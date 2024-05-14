РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8173 посетителя онлайн
Новости Война
5 472 86

Порошенко призвал объединить усилия государства и общества вокруг строительства фортификаций

порошенко

Ситуация на фронте, в частности, в приграничье Харьковской области, требует объединить усилия власти, бизнеса, волонтеров и всего общества. Об этом во время брифинга заявил Петр Порошенко. Политик призвал не поддаваться паническим настроениям, но и не вестись на победные реляции, которые не соответствуют реальному положению дел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В частности, Порошенко настаивает на концентрации всех ресурсов для быстрого строительства фортификационных сооружений. "Если выводы из бездействия власти не будут сделаны - Бахмут, Авдеевка, Марьинка будут постоянно повторяться на фронте, предостерегает пятый президент. Ответственность за несвоевременные решения несет в том числе и парламентское монобольшинство", - сказал Порошенко. "ЕС" требует немедленного созыва заседания Верховной Рады по вопросу фортификаций.

"Прежде всего мы подчеркиваем, что не завершено построение фортификационных сооружений трех линий обороны. Это в полной мере касается Харьковской области. Это безответственность, когда затягивали с началом строительства. Мы в декабре предложили всем фракциям Верховной Рады подписать соответствующий проект постановления для создания ВСК парламента с обеспечением необходимых уровней секретности для того, чтобы проконтролировать строительство фортификационных сооружений. Два месяца нам не давали подписей - в первую очередь это было монобольшинство и их союзники ОПЗЖ. 5 февраля нами был зарегистрирован проект постановления", - рассказал Порошенко. Он констатировал, что до сих пор это постановление блокируется монобольшинством и руководством парламента.

"Ответственность за то, что не было куда отступать нашим частям военным из Авдеевки, и то, что происходит в Часовом Яру, и то, что сейчас происходит в Волчанске, несет Верховная Рада в части монобольшинства и спикер, потому что они блокируют голосование этой комиссии. Наша фракция обращается к другим фракциям, требует немедленного созыва заседания Верховной Рады для рассмотрения и заслушивания членов правительства, представителей Вооруженных Сил - для того, чтобы определиться, чем мы можем помочь", - говорит Порошенко. Он также отметил, что страна до сих пор не знает, кто же в правительстве отвечает за строительство оборонных линий.

Смотрите также: Фонд Порошенко вложил 400 млн грн в производство модулей для военных на фронте. ФОТО

"Если они не знают, кто за это отвечает, за это отвечает непосредственно премьер-министр Украины. И на этом заседании мы должны заслушать премьер-министра о состоянии строительства фортификационных сооружений, о состоянии угроз для государства и о мерах, которые мы можем немедленно воплотить в жизнь. Достаточно двухнедельных перерывов в работе Верховной Рады", - подчеркнул Порошенко.

При этом вместо фортификаций в прошлом году на Харьковщине снова строили дороги, в частности, и дорогу Харьков - Волчанск. "На дорогу Волчанск-Харьков было потрачено 369 миллионов 500 тысяч грн. Это - 2023 год", - отметил Порошенко.

"Десятки миллиардов гривен выделяются на строительство дорог. 44 млрд - в 2023 году, и 17 млрд в 2024 году. Представьте себе - это 60 млрд грн. Можно было два раза окутать фортификационными сооружениями всю линию соприкосновения и линию угрозы с РФ. Вместо того, чтобы купить технику, или одолжить ее с соответствующей компенсацией у дорожно-строительных монстров, чтобы эта техника работала или в составе Службы транспорта, или в наших инженерных подразделениях, полках и бригадах, включая командование Сил поддержки. Для того, чтобы сейчас этой техникой, этим бетоном, этими габионами срочно застроить позиции, которые будут защищать везде, плотно. Везде должны стоять "зубы дракона", везде должны стоять бетонные сооружения", - говорит лидер "ЕС".

Порошенко сообщил, что за собственные средства купил для подразделений ВСУ 39 экскаваторов, 20 из них уже переданы воинским частям.

