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В Украине утвердили порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Кабмін завтредив порядок щодо фортифікацій

Кабинет министров Украины утвердил порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

7 мая Кабмин проголосовал за утверждение порядка принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.

"Очень важно, чтобы они все время были в надлежащем состоянии. Местные власти будут приобщены к соответствующей работе", - отметил премьер-министр.

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Шмыгаль добавил, что с начала года Правительство выделило 38 млрд грн на строительство оборонительных рубежей.

Какова ситуация со строительством фортификаций по состоянию на май?

В конце апреля премьер-министр Шмыгаль сообщал, что фортификационные сооружения строят в 14 областях. В начале мая Минобороны информировало, что строительство фортификаций подходит к завершению в 5 областях:

  • Сумской;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Херсонской;
  • Харьковской.

Напомним, в течение февраля-марта областные администрации уже обнародовали отчеты о закупках услуг по строительству фортификационных сооружений на общую сумму 23,81 млрд грн. 

Обладминистрации проводят эти закупки без использования электронной системы, поэтому неизвестны никакие подробности - ни подрядчики, ни места сооружений, ни их внешний вид. В то же время не обнародуются и сметные цены стройматериалов, что не дает возможности сравнить их с рыночными.

Также заметим, что активные заказы работ по строительству укреплений начались только в начале февраля 2024 года. В конце ноября 2023 года Минцифры совместно с Минобороны создали рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений, в том числе за счет частных компаний.

Автор: 

Кабмин (14025) фортификации (118)


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Топ комментарии
+4
Всі побачили ваші фортифікаційні споруди, куди гроші поділи?
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07.05.2024 14:54
+3
ващє ніпонятно куди вони так спішать ...
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07.05.2024 14:54
+2
Ну тепер ще Наглядачам споруд зарплати та бронь від мобілізації...
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07.05.2024 15:08
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Всі побачили ваші фортифікаційні споруди, куди гроші поділи?
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07.05.2024 14:54 Ответить
ващє ніпонятно куди вони так спішать ...
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07.05.2024 14:54 Ответить
Ну тепер ще Наглядачам споруд зарплати та бронь від мобілізації...
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07.05.2024 15:08 Ответить
Це ж дурні кацапи будують укріплення безперервно. А от в Україні - нафіґ нада:
"будівництво фортифікацій добігає завершення у 5 областях:" Джерело: https://censor.net/ua/n3488194
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07.05.2024 15:14 Ответить
Яка місцева влада? Оборонні споруди будували и в 14, і в 15, а лишали це все без нагляду і все розкрадали і нищили. На кожну лінію оборонних споруд саджати на постійно військові частини, як колись на "укрепрайони". От тоді командир і його підлеглі за свої 10-20 км будуть відповідати юридично. А місцева влада все приватизує і розкраде, як 5 км зону вздовж кордону, яка ніколи не належала "громаді" і не підлягала приватизації...
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07.05.2024 15:24 Ответить
зачекайте.
ніфіга не зрозумів.
вже пів місяці, щось там копають під особистим контролем зе!паяца.
зе!шмаркля в поті лиця, фоткається на фоні якихось окопів.
шмигаль, не втомлюється виділяти млрд.
умеров трясе своїм пузом в якихось ямах.

а як з'ясовується, що тільки сьогодні прийнята технологія документація та відповідальність за це?
а що ж тоді будували?
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07.05.2024 15:44 Ответить
Як вже дістало ! Оці міністри - дилетанти у військовій справі. Хто їх консультує з військових ? дЄрмак ? зеленСКИЙ ? Облік фортифікацій ! Під час війни. Це ж треба до такого дійти ? КАБ упав і всьому бухгалтерському обліку капєць. Ще не на дострої ! А скільки я спишу на ці обставини ? Лярди лярдів ! А прорив як під Очеретяним скільки потягне лярдів на чергову мильну кульку ? Фортифікації на кордоні - це інша річ. Хоча й там зловживань по вуха. Зупинюсь на головній. Оборона будується військовими під тактичну задачу підрозділів враховуючи місцевість і її особливості. Тобто, у тилу підрозділ будує собі ЗАПАСНИЙ РАЙОН. Не голова сільради, не чиновник, а ВІЙСЬКОВИЙ командир. З розрахунку сил, засобів, задач. І військовий фахівець інженерної служби. Немає таких ? А скільки військових пенсіонерів зараз ? Чого їх не долучати до задачі ?
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07.05.2024 15:49 Ответить
якби ці виродки і їх вилупки сиділи в окопах на передку то я думаю ці питання б рішались за 2 хвилини максимум
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07.05.2024 18:02 Ответить
Обладміністрації проводять ці закупівлі без використання електронної системи, відтак невідомі жодні подробиці - ні підрядники, ні місця споруд, ні їх зовнішній вигляд. Водночас не оприлюднюються і кошторисні ціни будматеріалів, що не дає можливості порівняти їх з ринковими. Джерело:
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07.05.2024 18:03 Ответить
 
 