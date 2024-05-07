В Украине утвердили порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Кабинет министров Украины утвердил порядок принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

7 мая Кабмин проголосовал за утверждение порядка принятия, содержания, обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений.

"Очень важно, чтобы они все время были в надлежащем состоянии. Местные власти будут приобщены к соответствующей работе", - отметил премьер-министр.

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Шмыгаль добавил, что с начала года Правительство выделило 38 млрд грн на строительство оборонительных рубежей.

Какова ситуация со строительством фортификаций по состоянию на май?

В конце апреля премьер-министр Шмыгаль сообщал, что фортификационные сооружения строят в 14 областях. В начале мая Минобороны информировало, что строительство фортификаций подходит к завершению в 5 областях:

Сумской;

Запорожской;

Донецкой;

Херсонской;

Харьковской.

Напомним, в течение февраля-марта областные администрации уже обнародовали отчеты о закупках услуг по строительству фортификационных сооружений на общую сумму 23,81 млрд грн.

Обладминистрации проводят эти закупки без использования электронной системы, поэтому неизвестны никакие подробности - ни подрядчики, ни места сооружений, ни их внешний вид. В то же время не обнародуются и сметные цены стройматериалов, что не дает возможности сравнить их с рыночными.

Также заметим, что активные заказы работ по строительству укреплений начались только в начале февраля 2024 года. В конце ноября 2023 года Минцифры совместно с Минобороны создали рабочую группу по вопросам строительства фортификационных сооружений, в том числе за счет частных компаний.