Військові будівельники на східному фронті отримали 4 екскаватори для будівництва фортифікацій. ФОТО
Петро Порошенко під час поїздки на Схід передав 23-му інженерно-позиційному полку ЗСУ чотири екскаватори, бензопили, пилорами, вантажівку та прально-душовий комплекс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми продовжуємо постачати екскаватори Силам оборони. Цього разу вони вирушили до бійців 23 інженерно-позиційного полку Сил підтримки, які несуть службу на Східному напрямку. Хлопці майже цілодобово будують нові фортифікаційні споруди, і для виконання поставлених задач їм необхідні легкі та маневрені копачі, щоб мінімізувати людські зусилля", – розповів Порошенко.
"Додатково ми з Мариною та ГО "Справа Громад" також передали військовим вантажівку DAF Leyland, прально-душовий комплекс, пилорами та бензопили", - сказав лідер "ЄС".
Раніше Порошенко передав шість екскаваторів та іншу будівельну техніку в інженерні підрозділи на Сумщині. Фонд Порошенка вже законтрактув 32 одиниці будівельної техніки – як нової, так і вживаної. Її оперативно приводять до робочого стану і передають на фронтові напрямки.
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і хеден шолдрес, *****, три в одному!!!
бо як кажуть в ОПі, цей піарщик вже за...бав
мало того що техніку купує в 3 рази дешевше та щей піариться на ній.
треба вже й заборонити перетинати кордон Київської обл, а не лиш держкордон.
А не де.
Запропонував 2(два!) мільйона ₴ за виявленя факту "привіз - сфоткав і забрав".
От це піар!
Ото піариться ''барига'') . А зелені ну хоч би раз так попіарилися, ну хоч би для ''а поржать''. Але ж ні. Вони швидше вдавляться..
Це в макитрі зє,чотириразового ухилянта,переховувашегося на раше, війна закінчилась,так і не розпочавшись!