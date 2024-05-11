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Окупанти намагаються евакуювати підбиті БМП на БРЕМ, однак зазнають невдачі. ВIДЕО

Окупанти здійснили спробу відтягнути на свої позиції уражені під час вчорашнього бою БМП на Харківському напрямку. Загарбники спеціально пригнали БРЕМ, проте й машина евакуації була підбита за допомогою дронів пілотів спецпідрозділу Національної гвардії "Гострі картузи".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Сили оборони знищили ворожий гольфкар, мотоцикл та БМП окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Харківщина (6054) знищення (7227)


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Топ коментарі
+11

Поки що тихо - Лаврову, мабуть, ще не дали галюциногенного вівса.
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11.05.2024 17:32
+7
Ну, пора кацапам в ООН заявить, що їх БРЕМ мають захисний статус "санітарного транспорту і ми вчиняємо "військиві злочини", б"ючи по ньому
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11.05.2024 17:22
+5
Эвакуировали, эвакуировали - и не выэвакуировали.. )
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11.05.2024 18:22
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Ну, пора кацапам в ООН заявить, що їх БРЕМ мають захисний статус "санітарного транспорту і ми вчиняємо "військиві злочини", б"ючи по ньому
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11.05.2024 17:22 Відповісти

Поки що тихо - Лаврову, мабуть, ще не дали галюциногенного вівса.
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11.05.2024 17:32 Відповісти
Эвакуировали, эвакуировали - и не выэвакуировали.. )
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11.05.2024 18:22 Відповісти
Щось вони там зовсім не лякані!!!! Як на параді..
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11.05.2024 18:35 Відповісти
Наркотой накачали кацапів , тому вони такі сміливі
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11.05.2024 18:39 Відповісти
Гарно, тільки то не БРЕМ, а ІМР-2
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11.05.2024 18:55 Відповісти
Хорошая работа. Плохо что кацап уже решается заходить туда ногами, значит ВСУ отошли как минимум на пару км.
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11.05.2024 20:14 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cplhi6/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/ епічні штурмовики з чухломи
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12.05.2024 01:38 Відповісти
Судя по количеству эвакуаторов-дебилов, они собирались руками толкать танк.
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12.05.2024 03:20 Відповісти
Этому даже броник снимать не пришлось. Просто сунул гранату запазуху и сразу стал хорошим русским:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cppg1i/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/

Лакомство для животных готово в лучшем виде
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12.05.2024 03:27 Відповісти
я цього вже бачив. У мене у колекції є нвіть такий, що пхав за пазуху зразу дві гранати, для гарантії.
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12.05.2024 03:33 Відповісти
Вау! Такого маразму ще не бачив! Він собі з гранат сиськи спорудив? Чи зможеш викласти відео, будь ласка?
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12.05.2024 20:27 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19f5mb5/a_lone_russian_sitting_in_a_creator_was_targeted/ https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19f5mb5/a_lone_russian_sitting_in_a_creator_was_targeted/

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12.05.2024 20:57 Відповісти
Дякую. То він до зустрічі з дроном так готувався? А якби дрон промахнувся б чи не вибухнув? Де логіка? Маячня!
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12.05.2024 21:11 Відповісти
логіка і кацапський менталітет - поняття не сумісні.
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12.05.2024 22:10 Відповісти
Так звичайно.
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12.05.2024 22:57 Відповісти
До речі, тут є повна версія того, що ти "вже бачив". Як це все починалося до "гранати за пазуху"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cq07fe/ua_47th_mechanized_brigades_strike_drones_company/
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13.05.2024 00:59 Відповісти
прямо як Данко - серце вирвало гранатою, і воно освєщаєт єму путь на концерт кобзона.
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13.05.2024 02:12 Відповісти
Да-а-а, какой только хренью нам молодые мозги не промывали
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13.05.2024 02:19 Відповісти
 
 