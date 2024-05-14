Рашисти намагаються закріпитися у прикордонних селах Харківщини. ЗСУ завдають контрударні дії, - Нацгвардія

Наразі у районах населених пунктів північного прикордоння Харківської області тривають активні бойові дії. Російські окупанти намагаються закріпитися у деяких селах, однак українські захисники продовжують завдати контрударні дії.

Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі для LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російська армія посилила обстріли Харківської області авіацією, зокрема керованими авіабомбами.

Музичук зауважив, що ворог намагається закріпитися в деяких селах, висуваючись групами піхоти, частіше всього без бронетехніки.

Також окупанти прагнуть створити вигідні умови для подальших дій і здобути перевагу шляхом просування до панівних висот.

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Залучення спецпідрозділу НГУ "Омега"

За даними речника НГУ, до контрударних дій залучені підрозділи спецпризначення Нацгвардії центру "Омега", які виконують контрдиверсійні, ударно-штурмові дії, а також застосовують дрони.

Він розповів, що цей підрозділ НГУ досить ефективно відпрацював 10 травня, коли противник активізував свої дії.

"За допомогою FPV-дронів тоді знищили близько 10 одиниць бронетехніки, а зараз вони працюють по групах та скупченнях піхоти. Це також робота і для снайперів", - розповів Музичук.

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Речник НГУ наголосив, що інтенсивність дій на цьому напрямку, а також грамотна робота і використання FPV-дронів – це близько 40-50 БпЛА однією групою на добу.

"А йдеться тут в першу чергу не про кількість використаних дронів, а про кількість виявлених цілей для ефективного ураження", - наголосив він.

Музичук додав, що 14 травня спецпризначенці знищили два склади російських боєкомплектів.

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Наступ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська.

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