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Дві людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Вовчанської громади на Харківщині

Обстріл Вовчанської громади 14 травня

Сьогодні, 14 травня, росіяни здійснили обстріл Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. У м. Вовчанськ та с. Гатище загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, об 11:55 росіяни обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.

У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.

Синєгубов зауважив, що окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська, - Генштаб

Раніше повідомлялося, що російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.

Ситуація у Вовчанську

Так, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

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обстріл (28339) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Я не лицемір. Але з Вовчанська багато не виїхало саме колаборантів. Згадаймо про паспортизацію у 2022 році у цьому місті. Там на сцені багато було радісних і вдячних за паЧпорт у великій кишені громадянина "срср"-кацапії. Молю Бога, щоб не наших українців вбило. Якщо тих паскуд, то значить знайшли свої.
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14.05.2024 13:54 Відповісти
 
 