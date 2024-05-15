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Новости Война
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Попытки врага прорвать оборону на Харьковщине остановлены, ситуация стабилизирована. В районах Лукьянцов и Волчанска продолжаются бои, - ОСГВ "Хортиця"

Бої на Харківщині

Попытки оккупантов прорвать оборону Сил обороны на севере Харьковщины остановлены, ситуацию удалось несколько стабилизировать, но бои продолжаются.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" подполковник Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" ситуация остается обостренной, подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Однако попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, ситуация несколько стабилизирована, в частности - на Харьковском направлении", - сказал Волошин.

По его словам, оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной, она динамично меняется, "продолжаются жестокие оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения".

Также смотрите: Ситуация в Волчанске крайне сложная, враг занимает позиции на улицах города, - руководитель ГУ ЧП в Харьковской области Тимошко. ВИДЕО

Волошин сообщил, что за минувшие сутки на Харьковском направлении отражено 11 атак противника, в частности, на таких направлениях, как Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное.

Бои в районах Волчанска

"В районах Лукьянцов и Волчанска также продолжаются бои. Оккупанты стремятся там получить определенное тактическое преимущество и закрепиться. Но подразделения ВСУ не дают им этой возможности. Мы контратакуем, наносим удары артиллерией, там привлечено большое количество подразделений БПЛА. На отдельных участках в районах Лукьянцов и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизней военнослужащих осуществлено перемещение подразделений на более выгодные позиции. Там продолжаются бои", - сказал Волошин.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Читайте также: В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить тактическое преимущество, - Нацгвардия

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцов и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

Автор: 

Харьковщина (5577) ОСГВ Хортица (326) боевые действия (3917)


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Топ комментарии
+18
Ми могли би звести укріплення на Харківщині але тоді б не асфальтували дороги.(Бубачка Боневтік)
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15.05.2024 11:42
+11
знов сцянина в очі?
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15.05.2024 11:36
+8
Знов ці ефективні менеджери все просрали....
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15.05.2024 11:40
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знов сцянина в очі?
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15.05.2024 11:36 Ответить
Ми могли би звести укріплення на Харківщині але тоді б не асфальтували дороги.(Бубачка Боневтік)
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15.05.2024 11:42 Ответить
14 травня 2024, 06:08 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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15.05.2024 11:38 Ответить
Ситуація складна але контрольована... 🤮
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15.05.2024 11:39 Ответить
Знов ці ефективні менеджери все просрали....
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15.05.2024 11:40 Ответить
Загальна сума замовлень на будівництво оборонних споруд , яку харківська влада вивела на фірми з ознаками фіктивності складає 188 млн. гривен лише на 2024 рік.

Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.

Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%. Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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15.05.2024 11:50 Ответить
В ефірі телемарафону, але не в реалі. Я учора читала коменти під відео про одного захисника України проти 4 орків. Люди навіть текст не читали,а коментували. Здивувало одне,що Воїн був один,тому,що побратим сидів на дивані. Чому тоді дивуватися....
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15.05.2024 11:57 Ответить
побратим треба було в лапки взяти(((
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15.05.2024 14:08 Ответить
Розумію, що на самому кордоні з росією вести будівельні роботи під вогнем неможливо, але можна було там, хоча би, все замінувати дистанційним способом.
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15.05.2024 12:29 Ответить
Ага, замінувати. Знищено 3 млн дистанційних мін ще при Порошку. І при Зелі теж продовжили "утилізацію". Оттавська конвенція і досі не денонсована.
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15.05.2024 12:50 Ответить
Где ссылка на новость про уничтожение мин при Порошенко?
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15.05.2024 15:13 Ответить
Ось, будь-ласка - 2018 рік Порошенко - Гройсман знищення навіть протитанкових мін, інженерних ***********, та інших гостро необхідних зараз для захисту кордону *********** пізньої радянської доби:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-2018-%D1%80#Text
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17.05.2024 18:45 Ответить
НУ ТАК НЕОБХОДИМО ВЫКУРИВАТЬ ИХ С ТЕРРИТОРИИ !!!
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15.05.2024 12:54 Ответить
нуну
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15.05.2024 13:09 Ответить
Боже, бережи наших Хлопців!!!
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15.05.2024 14:06 Ответить
Догралися, падлюки? Докерувалися???
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15.05.2024 14:41 Ответить
Зупинено але якою ціною!
Хтось поклав життя, а хтось гроші в кишеню за "зроблені фортифікації" за за зуби дракона за ЩІЛЬНІ мінні поля.
Я просто випадаю в осад від того на скільки ефективно працює українська корупція для перемоги Росії в цій війні!
Вона ефективніше і дешевше за любий російський танк, рзс, каб, дрон. Жива українська сила (цвіт нації!!!) знищується звичайною крадіжкою, хабарем, відкатом !
І то ще москалі не почали по серйозному вживати компромати по українській владі, суддям, митникам, прикордонникам.
Корупція знищить Україну. Тут і москалів не треба
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15.05.2024 15:38 Ответить
Думаю схема працює так:
Виділили гроші
Взяли гроші
Почали будувати ( робити видимість)
Дали звіт що зроблено
Свіснули на той бік ( дали інфу москалям де слабка ділянка)
Москалі зайшли ( наші відійшли)
І УСІО. ... Справа зроблена!
Ні-я-ка ДБР та СБУ вже нічого не перевірить бо теріторія вже під москалями.
Трохи з обілєчєної цифри грошей на хабарі для судей і слідчих з шановних органів і ву а ля!
Хатинка на середземномор'ї для онуків! Бо по їхньому : благо родини то усе!
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15.05.2024 15:49 Ответить
Знімаю лейбл на вікні - Вірю В ЗСУ - бо зеленский та йього гниди продали все - бетон, зброю, навчання, віру ,суки, продали. Кидають останніх патріотів на смерть без зброї, без укриттів - без нічого - а своїх покидькив, котрі вкрали мільярди призначають особовими дипломатами. Хай тобі, гнида, кожен загиблий війсковий, кожна загибла дитина, мати, батько - хай ти, та твої діти, та батьки вип'ють ту кровь, біль, скаженіння від цього всього. Хай ти здохнеш, разом з своїми близьким у страшених муках і не за один день - повічно - як торгівець смертю українців.
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15.05.2024 16:16 Ответить
ЗЕлена шобла вигадала новий термін - "контрольований про@об", це коли все про@бали, але про@бали професійно, від початку про@обу, жо його кінця. І, якщо ви в чергове чуєте від ЗЕлідОра чи його офісних щурів, що, мовлял в них все "пад кантролєм", то знайте, це вони про "контрольований про@об" кажуть... Бо ця наволоч вміє лише на@бати та про@їбати, а суспільству тепер головне не дати цим курвам безкарно зїб@ти ...
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15.05.2024 18:19 Ответить
в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Досвідос!!!
Телемудафон не є джерелом адекватної інформації.
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15.05.2024 23:03 Ответить
Це такий особливий український шлях самурая: спочатку об'єкт здать (типу дати фору) а потім героїчно його відвойовувати. І це був би жарт якщо би Олег Синєгубов дав відповідь на питання за що він так зненавидів ти 30 000 мешканців Вовчанська і ще десяти сіл, яких відмовився заздалегідь евакуювать? А він би відповів, що нема куда евакуйовувать людей бо Кирюша Тимошенко два роки успішно саботував будування житла для переселенців (частина з тих бомжів зараз воюють в ЗСУ тобто захищають цю чудову владу). Стоп, так це ж той поц що зараз відповідальний за будівлю оборонних укріплень? Авжеж, той. То тих рубежів, яких на харківщині не було? Точно. Ой, вей! Так його ж треба за законом військового часу розстрілять. Ну ти що, як можна, треба бути гуманним і милосердним, ми ж не нелюди якісь як той Сталін! Так через його ж бездіяльність гинуть люди. Ну які ж то люди, то просто громадяни і їх ще залишилось у нас багато, а він начальник - значить недоторканий! То може, якщо він будувать нічого не вміє бо руки з дупи ростуть, його до війська мобілізувать? Ні, цього теж не можна бо він руконєпожимаемий. А тим часом на Київському морі біля села Демидів Лєна Шуляк продовжує будувати приватне місто на 130 гектарів.
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16.05.2024 00:26 Ответить
Російські окупанти 13 травня також стверджували, що Сорокине (колишній Краснодон) атакували ЗСУ. Український журналіст Денис Казанський повідомляв, що в місті https://war.gordonua.com/smi-soobshchajut-o-silnom-vzryve-na-sklade-***********-v-luhanskoj-oblasti-1706945.html знищено склад *********** російської армії.
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16.05.2024 07:59 Ответить
 
 