Сили оборони знищили ворожий гольфкар, мотоцикл та БМП окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку підловили групу російських штурмовиків, які вирушили в самогубну атаку на мотоциклі, гольфкарі та БМП. Техніка була знищена, а окупантів наші бійці ліквідували.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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