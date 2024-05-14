Рашисты не прекращают обстрелы Волчанской громады, - ОСГВ "Хортиця"
Войска РФ активизировали обстрелы Волчанской громады и пытаются прорвать линию фронта.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней было сброшено 22 КАБа в направлении Волчанска.
"Также без остановки российская армия обстреливает из артиллерии Липецкую и Волчанскую громады. Поселок Казачья Лопать и Купянский район", - отметил он.
"В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" ситуация остается сложной. Подразделения сил обороны контролируют ситуацию. Не допускаются прорыва врага для продвижения вглубь нашей территории. Ведутся жесткие оборонительные бои, и попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются", - добавил Волошин.
По словам спикера, оккупанты пытаются прорвать линию фронта и сосредоточить основные усилия на нескольких направлениях. Рашисты атакуют по всей линии фронта.
Ситуация в Волчанске
13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.
По состоянию на 14 мая, продолжаются меры по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.
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