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В Україні затвердили порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд

Кабмін завтредив порядок щодо фортифікацій

Кабінет міністрів України затвердив порядок прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграмі.

7 травня Кабмін проголосував за затвердження порядку прийняття, утримання, обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.

"Дуже важливо, щоб вони весь час були в належному стані. Місцева влада буде долучена до відповідної роботи", - зауважив прем’єр-міністр.

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Шмигаль додав, що від початку року Уряд виділив 38 млрд грн на будівництво оборонних рубежів.

Яка ситуація із будівництвом фортифікацій станом на травень?

Наприкінці квітня прем’єр-міністр Шмигаль повідомляв, що фортифікаційні споруди будують у 14 областях.   На початку травня Міноборони інформувало, що будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях: 

  • Сумській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Херсонській;
  • Харківській.

Нагадаємо, упродовж лютого-березня обласні адміністрації вже оприлюднили звіти про закупівлі послуг з будівництва фортифікаційних споруд на загальну суму 23,81 млрд грн.

Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці – ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Водночас не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими.

Також зауважимо, що активні замовлення робіт із зведення укріплень розпочались лише на початку лютого 2024 року.  У кінці листопада 2023 року Мінцифри спільно з Міноборони створили робочу групу з питань будівництва фортифікаційних споруд, у тому числі за кошти приватних компаній.

Автор: 

Кабмін (14071) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+4
Всі побачили ваші фортифікаційні споруди, куди гроші поділи?
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07.05.2024 14:54
+3
ващє ніпонятно куди вони так спішать ...
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07.05.2024 14:54
+2
Ну тепер ще Наглядачам споруд зарплати та бронь від мобілізації...
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07.05.2024 15:08
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Всі побачили ваші фортифікаційні споруди, куди гроші поділи?
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07.05.2024 14:54 Відповісти
ващє ніпонятно куди вони так спішать ...
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07.05.2024 14:54 Відповісти
Ну тепер ще Наглядачам споруд зарплати та бронь від мобілізації...
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07.05.2024 15:08 Відповісти
Це ж дурні кацапи будують укріплення безперервно. А от в Україні - нафіґ нада:
"будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях:" Джерело: https://censor.net/ua/n3488194
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07.05.2024 15:14 Відповісти
Яка місцева влада? Оборонні споруди будували и в 14, і в 15, а лишали це все без нагляду і все розкрадали і нищили. На кожну лінію оборонних споруд саджати на постійно військові частини, як колись на "укрепрайони". От тоді командир і його підлеглі за свої 10-20 км будуть відповідати юридично. А місцева влада все приватизує і розкраде, як 5 км зону вздовж кордону, яка ніколи не належала "громаді" і не підлягала приватизації...
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07.05.2024 15:24 Відповісти
зачекайте.
ніфіга не зрозумів.
вже пів місяці, щось там копають під особистим контролем зе!паяца.
зе!шмаркля в поті лиця, фоткається на фоні якихось окопів.
шмигаль, не втомлюється виділяти млрд.
умеров трясе своїм пузом в якихось ямах.

а як з'ясовується, що тільки сьогодні прийнята технологія документація та відповідальність за це?
а що ж тоді будували?
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07.05.2024 15:44 Відповісти
Як вже дістало ! Оці міністри - дилетанти у військовій справі. Хто їх консультує з військових ? дЄрмак ? зеленСКИЙ ? Облік фортифікацій ! Під час війни. Це ж треба до такого дійти ? КАБ упав і всьому бухгалтерському обліку капєць. Ще не на дострої ! А скільки я спишу на ці обставини ? Лярди лярдів ! А прорив як під Очеретяним скільки потягне лярдів на чергову мильну кульку ? Фортифікації на кордоні - це інша річ. Хоча й там зловживань по вуха. Зупинюсь на головній. Оборона будується військовими під тактичну задачу підрозділів враховуючи місцевість і її особливості. Тобто, у тилу підрозділ будує собі ЗАПАСНИЙ РАЙОН. Не голова сільради, не чиновник, а ВІЙСЬКОВИЙ командир. З розрахунку сил, засобів, задач. І військовий фахівець інженерної служби. Немає таких ? А скільки військових пенсіонерів зараз ? Чого їх не долучати до задачі ?
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07.05.2024 15:49 Відповісти
якби ці виродки і їх вилупки сиділи в окопах на передку то я думаю ці питання б рішались за 2 хвилини максимум
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07.05.2024 18:02 Відповісти
Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці - ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Водночас не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими. Джерело:
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07.05.2024 18:03 Відповісти
 
 