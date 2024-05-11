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Сили оборони на Харківському напрямку нейтралізують ДРГ і палять техніку росіян з десантом, - Нацгвардія

Воїни Нацгвардії запускають дрон

На Харківському напрямку, де відучора, 10 травня, почалася нова хвиля російських наступальних дій, українські сили наразі зупиняють колони противника, нейтралізують диверсійно-розвідувальні групи та знищують ворожу техніку.

Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на ділянці на півночі Харківщини, зокрема вздовж кордону, залучаються підрозділи спецпризначення НГУ "Омега" – вони тут спільно з іншими складовими Сил оборони проводили контрдиверсійні заходи, було нейтралізовано не одну спробу заходу ДРГ противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни спецпідрозділу НГУ "Омега" знищили російський БпЛА "Ланцет" на Харківському напрямку. ФОТО

За вчора, з початку проведення військами РФ активних дій, бійці "Омеги" знищили понад п'ять одиниць бронетехніки росіян разом з десантом, автомобільну техніку окупантів й спецтехніку, яку армія РФ використовує для евакуації своєї пошкодженої бронетехніки (БРЕМ).

Також, як розповів Музичук, українські бійці застосовують FPV-дрони – саме вони дають змогу швидко зупиняти колону бронетехніки, яка намагається здійснити прорив. Надалі штурмові групи подекуди проводять зачистку лісосмуг чи ділянок, де є ознаки проходу росіян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються евакуювати підбиті БМП на БРЕМ, однак зазнають невдачі. ВIДЕО

Речник НГУ повідомив, що є і тактичні групи й підрозділи, які задіяні безпосередньо до оборони міста Харків – вони діють відповідно до затвердженого алгоритму та з урахуванням зміни оперативної обстановки. Взаємодія із суміжними підрозділами налагоджена.

Спроба наступу військ РФ у Харківській області

Міністерство оборони України повідомило, що вранці 10 травня окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Голова Харківської ОВА Синєгубов запевняв, що підстав для оголошення і проведення евакуації з Харкова наразі немає.

Станом на 11 травня тривають оборонні бої за населені пункти Харківщини, що розташовані у "сірій зоні" прикордоння.

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7166) Національна гвардія (1521)


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Топ коментарі
+10
Силам оборони України щира вдячність всебічна підтримка шана та повага-бережи вас всіх Боже...
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11.05.2024 18:37
+4
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 18:34
+3
Ого,телемарафон нервно курит в сторонке.
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11.05.2024 19:16
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куда пишут? там нет даже электричества, и интернета тем более.
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11.05.2024 20:20 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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11.05.2024 18:34 Відповісти
Силам оборони України щира вдячність всебічна підтримка шана та повага-бережи вас всіх Боже...
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11.05.2024 18:37 Відповісти
Скільки латентних під@расів радіє в Україні діям рашистів... Дивлюся навколо, якесь вороже ставлення до ЗСУ
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11.05.2024 18:53 Відповісти
Ого,телемарафон нервно курит в сторонке.
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11.05.2024 19:16 Відповісти
яке, в сраку дрг?
п'ять українських сіл зайнято кацапами.
оце, я розумію, ми були готові.
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11.05.2024 19:38 Відповісти
А це правда ,що рік тому там все розмінували , 🧐
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11.05.2024 20:21 Відповісти
Міністерство оборони України повідомило, що вранці 10 травня окупанти намагалися ЗСУ на Харківщині. А це точно міністерство оборони України , а не якого небудь Гондурасу ?
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11.05.2024 21:56 Відповісти
 
 