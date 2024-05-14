Рашисти не припиняють обстрілів Вовчанської громади, - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ активізували обстріли Вовчанської громади та намагаються прорвати лінію фронту.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів було скинуто 22 КАБи у напрямку Вовчанська.

"Також без упину російська армія обстрілює з артилерії Липецьку і Вовчанську громади. Селище Козача Лопать і Куп'янський район", - зазначив він.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ситуація залишається складною. Підрозділи сил оборони контролюють ситуацію. Не допускаються прориву ворога задля просування вглиб нашої території. Ведуться жорсткі оборонні бої і спроби російських окупантів прорвати нашу оборону - зупиняються", - додав Волошин.

За словами речника, окупанти намагаються прорвати лінію фронту та зосередити основні зусилля на декількох напрямках. Рашисти атакують по всій лінії фронту.

Ситуація у Вовчанську

13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська.

Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

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