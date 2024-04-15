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Новини
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Військові будівельники на східному фронті отримали 4 екскаватори для будівництва фортифікацій. ФОТО

Петро Порошенко під час поїздки на Схід передав 23-му інженерно-позиційному полку ЗСУ чотири екскаватори, бензопили, пилорами, вантажівку та прально-душовий комплекс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

екскаватор для ЗСУ від Порошенка

"Ми продовжуємо постачати екскаватори Силам оборони. Цього разу вони вирушили до бійців 23 інженерно-позиційного полку Сил підтримки, які несуть службу на Східному напрямку. Хлопці майже цілодобово будують нові фортифікаційні споруди, і для виконання поставлених задач їм необхідні легкі та маневрені копачі, щоб мінімізувати людські зусилля", – розповів Порошенко.

авто для ЗСУ від Порошенка

"Додатково ми з Мариною та ГО "Справа Громад" також передали військовим вантажівку DAF Leyland, прально-душовий комплекс, пилорами та бензопили", - сказав лідер "ЄС".

допомога ЗСУ від Порошенка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інженерна бригада ЗСУ отримає 8 екскаваторів для будівництва фортифікацій на фронті. ФОТО

Раніше Порошенко передав шість екскаваторів та іншу будівельну техніку в інженерні підрозділи на Сумщині. Фонд Порошенка вже законтрактув 32 одиниці будівельної техніки – як нової, так і вживаної. Її оперативно приводять до робочого стану і передають на фронтові напрямки.

Автор: 

Порошенко Петро (15167) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+24
Зеленському тільки не розповідайте, бо знову за кордон не випустить.
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15.04.2024 18:58
+16
Мда, як тільки якась ''важка'' допомога на фрон то зразу спадає на думку ''Порох'' -і не прогадуєш.
Ото піариться ''барига'') . А зелені ну хоч би раз так попіарилися, ну хоч би для ''а поржать''. Але ж ні. Вони швидше вдавляться..
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15.04.2024 19:01
+16
Тільки прочитав заголовок, що воїни отримали екскаватори, відразу зрозумів, що це справа Порошенка і його команди. Пісяклавішграй може тільки відзняти потужнійший відос і сказти, що помстимося. Крапка.
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15.04.2024 19:08
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Зеленському тільки не розповідайте, бо знову за кордон не випустить.
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15.04.2024 18:58 Відповісти
Поки до лідора дійде - тебе місцеві зебобіки зараз перекусять
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15.04.2024 19:00 Відповісти
Ви вірну літру у 3 слові використали? П більш підійде ніж Л!
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15.04.2024 19:49 Відповісти
Та воно то так , але мене за ту літеру і так часто банять
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15.04.2024 20:10 Відповісти
а попереду ще можна К добавити
і хеден шолдрес, *****, три в одному!!!
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15.04.2024 21:27 Відповісти
Петро Олексійович скоро почне скуповувати техніку в Україні.
бо як кажуть в ОПі, цей піарщик вже за...бав
мало того що техніку купує в 3 рази дешевше та щей піариться на ній.
треба вже й заборонити перетинати кордон Київської обл, а не лиш держкордон.
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15.04.2024 21:24 Відповісти
Знову барига піариться...
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15.04.2024 19:01 Відповісти
я буду радий якщо саме так будуть піаритися Єрмак, Арахамія, Безугла та інша зелена срать
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15.04.2024 19:06 Відповісти
Додам а ще хай так само пропіаряться гардони ,прутили , всякі там лосі ... а то вони збирають на дрони а куди ці дрони попадають ніхто не знає.
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15.04.2024 20:13 Відповісти
Мені теж цікаво. Де млять безпілотники від притулки та стерненка. Де мля вони, де ті зграї які обіцяли. Збір на них був ще хто зна коли.
А не де.
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15.04.2024 23:25 Відповісти
Він попіарився ще більше,зє таке і в макитру не падало!
Запропонував 2(два!) мільйона ₴ за виявленя факту "привіз - сфоткав і забрав".
От це піар!
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15.04.2024 19:52 Відповісти
))
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15.04.2024 20:11 Відповісти
Мда, як тільки якась ''важка'' допомога на фрон то зразу спадає на думку ''Порох'' -і не прогадуєш.
Ото піариться ''барига'') . А зелені ну хоч би раз так попіарилися, ну хоч би для ''а поржать''. Але ж ні. Вони швидше вдавляться..
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15.04.2024 19:01 Відповісти
Лисий воювати не може, а копати?
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15.04.2024 19:02 Відповісти
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15.04.2024 19:08 Відповісти
Він цілоком може замінити екскаватор від Зеленського!
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15.04.2024 19:54 Відповісти
Це ж який стіл з їдою треба, щоб цей екскаватор його зміг з'їсти
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15.04.2024 23:20 Відповісти
Снайпери тепер далеко стріляють ((
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15.04.2024 20:12 Відповісти
Наривається, п'ятий президент, на санкції від Найвеличнійшого призидента зеленського...
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15.04.2024 19:02 Відповісти
після 20.05 побачимо як херпіду буде почивати
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15.04.2024 19:08 Відповісти
Тільки прочитав заголовок, що воїни отримали екскаватори, відразу зрозумів, що це справа Порошенка і його команди. Пісяклавішграй може тільки відзняти потужнійший відос і сказти, що помстимося. Крапка.
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15.04.2024 19:08 Відповісти
На 3-му році війни!!
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15.04.2024 19:59 Відповісти
На 11 році!
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15.04.2024 20:02 Відповісти
На 11 році війни!
Це в макитрі зє,чотириразового ухилянта,переховувашегося на раше, війна закінчилась,так і не розпочавшись!
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15.04.2024 20:05 Відповісти
Екскаватори від Порошенка,не йдуть ні в яке порівняня з "потужними" декораціями "опорного пункту" яке побудували для чергового гундосика найвеличнішого підора **********,як називає це створіня його регент.
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15.04.2024 20:01 Відповісти
А де ж поділися офігенні млрд від Кабміну на фортифікації? Знов миші зʼїли? Теж саме про дрони. Нещодавно був збір на платформу для тягача для великої техніки, тобто навітьцього немає від влади. Мабуть, на млрд лопат накупили у 10 разів дорожче.
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15.04.2024 21:09 Відповісти
 
 