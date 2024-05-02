Отступать опасно: военные заявляют о почти полном отсутствии тыловых линий обороны, - АР

Вместо траншей и окопов на фронте кое-где - ямы, в которых трудно спрятаться, инженерной техники не хватает, а строить оборонительные сооружения приходится под огнем врага.

Об этом пишет Assotiated Press, сообщает Цензор.НЕТ. Агентство пообщалось с десятками украинских военнослужащих, чиновников и представителей строительных компаний, большинство из которых говорили на условиях анонимности.

АР пишет, что российские войска вооружены лучше украинских, а нехватка боеприпасов заставляет ВСУ постепенно отступать. Разрыв в огневой мощи удастся закрыть благодаря пакету помощи США. Но оружие и боеприпасы из него еще должны поступить, а до того Россия продолжит использовать слабые стороны Украины.

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Строительство фортификаций

АР пишет, что Украина в этом году выделила на строительство разветвленной фортификационной сети почти 38 миллиардов гривен (960 миллионов долларов). "Солдаты на передовой утверждают, что это должно было произойти в прошлом году, когда Украина имела преимущество в боях, а не сейчас в пылу боя", - говорится в публикации.

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Россия заранее подготовилась, построила фортификации, и это окупилось во время неудачного украинского контрнаступления прошлым летом. Но Украина не спешила следовать этому примеру. Реальный прогресс в строительстве укреплений был достигнут лишь весной 2024 года.

"Многие думали, что нам... не нужно будет готовить такие линии. Они не ожидали нового российского наступления", - цитирует агентство слова заместителя командира 47 пехотной бригады Александра.

Он рассказал, что украинские солдаты вынуждены на передовой и воевать, и копать свои окопы. "Очень трудно делать и то, и другое", - сказал Александр.

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Почему Украина имеет проблемы с укреплениями?

АР пишет, что причины этого уходят в годы обретения независимости, когда Украина сокращала армию. Инженерные полки расформировывали, технику распродавали.

"Мы вошли в войну ни с чем", - рассказал военнослужащий инженерных войск Украины, который говорил на условиях анонимности. По его словам, когда он в октябре прибыл строить укрепления на востоке Украины, в его подразделении было только старое оборудование 1960-х годов и лопаты. "Соответственно, такие траншеи мы сделали", - говорит он.

Ямы вместо окопов

Военнослужащий из бывшей 67 бригады ВСУ рассказал, что прибыл в середине марта на позиции в 3 км от Часова Яра.

"Он ожидал блиндажей, лабиринта окопов и огневых позиций, но он нашел ряд ям, едва достаточно больших, чтобы в них спрятаться во время артиллерийского обстрела", - говорится в публикации.

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Военный рассказал, как под огнем "солдаты вылезали из ям и начинали копать друг к другу, чтобы между ними была хоть какая-то связь". Но стоило неподалеку попасть снаряду - окопы рассыпались.

Украинцы отступили на 2 км назад. По словам военнослужащего, бригада потеряла более 100 военных. В начале апреля ее отвели, расформировали и обвинили в потерях. Командиры ответили, что не имели никаких ресурсов для достижения успеха.

Укрепления в тылу

Третью линию обороны строят частные компании. Чтобы ускорить строительство, они получают контракты без обычного тендерного процесса. Но и при таких условиях найти желающих взяться за строительство нелегко.

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Подрядчик с Сумщины рассказал, что должен был для получения финансирования связаться с полдюжиной чиновников.

Владелец другой компании, поставляющей бетон для укреплений на передовой линии, сказал, что некоторые местные чиновники отчитываются о завышенных объемах и ускоренных темпах работы, хотя на самом деле все не так радужно.

Кроме того, российские беспилотники отслеживают строительные работы вплоть до третьей линии и регулярно атакуют рабочих. В Харькове за последний месяц погибли по меньшей мере четверо строителей и уничтожено 10 единиц техники.

"Враг все видит", - цитирует издание слова председателя Харьковской ОГА Синегубова.