"Сегодня я обратился к послам стран Большой Семерки, потому что кроме предоставления оружия, жизненно необходимо получить технику для строительства фортификационных сооружений - это экскаваторы, погрузчики, краны, и бульдозеры и так далее. Мы будем использовать как встречи и координацию с руководством государств и правительств, так и наши межпартийные контакты, и будем просить помощи", - отметил политик.

Читайте также: Фортификации вокруг Волчанска на границе с РФ построили, но не так плотно из-за постоянных вражеских обстрелов, - глава ГВА Гамбарашвили

"Мы сейчас ищем экскаваторы. Ищем их по всей Европе. Но там они дороже. Мы закупили у национального производителя весь объем производства на май, июнь, июль, август, сентябрь и дальше просто планируем, что будет в связи с поставками комплектующих. Мы забираем все", - говорит Порошенко.

Он также обратился к волонтерам с предложением совместно найти и купить для военных на передовой необходимую строительную технику: "Дорогие побратимы-волонтеры. Если вы имеете возможность найти недорогой, но надежный, качественный экскаватор - и совместно с нами 50 на 50 или как вы скажете - купить для вашей воинской части, которая находится на передке - первые 10 заявок мы точно удовлетворим. Обращайтесь к нам, давайте совместно помогать армии".

"Нам надо всем объединиться и выполнять мероприятия, которые укрепляют нашу оборону. И я надеюсь, что наш сегодняшний призыв - все это будет услышано", - подчеркнул Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петр (19594) Европейская Солидарность (1051) фортификации (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
оце президент.а не якась чмоня
показать весь комментарий
13.05.2024 23:14
+33
показать весь комментарий
13.05.2024 23:20
+25
Вже навіть наглухо відбитим любителям найвеличнішого дійшло або почало в мізки доходити що щось тут не так.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце президент.а не якась чмоня
показать весь комментарий
13.05.2024 23:14 Ответить
Чи не при Порошенку Яценюк будував паркан ? В тому числі і в Харківській області. 4 лярда долларів коту під хвіст.
11.02.2017 (09:05)
Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый!

Бывший премьер, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк предложил Соединенным Штатам воспользоваться своим проектом строительства фортификационных сооружений и охранных систем "Европейский вал" (или "Стена") при возведении стены на границе с Мексикой.
https://ua-reporter.com/news/yacenyuk-zheleznyy-zabor-za-4-mlrd-na-granice-s-rf-effektivnyy-i-deshevyy Яценюк : Железный забор за $4 млрд на границе с РФ эффективный и дешевый! Reporter UA (ua-reporter.com)
показать весь комментарий
13.05.2024 23:28 Ответить
Вуйку, одна справа Стіна проти нелегалів, а інша - система фортифікацій.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:51 Ответить
Була така ліня Мажіно (лінія оборони, названа в честь міністра оборони Франції Андре Мажіно), була лінія Сталіна. Була лінія Маннергейма. Існує лінія Суровікіна. А ти чув що -небудь про лінію Порошенка?
показать весь комментарий
14.05.2024 00:16 Ответить
як не чув, то слухай, кацапський алень !

Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

18 серпня 2015

https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
показать весь комментарий
14.05.2024 00:42 Ответить
тут ще слідує додати, що загальна довжина АТО була 428 км, а якщо спрямити усі неровности і зігзаги, то менше 280 км. Там де не було так завного "відвода військ", або там, де орки не зайшли через Крим і не вдарили у спину, там оборона навіть сьогодні досі на місці (місто Нью Йорк)
показать весь комментарий
14.05.2024 07:07 Ответить
Дайте я скажу. Я ездил по этой линии, в районе будущего Времевского выступа. К 17-му там все (что не было приварено) было растащено местными. Последними увозили бетонные блоки и распахивали траншеи. К сожалению к 18-му году она была аннулирована
показать весь комментарий
14.05.2024 09:16 Ответить
А нас тоді проблеми тільки з нелегалами були? Війни не було? Ах так, Мінські гарантії це вам не Будапештські.
показать весь комментарий
14.05.2024 00:39 Ответить
Порох "Мінськами" зупинив повноцінну агресію рашки і створив за час їх дії Нову Армію



