В Украине утвердили порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений
Кабинет министров Украины утвердил порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.
7 мая Кабмин проголосовал за утверждение порядка принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.
"Очень важно, чтобы они все время были в надлежащем состоянии. Местные власти будут приобщены к соответствующей работе", - отметил премьер-министр.
Шмыгаль добавил, что с начала года Правительство выделило 38 млрд грн на строительство оборонительных рубежей.
Какова ситуация со строительством фортификаций по состоянию на май?
В конце апреля премьер-министр Шмыгаль сообщал, что фортификационные сооружения строят в 14 областях. В начале мая Минобороны информировало, что строительство фортификаций подходит к завершению в 5 областях:
- Сумской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Херсонской;
- Харьковской.
Напомним, в течение февраля-марта областные администрации уже обнародовали отчеты о закупках услуг по строительству фортификационных сооружений на общую сумму 23,81 млрд грн.
Обладминистрации проводят эти закупки без использования электронной системы, поэтому неизвестны никакие подробности - ни подрядчики, ни места сооружений, ни их внешний вид. В то же время не обнародуются и сметные цены стройматериалов, что не дает возможности сравнить их с рыночными.
Также заметим, что активные заказы работ по строительству укреплений начались только в начале февраля 2024 года. В конце ноября 2023 года Минцифры совместно с Минобороны создали рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений, в том числе за счет частных компаний.
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"будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях:" Джерело: https://censor.net/ua/n3488194
ніфіга не зрозумів.
вже пів місяці, щось там копають під особистим контролем зе!паяца.
зе!шмаркля в поті лиця, фоткається на фоні якихось окопів.
шмигаль, не втомлюється виділяти млрд.
умеров трясе своїм пузом в якихось ямах.
а як з'ясовується, що тільки сьогодні прийнята технологія документація та відповідальність за це?
а що ж тоді будували?