В Україні затвердили порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд
Кабінет міністрів України затвердив порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.
7 травня Кабмін проголосував за затвердження порядку прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.
"Дуже важливо, щоб вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", - зауважив прем’єр-міністр.
Шмигаль додав, що від початку року Уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.
Яка ситуація із будівництвом фортифікацій станом на травень?
Наприкінці квітня прем’єр-міністр Шмигаль повідомляв, що фортифікаційні споруди будують у 14 областях. На початку травня Міноборони інформувало, що будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях:
- Сумській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Херсонській;
- Харківській.
Нагадаємо, упродовж лютого-березня обласні адміністрації вже оприлюднили звіти про закупівлі послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 23,81 млрд грн.
Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Водночас не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.
Також зауважимо, що активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року. У кінці листопада 2023 року Мінцифри спільно з Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.
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"будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях:" Джерело: https://censor.net/ua/n3488194
ніфіга не зрозумів.
вже пів місяці, щось там копають під особистим контролем зе!паяца.
зе!шмаркля в поті лиця, фоткається на фоні якихось окопів.
шмигаль, не втомлюється виділяти млрд.
умеров трясе своїм пузом в якихось ямах.
а як з'ясовується, що тільки сьогодні прийнята технологія документація та відповідальність за це?
а що ж тоді будували?