показать весь комментарий
14.05.2024 00:45 Ответить
Нелох -Нетряпка ( в український зазвичай сцяна) - тепер на одній сходинці з Порошенком у розшуку в Рашці - ЗА ЧТОООО? З ЧТО ВЫРОАКА так підняли у ціні? Не Єрмака у розшуку а недогенералісімус !!! А ДЕ СТАВКИ ЙОГО ?
показать весь комментарий
14.05.2024 01:07 Ответить
Ще ж є такі лапшовухі, що в це вірять, як зебіли Зеленському. Кошмарна деградація мізків.
показать весь комментарий
15.05.2024 19:33 Ответить
Та воно є тупе і нааписало це для тупих. Краще задати йому питання: " А при Яценюку йшли війська російської підерації в тому напрямку"? Чи тільки ловили котрабандистів і кацапів, які пролазили, щоб когось викрасти?
показать весь комментарий
14.05.2024 07:09 Ответить
Воно не вуйко! Воно додік! Різниці не бачить! Ну як депутанги ВРУ з СН "а чого Порошенко за 5 років не побудував фортифікації коло Запоріжя?!!"
Відповідь,що "Порох НЕ збирався,як Зєленський, здавати територїї до Запоріжя!" вони не розуміють.
показать весь комментарий
14.05.2024 13:20 Ответить
Додік , почитай скільки всього коштів було витрачено на ту стіну і не дзижчи : https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/9/646881/
показать весь комментарий
14.05.2024 00:09 Ответить
зеДодік за часи влади Порошенка були побудовані деякі лінії (в т.ч. мінування, яке твій кмир-зепдрс розмінував!!!), але твоя читати не вміє бо ти тупориле зебидло не варте навіть коментаря на твій зебільний епос, але довелося написати! Набридло подібним до тебе "додікам" доводити щось - все одно ви тупорилі земавпи не бачете далі портрета вашого "боневітка бонезмоглого"! Єдиний варіант для тебе "додік" - йди НХ звідси і не позорся!
показать весь комментарий
14.05.2024 00:31 Ответить
То була операція для прикриття основної фортифікації - 600 км, у три лінії, з окопами у повний зріст, з бетоними дотами, дзотами, ВОП та РОП - яку будувала вся країна і за меньше чим рік вона була - ну хтож винен дебільній українській більшісті шо вони деграданти та обрали клоуна котрий здав сепарам ту лінію. Де наші не сдали позіцій - до сих пір тримають оборону - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html

показать весь комментарий
14.05.2024 02:56 Ответить
Додик, спочатку подивись що вкладено у проект "Паркан Яценюка" і якой зміст в цей паркан вкладають телепні типа тебе, а потім, якщо не второпаєш різницю між "Парканм Яценюка" і "Парканом", надавай дурні питання.
показать весь комментарий
14.05.2024 06:55 Ответить
В грудні 2021 року, згідно інформаціі Держприкордонслужби, наданій на запит видання Фокус, проєкт «Стіна» було завершено. Кінцева вартість проєкту склала майже 2,5 млрд гривень. У процесі виконання проєкту облаштовано 403 км протитранспортних ровів, збудовано 332 км рокадних доріг, 149 переходів доріг через яри, 99 км металевих парканів та 62 кілометри загородження зі спіралі «Єгоза». У квітні-червні 2022 року планували ухвалення ще кількох інженерно-технічних споруд. На ділянках державного кордону в Харківській області облаштували 4 опорні пункти та 9 вогневих позицій, а також зведено 9 комплексів системи відеоконтролю та сигналізації. Схожий механізм також було встановлено у Луганській області.

