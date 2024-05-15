В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить тактическое преимущество, - Нацгвардия
На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. В районах Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться на выгодных позициях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
"Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения. В частности, для занятия более выгодных позиций на местности. Подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться. Контратакуют, наносят удары из артиллерии и привлекают также подразделения БпЛА", - сообщил он.
Он добавил, что нацгвардейцы отмечают, что в последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задачей которых является закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковщины. Также оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За минувшие сутки нацгвардейцы уничтожили один багги и два склада оккупантов.
"Также работают снайперы "Омеги" с целью нанесения потерь противнику в окрестностях населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы", - заявил Музычук.
Напомним, вечером 14 мая в пресс-центре Генштаба ВСУ заявили, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.
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