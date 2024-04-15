Військові будівельники на східному фронті отримали 4 екскаватори для будівництва фортифікацій. ФОТО

Петро Порошенко під час поїздки на Схід передав 23-му інженерно-позиційному полку ЗСУ чотири екскаватори, бензопили, пилорами, вантажівку та прально-душовий комплекс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми продовжуємо постачати екскаватори Силам оборони. Цього разу вони вирушили до бійців 23 інженерно-позиційного полку Сил підтримки, які несуть службу на Східному напрямку. Хлопці майже цілодобово будують нові фортифікаційні споруди, і для виконання поставлених задач їм необхідні легкі та маневрені копачі, щоб мінімізувати людські зусилля", – розповів Порошенко.

"Додатково ми з Мариною та ГО "Справа Громад" також передали військовим вантажівку DAF Leyland, прально-душовий комплекс, пилорами та бензопили", - сказав лідер "ЄС".

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Раніше Порошенко передав шість екскаваторів та іншу будівельну техніку в інженерні підрозділи на Сумщині. Фонд Порошенка вже законтрактув 32 одиниці будівельної техніки – як нової, так і вживаної. Її оперативно приводять до робочого стану і передають на фронтові напрямки.