Рашисты не прекращают обстрелы Волчанской громады, - ОСГВ "Хортиця"

Войска РФ активизировали обстрелы Волчанской громады и пытаются прорвать линию фронта.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска активизировали обстрелы Волчанской громады. В течение нескольких дней было сброшено 22 КАБа в направлении Волчанска.

"Также без остановки российская армия обстреливает из артиллерии Липецкую и Волчанскую громады. Поселок Казачья Лопать и Купянский район", - отметил он.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" ситуация остается сложной. Подразделения сил обороны контролируют ситуацию. Не допускаются прорыва врага для продвижения вглубь нашей территории. Ведутся жесткие оборонительные бои, и попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются", - добавил Волошин.

По словам спикера, оккупанты пытаются прорвать линию фронта и сосредоточить основные усилия на нескольких направлениях. Рашисты атакуют по всей линии фронта.

Ситуация в Волчанске

13 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны оттеснили россиян от Волчанска.

По состоянию на 14 мая, продолжаются меры по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

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