Взято з Вікіпедії! 2,5 млрд грн проти ваших 4 млрд доларів. Перевіряйте будь-ласка дані, а не пишіть всяку *****!
показать весь комментарий
14.05.2024 14:10 Ответить
Україні потрібен Гетьман !


.
показать весь комментарий
14.05.2024 07:06 Ответить
Да гетьман,мы все бежим уже опустошать свои офшорные счета и избавляться от венгерских гособлигаций.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:14 Ответить
І зє поперед всіх!
ЗєлЕнка вже продає квартири і вілли,навіть віллу своєї матері в Єгипті!
Закриває мільярдні рахунки і відправляє гроші в Україну!
Навіть зє,плачучи переказує гроші російських працедавці на ЗСУ,а не на офшорні рахунки!
показать весь комментарий
13.05.2024 23:32 Ответить
Біжи кока-коли похльобай бо жовчю захлинешся , тролю .
показать весь комментарий
13.05.2024 23:35 Ответить
Збройні сили України мужньо дають відсіч ворогу на лінії Порошенка.
На жаль, це всього лише фантастика.
показать весь комментарий
14.05.2024 00:21 Ответить
Три лінії фортифікаційних споруд на Донбасі готові майже на 100%, а їхня протяжність складає 600 кілометрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

18 серпня 2015

сім років "Лінія Порошенка" стримувала орків на Донбасі
показать весь комментарий
14.05.2024 00:47 Ответить
Та звісно - шоб як ти разом з гнидою витратити вже більше 5 мільярдів на оборону України. Чи ви разом з наркоманом лікуєтесь лікувальним канабієсом - недарма гівняна більшість прийняла такий важливий закон, війна на дворі, для презедента-шикси.
показать весь комментарий
14.05.2024 02:59 Ответить
По лопаті всім закоханим у 🤡 73 % і ух як фортіфікаці збудують ...чи ніт ...в уяві можно матерілізувати, як доріжку нюхне 🤡
показать весь комментарий
13.05.2024 23:17 Ответить
73%- це не закохані у🤡, це ті, хто розчарувався в попєредніку 💩 ,кого попєреднік 💩 обманув в його найкращих майданних сподіваннях.
показать весь комментарий
14.05.2024 00:29 Ответить
Таке виправдання своєї закоханністі до 🤡 та бажання жити у совку , у таких як ви ? я розумію , але не забувайте шо провина , за сотні тисяч загиблих українців лежить на 73% теж , приховані інтелектуальні , ваші амбіції помсти українцям , вас втішають ...живіть з цим ...
показать весь комментарий
14.05.2024 08:33 Ответить
Вже навіть наглухо відбитим любителям найвеличнішого дійшло або почало в мізки доходити що щось тут не так.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:17 Ответить
В довбозЄбів мізків немає,суцільна кістка! Але за 2 роки рашистськи ракети/снаряди навіть там щось відколупали(або вбили)!
показать весь комментарий
14.05.2024 13:29 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 23:20 Ответить
Й де тепре воно ,ОТЕ ВЕНІСЛАВСЬКИЙ, коли не втирималось й на Безуглу поперло? З Кубраковим випивають?
показать весь комментарий
14.05.2024 01:01 Ответить
...наш сьогоднішній заклик - все це буде почуто"
А зелені слухають і крадуть.
Підозрюю що й мінні поля "нємножко пєрєдвігают" в сторону Харкова.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:21 Ответить
Пів року назад я закликав будувати фортифікації всюди, де хто тільки може. Потім жалкував, бо це виглядало несерйозно і смішно Зараз мені не смішно
Хлопці, в кого де є яка можливість! Будуйде хто що може всюди! Хто може вирити якийсь окоп, який ну зовсім не відповідає нфяким нормам - рийте, як вважаєте за потрібно!
Хто може вирити правильні окопи і хоч один бліндаж - рийте!
У кого є можливість "викинути гроші на вітер" - залийте десь хоч один бетоновоз бетону на якийсь годній-негодній ДОТ. Є більше можливостей - збудуйте нормальний ДОТ, там де вкажуть військові!
Робіть хоч щось! Без просу, без дозволу тих Зебілів - вони крім асфальту, тротуару ні на що не здатні!
показать весь комментарий
13.05.2024 23:22 Ответить
Таке риття якщо воно зроблено не в комплексі лінії оборони безтолкове....
показать весь комментарий
13.05.2024 23:29 Ответить
Ну воно звісно коли військові під вогнем у чистому полі потім вручну риють " в комплексі" , то воно краще (( Ти статтю прочитав - скільки мільйонів під тим самим Вовчанськом у " комплексну" дорогу закопали?
показать весь комментарий
13.05.2024 23:39 Ответить
окоп чи опорник має бути в місці яке дає перевагу а не просто де пан рішив рити... погана позиція гірше ...
показать весь комментарий
14.05.2024 00:00 Ответить
Так і я ж про те , ми з тобою на одній хвилі , окопи потрібно рити коли тебе ворог вибив з попередньої позиції, безпосередньо перебуваючи під ворожим обстрілом , тоді краще видно де зводити опорник і все по "уставу савецьой армії, починаючи з окопа для стрєльби льожа " ((
показать весь комментарий
14.05.2024 00:16 Ответить
Ні має бути збудована ешелонована оборона в 3 лінії... для цього в війську були інженерні війська з технікою... тими ж ескаваторами.... а те що частина їх сидить в далекому тилу а частина використовується як піхота... то вже проблеми управління.... і те що вони до цього часу не мають техніки..

