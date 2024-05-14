Порошенко призвал объединить усилия государства и общества вокруг строительства фортификаций

Ситуация на фронте, в частности, в приграничье Харьковской области, требует объединить усилия власти, бизнеса, волонтеров и всего общества. Об этом во время брифинга заявил Петр Порошенко. Политик призвал не поддаваться паническим настроениям, но и не вестись на победные реляции, которые не соответствуют реальному положению дел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В частности, Порошенко настаивает на концентрации всех ресурсов для быстрого строительства фортификационных сооружений. "Если выводы из бездействия власти не будут сделаны - Бахмут, Авдеевка, Марьинка будут постоянно повторяться на фронте, предостерегает пятый президент. Ответственность за несвоевременные решения несет в том числе и парламентское монобольшинство", - сказал Порошенко. "ЕС" требует немедленного созыва заседания Верховной Рады по вопросу фортификаций.

"Прежде всего мы подчеркиваем, что не завершено построение фортификационных сооружений трех линий обороны. Это в полной мере касается Харьковской области. Это безответственность, когда затягивали с началом строительства. Мы в декабре предложили всем фракциям Верховной Рады подписать соответствующий проект постановления для создания ВСК парламента с обеспечением необходимых уровней секретности для того, чтобы проконтролировать строительство фортификационных сооружений. Два месяца нам не давали подписей - в первую очередь это было монобольшинство и их союзники ОПЗЖ. 5 февраля нами был зарегистрирован проект постановления", - рассказал Порошенко. Он констатировал, что до сих пор это постановление блокируется монобольшинством и руководством парламента.

"Ответственность за то, что не было куда отступать нашим частям военным из Авдеевки, и то, что происходит в Часовом Яру, и то, что сейчас происходит в Волчанске, несет Верховная Рада в части монобольшинства и спикер, потому что они блокируют голосование этой комиссии. Наша фракция обращается к другим фракциям, требует немедленного созыва заседания Верховной Рады для рассмотрения и заслушивания членов правительства, представителей Вооруженных Сил - для того, чтобы определиться, чем мы можем помочь", - говорит Порошенко. Он также отметил, что страна до сих пор не знает, кто же в правительстве отвечает за строительство оборонных линий.

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"Если они не знают, кто за это отвечает, за это отвечает непосредственно премьер-министр Украины. И на этом заседании мы должны заслушать премьер-министра о состоянии строительства фортификационных сооружений, о состоянии угроз для государства и о мерах, которые мы можем немедленно воплотить в жизнь. Достаточно двухнедельных перерывов в работе Верховной Рады", - подчеркнул Порошенко.

При этом вместо фортификаций в прошлом году на Харьковщине снова строили дороги, в частности, и дорогу Харьков - Волчанск. "На дорогу Волчанск-Харьков было потрачено 369 миллионов 500 тысяч грн. Это - 2023 год", - отметил Порошенко.

"Десятки миллиардов гривен выделяются на строительство дорог. 44 млрд - в 2023 году, и 17 млрд в 2024 году. Представьте себе - это 60 млрд грн. Можно было два раза окутать фортификационными сооружениями всю линию соприкосновения и линию угрозы с РФ. Вместо того, чтобы купить технику, или одолжить ее с соответствующей компенсацией у дорожно-строительных монстров, чтобы эта техника работала или в составе Службы транспорта, или в наших инженерных подразделениях, полках и бригадах, включая командование Сил поддержки. Для того, чтобы сейчас этой техникой, этим бетоном, этими габионами срочно застроить позиции, которые будут защищать везде, плотно. Везде должны стоять "зубы дракона", везде должны стоять бетонные сооружения", - говорит лидер "ЕС".

Порошенко сообщил, что за собственные средства купил для подразделений ВСУ 39 экскаваторов, 20 из них уже переданы воинским частям.

"Сегодня я обратился к послам стран Большой Семерки, потому что кроме предоставления оружия, жизненно необходимо получить технику для строительства фортификационных сооружений - это экскаваторы, погрузчики, краны, и бульдозеры и так далее. Мы будем использовать как встречи и координацию с руководством государств и правительств, так и наши межпартийные контакты, и будем просить помощи", - отметил политик.

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"Мы сейчас ищем экскаваторы. Ищем их по всей Европе. Но там они дороже. Мы закупили у национального производителя весь объем производства на май, июнь, июль, август, сентябрь и дальше просто планируем, что будет в связи с поставками комплектующих. Мы забираем все", - говорит Порошенко.

Он также обратился к волонтерам с предложением совместно найти и купить для военных на передовой необходимую строительную технику: "Дорогие побратимы-волонтеры. Если вы имеете возможность найти недорогой, но надежный, качественный экскаватор - и совместно с нами 50 на 50 или как вы скажете - купить для вашей воинской части, которая находится на передке - первые 10 заявок мы точно удовлетворим. Обращайтесь к нам, давайте совместно помогать армии".

"Нам надо всем объединиться и выполнять мероприятия, которые укрепляют нашу оборону. И я надеюсь, что наш сегодняшний призыв - все это будет услышано", - подчеркнул Порошенко.