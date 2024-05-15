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Новости
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В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить тактическое преимущество, - Нацгвардия

Бої на Харківщині

На Харьковщине продолжаются ожесточенные бои. В районах Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться на выгодных позициях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Противник своими действиями пытается обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения. В частности, для занятия более выгодных позиций на местности. Подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам закрепиться. Контратакуют, наносят удары из артиллерии и привлекают также подразделения БпЛА", - сообщил он.

Он добавил, что нацгвардейцы отмечают, что в последние несколько дней противник привлекает группы пехоты, задачей которых является закрепиться возле населенных пунктов на севере Харьковщины. Также оккупанты пробуют завозить свой личный состав и БК на малогабаритной автомобильной технике. За минувшие сутки нацгвардейцы уничтожили один багги и два склада оккупантов.

"Также работают снайперы "Омеги" с целью нанесения потерь противнику в окрестностях населенных пунктов Глубокое, Лукьянцы", - заявил Музычук.

Напомним, вечером 14 мая в пресс-центре Генштаба ВСУ заявили, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

Также читайте: Рашисты пытаются закрепиться в приграничных селах Харьковщины. ВСУ совершают контрударные действия, - Нацгвардия

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3917) Национальная гвардия (2103)


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Топ комментарии
+4
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15.05.2024 08:56
+4
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:00
+4
Слуги в бій не ходять, для цього у них господа є.
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15.05.2024 09:07
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Скільки ще населених пунктів має здати зеленський,щоби у його прихильників у голові прояснилося!
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15.05.2024 08:48 Ответить
ми так розуміємо що внаслідок розкрадання коштів і відсутності бодай яких фортіфікацій, Вовчанськ фсьо?
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15.05.2024 08:51 Ответить
поки що лише частину Вовчанська здали,думаю,до кінця місяця Часів-Яр і Вовчанськ будуть наші,за ЗСУ
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15.05.2024 08:53 Ответить
что значит частина вовчанска если кацапье только маліми групами в несколько домов заселилось,так можно было и за киев говорить что часть кацапы заняли так как буча это почти киев,ну такое,абы зраду поразносить.
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15.05.2024 09:03 Ответить
з Києва русню ще в березні 2022 вибили,і вони там навіть тих будинків,про які ви пишете,не зайняли
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15.05.2024 09:08 Ответить
Ну що,зараз офіційно повідомлено,що доволі багато домівок русня зайняла
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15.05.2024 12:37 Ответить
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15.05.2024 08:53 Ответить
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15.05.2024 08:56 Ответить
Проти піхоти не допомагають, а русня зараз ногами йде, наземну техніку майже не використовує.
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15.05.2024 08:58 Ответить
який таки мудрий в нас верховний! і це знав!
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15.05.2024 09:05 Ответить
Це не скасовує того, що зуби мали стояти там, де вони мали стояти.
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15.05.2024 09:06 Ответить
згоден на всі 100%
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15.05.2024 11:53 Ответить
Чому колишній чиновник Міноборони , який купляв яйця по 17 грн заховався від мобілізації в МЗС України ? Купив собі посаду аж посла з особливих доручень, який там і на х не здався. Тепер поїде за кордон дипломатом відмивати ті гроші, що накрав ? Чому він не на фронті ??!! Кулеба перетворив МЗС у балаган. Зборище непрофесіоналів, котів та собак.
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15.05.2024 09:00 Ответить
Слуги в бій не ходять, для цього у них господа є.
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15.05.2024 09:07 Ответить
Якщо в перші місяці війни українці згуртувались і були єдині, що знайшло відображення і на фронті, то зараз, через нечувану корупцію влади - ні. Зеленському вдалось роз'єднати народ, тому московити зараз мають моральну перевагу, а це важливіше за військову...
Країни G7, 09- 10 травня 2024 р. зібрались на зустріч по Україні і за результатами зустрічі заявили про нечувану корупцію влади, і попередили про негативні наслідки.
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Життям розплачуються українці в 2024 році за ідіотську звичку агресивної меншості до простих рішень і дії під час виборів Президента в 2019 р. а меншість тому, що на президентських виборах в 2019 р . явка виборців склала 61,37%, Зеленський набрав 73,22% це біля 45% від загальної кількості виборців, що мають право голосу, тобто 55% виборців за нього не голосували… , поставивши на чолі держави шоумена, без будь-якого політичного досвіду, агресивна меншість спровокувала московію до повномасштабної агресії. Причина - в політичному виборі меншості на президентських виборах 2019 р.
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15.05.2024 09:11 Ответить
Зетвари здают Харьков. -- ЗСУ відбили 18 атак на Харківщині і відійшли біля Лук'янців та Вовчанська - Генштаб
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15.05.2024 10:56 Ответить
 
 