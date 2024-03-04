Порошенко купив партію техніки для будівництва фортифікацій і закликає Раду створити ТСК з питань укріплень

"Європейська Солідарність" ініціює створення у Верховній Раді Тимчасової слідчої комісії з питань будівництва фортифікаційних споруд.

Про це на брифінгу заявив лідер партії Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"На цьому тижні парламент збирається на сесію. У порядок денний включена велика кількість абсолютно пустопорожніх питань. Я з колегами наполягаю на тому, щоб була поставлена постанова про створення ТСК по ситуації з фортифікаційними спорудами. Багатомісячні заспокійливі реляції про те, що споруди будуються, гроші виділяються…

Куди відійшли після важких боїв наші війська від Авдіївки? Чи було через 5-10-15 кілометрів побудовано потужну лінію фортифікаційних споруд в декілька ярусів, бетонні, з "зубами дракона", з мінами, де можуть надійно зайняти ці позиції, захиститись від ворога наші герої? Ні. Пропонують іноді лопатами відкопувати у мерзлому ґрунті рубежі.

Ми далі не збираємося з цього приводу мовчати. Парламент нарешті має отримати від уряду відповідно до Конституції ситуацію з фінансуванням, організацією і забезпеченням будівництва", – заявив лідер "ЄС".

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Порошенко також повідомив, що перенаправив частину коштів для ЗСУ на закупівлю землерийних машин, екскаваторів і бульдозерів, оскільки ситуація з оборонними спорудами вздовж лінії фронту загрозлива.

"Ми вимушені були передати в Збройні Сили техніку, крани, в тому числі на базі Фоденів. Ми не кажемо, в який батальйон. Ми не кажемо, де саме ведеться будівництво. Але воно ведеться нашою технікою. Швидко закидає бетонні плити, швидко вивантажує, швидко і ефективно працює. Наша команда, волонтери були вимушені крім того, щоб допомагати ЗСУ зброєю FPV дронами, Посейдонами, вантажівками, лазнями, ПАРМами, величезну частину коштів спрямувати на землерийну техніку", – зауважив політик.

"Хочу наголосити також на кількох випадках з ВЦА, яким нарешті нарізали невеличку ділянку побудови фортифікаційних споруд і взводних опорних пунктів на декілька кілометрів, де уряд мав виділити фінансування в межах 190 – 200 млн грн. Гроші по цій програмі станом на позавчора не витрачалися. Депутати мають спитати в уряду, чим вони займаються, що вони фінансують, "Єдиний марафон"? Будівництво доріг?", – запитує Порошенко.

"А щодо техніки, яка є в нашому розпорядженні, ми просимо негайно, наша команда разом з ВЦА, де буде визначено, на визначеній ділянці, почати будівництво фортифікаційних споруд з нашою участю. Ми не потребуємо для цього грошей, ми це фінансуємо, ми показуємо, що робити. Я прошу негайно вирішити питання про створення комісії і негайно вирішити питання про ефективне використання закупленої нами техніки", – резюмував лідер "ЄС".