але це все має бути продумано з перкриттям секторів сусідів, з вибором позицій і т.д. а не десь взяв і нарив де бачив
показать весь комментарий
14.05.2024 09:00 Ответить
У нас під Маріуполем вирили траншеї,ще 14 року. То так вони й засипались.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:56 Ответить
А ти , вочевидь, мріяв щоб їх іще у 2014 кацапи захопили , а воно аж до 2022 непотрібним було ((
Для таких як ти анекдот старий є з фразою : "запас дупу не трахає " . Що по твоєму краще- лишній виритий окоп , чи його відсутність там де потрібний ?
показать весь комментарий
14.05.2024 00:06 Ответить
Та в тебе дивлюсь, ні лишнього, ні потрібного. Ні в голові ні в сраці.
показать весь комментарий
14.05.2024 02:09 Ответить
емігрантику , =>
показать весь комментарий
14.05.2024 11:35 Ответить
Молодець Порох! Діло говорить!
Асфальт, свій час втратив, за Оманським сценарієм….
Україну треба захищати, щоб не дійшла справа, до нових героїв Крутів!
Приблуди95, цьому підтвердження!
Пильнуймо Україну! Пороху РЕСПЕКТ!
Слава Україні!
показать весь комментарий
13.05.2024 23:22 Ответить
А вам, хіба не показала той План безумна чи СРАТЬєх Зеленський, перед розмінуванням на ПІВДНІ?
Дивно, що ГШ ЗСУ вас і досі не провів по траншеях … Недопрацьовує …
А вам шашечки, чи для когось?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:44 Ответить
Ку-Ку, давай прив'язки до «усіх ЗМІ»… Тріпло московське, Щетельней читай методички… або, звернись до куратора сруськага міфа за ними.
Смерть московітам з прутіним! Слава Україні!
показать весь комментарий
14.05.2024 12:00 Ответить
З зелених як з гуся вода - кремлівська кротівня, саботажники, вбивці наших військових. Все вони роблять свідомо і навмисно.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:22 Ответить
У голові не вкладається, як Зеленьський і його спільники- посіпаки, не дивлячись на шалений тиск суспільства продовжує виділяти десятки мільярдів на розкрадання на " будівництві асфальту"! І НІЧОГО, НІЧОГО не робить для захисту країни! І 73 відсотка продовжують реготати на Кварталах.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:28 Ответить
Вірю в сказані слова і обіцянки Порошенка , бо це людина
слова 🙁
показать весь комментарий
13.05.2024 23:31 Ответить
то не слуги народу то слуги путіна. Усіх їх в тюрму і в першу чергу безмоглу.
показать весь комментарий
13.05.2024 23:38 Ответить
Путін любіт тібя.
показать весь комментарий
14.05.2024 00:09 Ответить
Доходить чи ні до нашого наріду, але ситуація критична. Тут вже не до сміху, треба вистояти, інакше закінчиться як століття тому. Більше шансу на виживання нації орда не дасть. Так, що слухайте розумну людину, яка має досвід і команду, яка може врятувати країну. А скрипачі голоси свідків зЄвови, які під гавкують із за границі, втікши від війни, не беріть до уваги
