Отступать опасно: военные заявляют о почти полном отсутствии тыловых линий обороны, - АР
Вместо траншей и окопов на фронте кое-где - ямы, в которых трудно спрятаться, инженерной техники не хватает, а строить оборонительные сооружения приходится под огнем врага.
Об этом пишет Assotiated Press, сообщает Цензор.НЕТ. Агентство пообщалось с десятками украинских военнослужащих, чиновников и представителей строительных компаний, большинство из которых говорили на условиях анонимности.
АР пишет, что российские войска вооружены лучше украинских, а нехватка боеприпасов заставляет ВСУ постепенно отступать. Разрыв в огневой мощи удастся закрыть благодаря пакету помощи США. Но оружие и боеприпасы из него еще должны поступить, а до того Россия продолжит использовать слабые стороны Украины.
Строительство фортификаций
АР пишет, что Украина в этом году выделила на строительство разветвленной фортификационной сети почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов). "Солдаты на передовой утверждают, что это должно было произойти в прошлом году, когда Украина имела преимущество в боях, а не сейчас в пылу боя", - говорится в публикации.
Россия заранее подготовилась, построила фортификации, и это окупилось во время неудачного украинского контрнаступления прошлым летом. Но Украина не спешила следовать этому примеру. Реальный прогресс в строительстве укреплений был достигнут лишь весной 2024 года.
"Многие думали, что нам... не нужно будет готовить такие линии. Они не ожидали нового российского наступления", - цитирует агентство слова заместителя командира 47 пехотной бригады Александра.
Он рассказал, что украинские солдаты вынуждены на передовой и воевать, и копать свои окопы. "Очень трудно делать и то, и другое", - сказал Александр.
Почему Украина имеет проблемы с укреплениями?
АР пишет, что причины этого уходят в годы обретения независимости, когда Украина сокращала армию. Инженерные полки расформировывали, технику распродавали.
"Мы вошли в войну ни с чем", - рассказал военнослужащий инженерных войск Украины, который говорил на условиях анонимности. По его словам, когда он в октябре прибыл строить укрепления на востоке Украины, в его подразделении было только старое оборудование 1960-х годов и лопаты. "Соответственно, такие траншеи мы сделали", - говорит он.
Ямы вместо окопов
Военнослужащий из бывшей 67 бригады ВСУ рассказал, что прибыл в середине марта на позиции в 3 км от Часова Яра.
"Он ожидал блиндажей, лабиринта окопов и огневых позиций, но он нашел ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них спрятаться во время артиллерийского обстрела", - говорится в публикации.
Военный рассказал, как под огнем "солдаты вылезали из ям и начинали копать друг к другу, чтобы между ними была хоть какая-то связь". Но стоило неподалеку попасть снаряду - окопы рассыпались.
Украинцы отступили на 2 км назад. По словам военнослужащего, бригада потеряла более 100 военных. В начале апреля ее отвели, расформировали и обвинили в потерях. Командиры ответили, что не имели никаких ресурсов для достижения успеха.
Укрепления в тылу
Третью линию обороны строят частные компании. Чтобы ускорить строительство, они получают контракты без обычного тендерного процесса. Но и при таких условиях найти желающих взяться за строительство нелегко.
Подрядчик с Сумщины рассказал, что должен был для получения финансирования связаться с полдюжиной чиновников.
Владелец другой компании, поставляющей бетон для укреплений на передовой линии, сказал, что некоторые местные чиновники отчитываются о завышенных объемах и ускоренных темпах работы, хотя на самом деле все не так радужно.
Кроме того, российские беспилотники отслеживают строительные работы вплоть до третьей линии и регулярно атакуют рабочих. В Харькове за последний месяц погибли по меньшей мере четверо строителей и уничтожено 10 единиц техники.
"Враг все видит", - цитирует издание слова председателя Харьковской ОГА Синегубова.
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Вірю. Президенту. Вірю. Марафону.
Да потому что у РФ есть ВВС, а у ВВС есть КАБы. На данный момент, вы этому ничего противопоставить не сможете: единичный боеприпас в 1,5 тонны сносит любые (подчеркиваю "любые") полевые укрепления. На данном этапе, вам нужна другая тактика. Один из возможных вариантов: отдельные укрепленные позиции, прикрытые МВЗ, увязанные в огневую систему, поддерживаемые огнем из глубины. Их задача: заставить противника разворачиваться в боевые порядки на расстоянии 3-5 км от линии огня, нести потери на этапе сближения, и атаковать на разрозненных направлениях. Во втором эшелоне размещать подвижный резерв, готовый контратаковать. Действия второго эшелона должны быть увязаны со средствами "дальнего" огневого поражения и средствами огневого поражения оперативно-тактического тыла противника (15-30 км). Задача этих средств огневого поражения: локализовать атаку противника по флангам и отсечь наступающего противника от тыла (от снабжения). Задача резервов после такой изоляции наступающего противника: быстро контратаковать с целью уничтожения вклинившихся подразделений, лишенных боеприпасов и блокированных огнем по флангам и с тыла. Именно с целью уничтожения. После этого быстрый отход во второй эшелон и занятие передовых укрепленных позиций.