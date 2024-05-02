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Новини Війна
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Відступати небезпечно: військові заявляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, - АР

Замість траншей та окопів на фронті подекуди - ями, в яких важко сховатися, інженерної техніки не вистачає, а будувати оборонні споруди доводиться під вогнем ворога.

Про це пише Assotiated Press, повідомляє Цензор.НЕТ. Агентство поспілкувалося з десятками українських військовослужбовців, чиновників та представників будівельних компаній, більшість із яких говорили на умовах анонімності.

АР пише, що російські війська озброєні кращі за українські, а брак боєприпасів змушує ЗСУ поступово відступати. Розрив у вогневій потужності вдасться закрити завдяки пакету допомоги США. Але зброя та боєприпаси з нього ще мають надійти, а до того Росія продовжить використовувати слабкі сторони України.

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фортифікації,укріплення

Будівництво фортифікацій

АР пише, що Україна цьогоріч виділила на будівництво розгалуженої фортифікаційної мережі Україна виділила майже 38 мільярдів гривень (960 мільйонів доларів). "Солдати на передовій стверджують, що це мало відбутися минулого року, коли Україна мала перевагу в боях, а не зараз у запалі бою", - йдеться в публікації.

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Росія заздалегідь підготувалася, збудувала фортифікації, і це окупилося під час невдалого українського контрнаступу минулого літа. Але Україна не поспішала наслідувати цей приклад. Реальний прогрес в будівництві укріплень був досягнутий лише навесні 2024 року.

Лінії оборони фортифікації в Україні

"Багато хто думав, що нам... не потрібно буде готувати такі лінії. Вони не очікували нового російського наступу", - цитує агентство слова заступника командира 47 піхотної бригади Олександра.

Він розповів, що українські солдати змушені на передовій і воювати, і копати свої окопи. "Дуже важко робити і те, і інше", - сказав Олександр.

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Чому Україна має проблеми з укріпленнями?

АР пише, що причини цього сягають років здобуття незалежності, коли Україна скорочувала армію. Інженерні полки розформовували, техніку розпродавали.

"Ми увійшли у війну ні з чим", - розповів військовослужбовець інженерних військ України, який говорив на умовах анонімності. За його словами, коли він у жовтні прибув будувати укріплення на сході України, у його підрозділі було лише старе обладнання 1960-х років і лопати. "Відповідно, такі траншеї ми зробили", - каже він.

Лінії оборони фортифікації в Україні

Ями замість окопів

Військовослужбовець із колишньої 67 бригади ЗСУ розповів, що прибув в середині березня на позиції за 3 км від Часового Яру.

"Він очікував бліндажів, лабіринту окопів і вогневих позицій, але він знайшов низку ям, ледь достатньо великих, щоб у них сховатися під час артилерійського обстрілу", - йдеться в публікації.

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Військовий розповів, як під вогнем "солдати вилазили з ям і починали копати один до одного, щоб між ними був хоч якийсь зв'язок". Але варто було неподалік влучити снаряду - окопи розсипалися.

Лінії оборони фортифікації в Україні

Українці відступили на 2 км назад. За словами військовослужбовця, бригада втратила понад 100 військових. На початку квітня її відвели, розформували та звинуватили у втратах. Командири відповіли, що не мали жодних ресурсів для досягнення успіху.

Укріплення в тилу

Третю лінію оборони будують приватні компанії. Щоб пришвидшити будівництво, вони отримують контракти без звичайного тендерного процесу. Та і за таких умов знайти охочих взятися за будівництво нелегко.

Дивіться: Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікаційних споруд на Чернігівщині. ВIДЕО

Підрядник з Сумщини розповів, що мав для отримання фінансування зв’язатися з півдюжиною чиновників.

Власник іншої компанії, що постачає бетон для укріплень на передовій лінії, сказав, що деякі місцеві чиновники звітують про завищені обсяги та пришвидшені темпи роботи, хоча насправді все не так райдужно.

Лінії оборони фортифікації в Україні

Крім того, російські безпілотники відстежують будівельні роботи аж до третьої лінії та регулярно атакують робітників. У Харкові за останній місяць загинуло щонайменше четверо будівельників та знищено 10 одиниць техніки.

"Ворог усе бачить", - цитує видання слова голова Харківської ОВА Синєгубова.