показать весь комментарий
13.05.2024 23:54 Ответить
"якщо ми будемо будувати фортифікації, в нас не буде грошей на будівництво доріг до них" )
показать весь комментарий
14.05.2024 00:07 Ответить
Сивий гетьман вилі з порадою...
Збери усіх своіх злодюг, що паркан будували, свинарчука знайди, сєню, юру- прокурора...і ще купу дрантя...скиньтесь по мільйону, що вкрали у держави...Сам за каденцію вдвічі збагатився - і це у війну!
Привезіть своіх синів захишати краіну...порадник...блін
показать весь комментарий
14.05.2024 00:20 Ответить
пнх зедлбще і не позорся - щоб тебе скутупорилу вдавилошашликом
показать весь комментарий
14.05.2024 00:34 Ответить
Не вдвічі, а в п'ятеро.
показать весь комментарий
14.05.2024 08:25 Ответить
Это называется ссаными тряпками по сипатому ипалу
показать весь комментарий
14.05.2024 00:36 Ответить
Всё потому что на дорогах распиливать бабки гораздо выгоднее.
показать весь комментарий
14.05.2024 01:15 Ответить
Где фортификации? Харьковская ОВА платила миллионы фиктивным фирмам .Потому русские и прут как по "гайвею" , зная что ничего нет. Почитаите в Украинской Правде.! ! !.
показать весь комментарий
14.05.2024 02:38 Ответить
Синегубов вон группу собирает "прозрачность и подотчетность" а Порох пиаром занимается
показать весь комментарий
14.05.2024 07:38 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 07:46 Ответить
Не з піснями, а з 95-им кварталом.
показать весь комментарий
14.05.2024 08:26 Ответить
показать весь комментарий
14.05.2024 09:15 Ответить
Я вже з літа 2022 криком кричу, що потрібно активно залучати цивільних до будівництва фортифікацій, навіть пропонував деякі кошти нашій сільраді на будматеріали... Але всім *****!
показать весь комментарий
14.05.2024 07:51 Ответить
Vielen Dank, Hetmann!
показать весь комментарий
14.05.2024 07:53 Ответить
Краще хай звернется до Сунака щоб трахнув зепідера..бо на заклик Пеці зешобло зробить навпаки
показать весь комментарий
14.05.2024 08:04 Ответить
Щось дєрмаковська ферма ************....
показать весь комментарий
14.05.2024 08:07 Ответить
долбайоби в владі ніколи не підуть на співпрацю з розумною людиною щоб не відчувати поруч з нею себе долбайобом
показать весь комментарий
14.05.2024 08:08 Ответить
Кому ви відповідаєте, з ким спілкуєтесь?
показать весь комментарий
14.05.2024 08:53 Ответить
Правильно. Він так само має право керувати державою як і зебуїн після завершення його повноважень. Має не лише право, а і обов'язок.
показать весь комментарий
14.05.2024 09:17 Ответить
Он, як московське лайно зашумувало у мережах, по команді ******…
Видно його добрече Захисники України, нашинкували, якщо таким рідким, московіти зазрадайобили під себе!!
Дотримумося інформГігієни! Гадять орки, по усіх мережах про споруди …
Слава Україні!! Смерть московитам!
показать весь комментарий
14.05.2024 12:15 Ответить
 
 