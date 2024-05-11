Сили оборони знищили ворожий гольфкар, мотоцикл та БМП окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Воїни підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку підловили групу російських штурмовиків, які вирушили в самогубну атаку на мотоциклі, гольфкарі та БМП. Техніка була знищена, а окупантів наші бійці ліквідували.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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З лютого 2022 року репутація колись великої армії Путіна різко знизилась, Росія зазнала низки поразок на полі бою і не змогла домогтися рішучого перелому в боротьбі зі своїм набагато меншим сусідом. Російські збройні сили залишаються грізною силою, і їх не можна недооцінювати, але події останніх двох років продемонстрували, що їх також можна перемогти. Якщо партнери України нарешті нададуть їй необхідні інструменти, вона доведе справу до кінця.
https://nv.ua/ukr/opinion/reputaciya-armiji-putina-vpala-shcho-pokazav-odin-tank-na-paradi-peremogi-v-rosiji-9-travnya-50417340.html