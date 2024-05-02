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Новости Война
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Отступать опасно: военные заявляют о почти полном отсутствии тыловых линий обороны, - АР

Вместо траншей и окопов на фронте кое-где - ямы, в которых трудно спрятаться, инженерной техники не хватает, а строить оборонительные сооружения приходится под огнем врага.

Об этом пишет Assotiated Press, сообщает Цензор.НЕТ. Агентство пообщалось с десятками украинских военнослужащих, чиновников и представителей строительных компаний, большинство из которых говорили на условиях анонимности.

АР пишет, что российские войска вооружены лучше украинских, а нехватка боеприпасов заставляет ВСУ постепенно отступать. Разрыв в огневой мощи удастся закрыть благодаря пакету помощи США. Но оружие и боеприпасы из него еще должны поступить, а до того Россия продолжит использовать слабые стороны Украины.

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фортифікації,укріплення

Строительство фортификаций

АР пишет, что Украина в этом году выделила на строительство разветвленной фортификационной сети почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов). "Солдаты на передовой утверждают, что это должно было произойти в прошлом году, когда Украина имела преимущество в боях, а не сейчас в пылу боя", - говорится в публикации.

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Россия заранее подготовилась, построила фортификации, и это окупилось во время неудачного украинского контрнаступления прошлым летом. Но Украина не спешила следовать этому примеру. Реальный прогресс в строительстве укреплений был достигнут лишь весной 2024 года.

Лінії оборони фортифікації в Україні

"Многие думали, что нам... не нужно будет готовить такие линии. Они не ожидали нового российского наступления", - цитирует агентство слова заместителя командира 47 пехотной бригады Александра.

Он рассказал, что украинские солдаты вынуждены на передовой и воевать, и копать свои окопы. "Очень трудно делать и то, и другое", - сказал Александр.

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Почему Украина имеет проблемы с укреплениями?

АР пишет, что причины этого уходят в годы обретения независимости, когда Украина сокращала армию. Инженерные полки расформировывали, технику распродавали.

"Мы вошли в войну ни с чем", - рассказал военнослужащий инженерных войск Украины, который говорил на условиях анонимности. По его словам, когда он в октябре прибыл строить укрепления на востоке Украины, в его подразделении было только старое оборудование 1960-х годов и лопаты. "Соответственно, такие траншеи мы сделали", - говорит он.

Лінії оборони фортифікації в Україні

Ямы вместо окопов

Военнослужащий из бывшей 67 бригады ВСУ рассказал, что прибыл в середине марта на позиции в 3 км от Часова Яра.

"Он ожидал блиндажей, лабиринта окопов и огневых позиций, но он нашел ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них спрятаться во время артиллерийского обстрела", - говорится в публикации.

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Военный рассказал, как под огнем "солдаты вылезали из ям и начинали копать друг к другу, чтобы между ними была хоть какая-то связь". Но стоило неподалеку попасть снаряду - окопы рассыпались.

Лінії оборони фортифікації в Україні

Украинцы отступили на 2 км назад. По словам военнослужащего, бригада потеряла более 100 военных. В начале апреля ее отвели, расформировали и обвинили в потерях. Командиры ответили, что не имели никаких ресурсов для достижения успеха.

Укрепления в тылу

Третью линию обороны строят частные компании. Чтобы ускорить строительство, они получают контракты без обычного тендерного процесса. Но и при таких условиях найти желающих взяться за строительство нелегко.

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Подрядчик с Сумщины рассказал, что должен был для получения финансирования связаться с полдюжиной чиновников.

Владелец другой компании, поставляющей бетон для укреплений на передовой линии, сказал, что некоторые местные чиновники отчитываются о завышенных объемах и ускоренных темпах работы, хотя на самом деле все не так радужно.

Лінії оборони фортифікації в Україні

Кроме того, российские беспилотники отслеживают строительные работы вплоть до третьей линии и регулярно атакуют рабочих. В Харькове за последний месяц погибли по меньшей мере четверо строителей и уничтожено 10 единиц техники.

"Враг все видит", - цитирует издание слова председателя Харьковской ОГА Синегубова.

