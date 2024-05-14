Дві людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Вовчанської громади на Харківщині
Сьогодні, 14 травня, росіяни здійснили обстріл Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. У м. Вовчанськ та с. Гатище загинули двоє місцевих жителів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, об 11:55 росіяни обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.
У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.
Синєгубов зауважив, що окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння.
Раніше повідомлялося, що російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.
Ситуація у Вовчанську
Так, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.
Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.
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