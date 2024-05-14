Два человека погибли в результате обстрелов оккупантами Волчанской громады на Харьковщине
Сегодня, 14 мая, россияне совершили обстрел Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. В г. Волчанске и с. Гатище погибли двое местных жителей.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 11:55 россияне обстреляли г. Волчанск, в результате чего погибла 80-летняя женщина. Произошло возгорание частного дома.
В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний гражданский мужчина.
Синегубов отметил, что оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения.
Ранее сообщалось, что российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней в направлении Волчанска сброшено 22 КАБа.
Ситуация в Волчанске
Так, 13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.
По состоянию на 14 мая продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
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