Окупанти намагаються евакуювати підбиті БМП на БРЕМ, однак зазнають невдачі. ВIДЕО

Окупанти здійснили спробу відтягнути на свої позиції уражені під час вчорашнього бою БМП на Харківському напрямку. Загарбники спеціально пригнали БРЕМ, проте й машина евакуації була підбита за допомогою дронів пілотів спецпідрозділу Національної гвардії "Гострі картузи".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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