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14.05.2024 00:09 Відповісти
Доходить чи ні до нашого наріду, але ситуація критична. Тут вже не до сміху, треба вистояти, інакше закінчиться як століття тому. Більше шансу на виживання нації орда не дасть. Так, що слухайте розумну людину, яка має досвід і команду, яка може врятувати країну. А скрипачі голоси свідків зЄвови, які під гавкують із за границі, втікши від війни, не беріть до уваги
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13.05.2024 23:54 Відповісти
"якщо ми будемо будувати фортифікації, в нас не буде грошей на будівництво доріг до них" )
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14.05.2024 00:07 Відповісти
Сивий гетьман вилі з порадою...
Збери усіх своіх злодюг, що паркан будували, свинарчука знайди, сєню, юру- прокурора...і ще купу дрантя...скиньтесь по мільйону, що вкрали у держави...Сам за каденцію вдвічі збагатився - і це у війну!
Привезіть своіх синів захишати краіну...порадник...блін
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14.05.2024 00:20 Відповісти
пнх зедлбще і не позорся - щоб тебе скутупорилу вдавилошашликом
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14.05.2024 00:34 Відповісти
Не вдвічі, а в п'ятеро.
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14.05.2024 08:25 Відповісти
Это называется ссаными тряпками по сипатому ипалу
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14.05.2024 00:36 Відповісти
Всё потому что на дорогах распиливать бабки гораздо выгоднее.
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14.05.2024 01:15 Відповісти
Где фортификации? Харьковская ОВА платила миллионы фиктивным фирмам .Потому русские и прут как по "гайвею" , зная что ничего нет. Почитаите в Украинской Правде.! ! !.
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14.05.2024 02:38 Відповісти
Синегубов вон группу собирает "прозрачность и подотчетность" а Порох пиаром занимается
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14.05.2024 07:38 Відповісти
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14.05.2024 07:46 Відповісти
Не з піснями, а з 95-им кварталом.
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14.05.2024 08:26 Відповісти
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14.05.2024 09:15 Відповісти
Я вже з літа 2022 криком кричу, що потрібно активно залучати цивільних до будівництва фортифікацій, навіть пропонував деякі кошти нашій сільраді на будматеріали... Але всім *****!
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14.05.2024 07:51 Відповісти
Vielen Dank, Hetmann!
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14.05.2024 07:53 Відповісти
Краще хай звернется до Сунака щоб трахнув зепідера..бо на заклик Пеці зешобло зробить навпаки
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14.05.2024 08:04 Відповісти
Щось дєрмаковська ферма ************....
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14.05.2024 08:07 Відповісти
долбайоби в владі ніколи не підуть на співпрацю з розумною людиною щоб не відчувати поруч з нею себе долбайобом
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14.05.2024 08:08 Відповісти
Кому ви відповідаєте, з ким спілкуєтесь?
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14.05.2024 08:53 Відповісти
Правильно. Він так само має право керувати державою як і зебуїн після завершення його повноважень. Має не лише право, а і обов'язок.
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14.05.2024 09:17 Відповісти
Он, як московське лайно зашумувало у мережах, по команді ******…
Видно його добрече Захисники України, нашинкували, якщо таким рідким, московіти зазрадайобили під себе!!
Дотримумося інформГігієни! Гадять орки, по усіх мережах про споруди …
Слава Україні!! Смерть московитам!
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14.05.2024 12:15 Відповісти
 
 