Автор: 

Associated Press (22) фортифікації (144)


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Топ коментарі
+98
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02.05.2024 13:53
+86
Для тих хто не зрозумів.Йде повний саботаж будівництва укріплень, і крадіжка грошей.Саботаж для чого,щоб солдати гинули(нищать ЗСУ),здають території,бо влада із колаборантів.
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02.05.2024 14:33
+84
Дохазяйнувався Зевишкрабок до ручки ,
але зато всі слуги розбагатіли і продовжують все гребти під себе 😡
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02.05.2024 14:05
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Я оце уявляю) Лечу на на ламбі по Київу за мною дрон ворожий) я такий 230 250 300 О заіібїся
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02.05.2024 17:36 Відповісти
Все їми продумано. 300 дрони не доженуть. Але скоріш вони за кордон втечуть.
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03.05.2024 02:44 Відповісти
Це вже не недбалість, це вже зрада!!!!
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02.05.2024 17:48 Відповісти
Активно "будують лінії оборони" хіба що в сотнях км від "нулів", тому все це ПРАВДА! А хто в цій ситуації ВИННИЙ НАСПРАВДІ?! Спитайте у "вована", який досі ПОКИ ЩЕ є "верховним головнокомандувачем" та "я президент, міша", для якого Україна завжди була або "апаратом для доїння", або "жінкою, яка всім дає у різних позах", який, до речі, досі ЧОМУСЬ вільно видає власні "відосики" щодоби, хоча б вже ПОВИНЕН "збирати речі", тому як 20 травня НАБЛИЖАЄТЬСЯ!
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02.05.2024 18:01 Відповісти
и никто ничего не делает
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02.05.2024 18:06 Відповісти
"Багато хто думав що непотрібно укріплень". Насправді думати - це зовсім не має відношення до всіляких ефемерностей.
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02.05.2024 18:08 Відповісти
Бубочка с ермаком все таки сделали сразу всех вместе. Ну шо,нарiд, теперь еште..... больше голосовать не прийдется
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02.05.2024 18:13 Відповісти
Бензопили ,скоби цвяхи,молотки,топори волонтери та за свій кошт🫡37 мілліардів😀😀😀🤮🫣
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02.05.2024 19:11 Відповісти
Ось хто згризає всі укрєпи!
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02.05.2024 21:18 Відповісти
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03.05.2024 02:45 Відповісти
Я розумію зброї не вистачає, але хіба замало будівельної техніки в Україні і ЄС, щоб збудувати укріплення?
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03.05.2024 00:02 Відповісти
Украина всегда сначала героически чего-то добивается, а потом с помпой это все просирает. Это наверное уже менталитет. Национальное. Всю историю.( Будет прикол если все это через год закончиться так же как и началось в феврале 22го. Посмеяться правда смогут не все(
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03.05.2024 00:05 Відповісти
Давай токо не ***** про "менталитет" и "национальное"!
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03.05.2024 01:24 Відповісти
Це все кацапське ІПСО.
Вірю. Президенту. Вірю. Марафону.
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03.05.2024 01:14 Відповісти
Гнать Зельку в шею, вместе его ОП-й!
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03.05.2024 05:23 Відповісти
Пока Зелька и его ОП-а находятся к власти, войну не выиграть.
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03.05.2024 05:25 Відповісти
Скажу, может быть, ересь, но развитые рубежи обороны, на данном этапе войны, там, где идут активные боевые действия, не нужны, как таковые. Почему?
Да потому что у РФ есть ВВС, а у ВВС есть КАБы. На данный момент, вы этому ничего противопоставить не сможете: единичный боеприпас в 1,5 тонны сносит любые (подчеркиваю "любые") полевые укрепления. На данном этапе, вам нужна другая тактика. Один из возможных вариантов: отдельные укрепленные позиции, прикрытые МВЗ, увязанные в огневую систему, поддерживаемые огнем из глубины. Их задача: заставить противника разворачиваться в боевые порядки на расстоянии 3-5 км от линии огня, нести потери на этапе сближения, и атаковать на разрозненных направлениях. Во втором эшелоне размещать подвижный резерв, готовый контратаковать. Действия второго эшелона должны быть увязаны со средствами "дальнего" огневого поражения и средствами огневого поражения оперативно-тактического тыла противника (15-30 км). Задача этих средств огневого поражения: локализовать атаку противника по флангам и отсечь наступающего противника от тыла (от снабжения). Задача резервов после такой изоляции наступающего противника: быстро контратаковать с целью уничтожения вклинившихся подразделений, лишенных боеприпасов и блокированных огнем по флангам и с тыла. Именно с целью уничтожения. После этого быстрый отход во второй эшелон и занятие передовых укрепленных позиций.
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03.05.2024 06:39 Відповісти
Так приезжай, на месте покажешь
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03.05.2024 07:05 Відповісти
Вот еще. Ваша проблема, Вы и решайте. Возражения по существу вопроса есть? Или просто так написал - свой интеллект продемонстрировать?
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03.05.2024 07:20 Відповісти
Я не вірю цим "писакам", вірю тільки нашому найвеличнішому і найяскравішому великому командувачу війська українського Зеленському.... Наш верховний призначив свою людину для контролю, тож кірюха не підведе і перетворить Україну на суцільний форт!!!!
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05.05.2024 05:40 Відповісти
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