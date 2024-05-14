Дві людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Вовчанської громади на Харківщині

Сьогодні, 14 травня, росіяни здійснили обстріл Вовчанської громади Чугуївського району Харківської області. У м. Вовчанськ та с. Гатище загинули двоє місцевих жителів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, об 11:55 росіяни обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 80-річна жінка. Відбулося загоряння приватного будинку.



У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний.



Синєгубов зауважив, що окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння.

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Раніше повідомлялося, що російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів у напрямку Вовчанська скинуто 22 КАБи.

Ситуація у Вовчанську

Так, 13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.