Автор: 

Associated Press (25) фортификации (118)


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Топ комментарии
+98
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02.05.2024 13:53
+86
Для тих хто не зрозумів.Йде повний саботаж будівництва укріплень, і крадіжка грошей.Саботаж для чого,щоб солдати гинули(нищать ЗСУ),здають території,бо влада із колаборантів.
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02.05.2024 14:33
+84
Дохазяйнувався Зевишкрабок до ручки ,
але зато всі слуги розбагатіли і продовжують все гребти під себе 😡
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02.05.2024 14:05
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Я оце уявляю) Лечу на на ламбі по Київу за мною дрон ворожий) я такий 230 250 300 О заіібїся
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02.05.2024 17:36 Ответить
Все їми продумано. 300 дрони не доженуть. Але скоріш вони за кордон втечуть.
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03.05.2024 02:44 Ответить
Це вже не недбалість, це вже зрада!!!!
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02.05.2024 17:48 Ответить
Активно "будують лінії оборони" хіба що в сотнях км від "нулів", тому все це ПРАВДА! А хто в цій ситуації ВИННИЙ НАСПРАВДІ?! Спитайте у "вована", який досі ПОКИ ЩЕ є "верховним головнокомандувачем" та "я президент, міша", для якого Україна завжди була або "апаратом для доїння", або "жінкою, яка всім дає у різних позах", який, до речі, досі ЧОМУСЬ вільно видає власні "відосики" щодоби, хоча б вже ПОВИНЕН "збирати речі", тому як 20 травня НАБЛИЖАЄТЬСЯ!
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02.05.2024 18:01 Ответить
и никто ничего не делает
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02.05.2024 18:06 Ответить
"Багато хто думав що непотрібно укріплень". Насправді думати - це зовсім не має відношення до всіляких ефемерностей.
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02.05.2024 18:08 Ответить
Бубочка с ермаком все таки сделали сразу всех вместе. Ну шо,нарiд, теперь еште..... больше голосовать не прийдется
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02.05.2024 18:13 Ответить
Бензопили ,скоби цвяхи,молотки,топори волонтери та за свій кошт🫡37 мілліардів😀😀😀🤮🫣
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02.05.2024 19:11 Ответить
Ось хто згризає всі укрєпи!
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02.05.2024 21:18 Ответить
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03.05.2024 02:45 Ответить
Я розумію зброї не вистачає, але хіба замало будівельної техніки в Україні і ЄС, щоб збудувати укріплення?
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03.05.2024 00:02 Ответить
Украина всегда сначала героически чего-то добивается, а потом с помпой это все просирает. Это наверное уже менталитет. Национальное. Всю историю.( Будет прикол если все это через год закончиться так же как и началось в феврале 22го. Посмеяться правда смогут не все(
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03.05.2024 00:05 Ответить
Давай токо не ***** про "менталитет" и "национальное"!
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03.05.2024 01:24 Ответить
Це все кацапське ІПСО.
Вірю. Президенту. Вірю. Марафону.
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03.05.2024 01:14 Ответить
Гнать Зельку в шею, вместе его ОП-й!
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03.05.2024 05:23 Ответить
Пока Зелька и его ОП-а находятся к власти, войну не выиграть.
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03.05.2024 05:25 Ответить
Скажу, может быть, ересь, но развитые рубежи обороны, на данном этапе войны, там, где идут активные боевые действия, не нужны, как таковые. Почему?
Да потому что у РФ есть ВВС, а у ВВС есть КАБы. На данный момент, вы этому ничего противопоставить не сможете: единичный боеприпас в 1,5 тонны сносит любые (подчеркиваю "любые") полевые укрепления. На данном этапе, вам нужна другая тактика. Один из возможных вариантов: отдельные укрепленные позиции, прикрытые МВЗ, увязанные в огневую систему, поддерживаемые огнем из глубины. Их задача: заставить противника разворачиваться в боевые порядки на расстоянии 3-5 км от линии огня, нести потери на этапе сближения, и атаковать на разрозненных направлениях. Во втором эшелоне размещать подвижный резерв, готовый контратаковать. Действия второго эшелона должны быть увязаны со средствами "дальнего" огневого поражения и средствами огневого поражения оперативно-тактического тыла противника (15-30 км). Задача этих средств огневого поражения: локализовать атаку противника по флангам и отсечь наступающего противника от тыла (от снабжения). Задача резервов после такой изоляции наступающего противника: быстро контратаковать с целью уничтожения вклинившихся подразделений, лишенных боеприпасов и блокированных огнем по флангам и с тыла. Именно с целью уничтожения. После этого быстрый отход во второй эшелон и занятие передовых укрепленных позиций.
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03.05.2024 06:39 Ответить
Так приезжай, на месте покажешь
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03.05.2024 07:05 Ответить
Вот еще. Ваша проблема, Вы и решайте. Возражения по существу вопроса есть? Или просто так написал - свой интеллект продемонстрировать?
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03.05.2024 07:20 Ответить
Я не вірю цим "писакам", вірю тільки нашому найвеличнішому і найяскравішому великому командувачу війська українського Зеленському.... Наш верховний призначив свою людину для контролю, тож кірюха не підведе і перетворить Україну на суцільний форт!!!!
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05.05.2024 05:40 Ответить
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