Попытки врага прорвать оборону на Харьковщине остановлены, ситуация стабилизирована. В районах Лукьянцов и Волчанска продолжаются бои, - ОСГВ "Хортиця"
Попытки оккупантов прорвать оборону Сил обороны на севере Харьковщины остановлены, ситуацию удалось несколько стабилизировать, но бои продолжаются.
Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортиця" подполковник Назар Волошин в эфире общенационального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" ситуация остается обостренной, подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Однако попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, ситуация несколько стабилизирована, в частности - на Харьковском направлении", - сказал Волошин.
По его словам, оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной, она динамично меняется, "продолжаются жестокие оборонительные бои на значительной части нашей пограничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска пытаются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения".
Волошин сообщил, что за минувшие сутки на Харьковском направлении отражено 11 атак противника, в частности, на таких направлениях, как Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное.
Бои в районах Волчанска
"В районах Лукьянцов и Волчанска также продолжаются бои. Оккупанты стремятся там получить определенное тактическое преимущество и закрепиться. Но подразделения ВСУ не дают им этой возможности. Мы контратакуем, наносим удары артиллерией, там привлечено большое количество подразделений БПЛА. На отдельных участках в районах Лукьянцов и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизней военнослужащих осуществлено перемещение подразделений на более выгодные позиции. Там продолжаются бои", - сказал Волошин.
Атаки войск РФ на Харьковщине
По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.
По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.
Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцов и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.
Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4199676.html Кого ж ви наобирали, слабоумні???
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії.
Насправді українські війська відійшли з позицій ще в трьох пунктах і втратили Лук'янці (Харківська). Слова "відійшли з позицій " - це умовно. Ніяких позицій нам немає. Є підписані акти "прийому-передачі", з реальним виконанням робіт 12-30%. Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-2018-%D1%80#Text
Хтось поклав життя, а хтось гроші в кишеню за "зроблені фортифікації" за за зуби дракона за ЩІЛЬНІ мінні поля.
Я просто випадаю в осад від того на скільки ефективно працює українська корупція для перемоги Росії в цій війні!
Вона ефективніше і дешевше за любий російський танк, рзс, каб, дрон. Жива українська сила (цвіт нації!!!) знищується звичайною крадіжкою, хабарем, відкатом !
І то ще москалі не почали по серйозному вживати компромати по українській владі, суддям, митникам, прикордонникам.
Корупція знищить Україну. Тут і москалів не треба
Виділили гроші
Взяли гроші
Почали будувати ( робити видимість)
Дали звіт що зроблено
Свіснули на той бік ( дали інфу москалям де слабка ділянка)
Москалі зайшли ( наші відійшли)
І УСІО. ... Справа зроблена!
Ні-я-ка ДБР та СБУ вже нічого не перевірить бо теріторія вже під москалями.
Трохи з обілєчєної цифри грошей на хабарі для судей і слідчих з шановних органів і ву а ля!
Хатинка на середземномор'ї для онуків! Бо по їхньому : благо родини то усе!
Досвідос!!!
Телемудафон не є джерелом адекватної інформації.