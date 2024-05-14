Рашисты пытаются закрепиться в приграничных селах Харьковщины. ВСУ совершают контрударные действия, - Нацгвардия

Сейчас в районах населенных пунктов северного приграничья Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты пытаются закрепиться в некоторых селах, однако украинские защитники продолжают наносить контрударные действия.

Об этом рассказал представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии для LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российская армия усилила обстрелы Харьковской области авиацией, в частности управляемыми авиабомбами.

Музычук отметил, что враг пытается закрепиться в некоторых селах, выдвигаясь группами пехоты, чаще всего без бронетехники.

Также оккупанты стремятся создать выгодные условия для дальнейших действий и получить преимущество путем продвижения к господствующим высотам.

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Привлечение спецподразделения НГУ "Омега"

По данным представителя НГУ, к контрударным действиям привлечены подразделения спецназначения Нацгвардии центра "Омега", которые выполняют контрдиверсионные, ударно-штурмовые действия, а также применяют дроны.

Он рассказал, что это подразделение НГУ достаточно эффективно отработало 10 мая, когда противник активизировал свои действия.

"С помощью FPV-дронов тогда уничтожили около 10 единиц бронетехники, а сейчас они работают по группам и скоплениям пехоты. Это также работа и для снайперов", - рассказал Музычук.

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Спикер НГУ отметил, что интенсивность действий на этом направлении, а также грамотная работа и использование FPV-дронов - это около 40-50 БпЛА одной группой в сутки.

"А речь идет здесь в первую очередь не о количестве использованных дронов, а о количестве выявленных целей для эффективного поражения", - подчеркнул он.

Музычук добавил, что 14 мая спецназовцы уничтожили два склада российских боекомплектов.

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Наступление РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

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Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

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По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска.

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