УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11947 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 656 12

Сили оборони знищили ворожий гольфкар, мотоцикл та БМП окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Воїни підрозділу "Signum" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на Бахмутському напрямку підловили групу російських штурмовиків, які вирушили в самогубну атаку на мотоциклі, гольфкарі та БМП. Техніка була знищена, а окупантів наші бійці ліквідували.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59 ОМПБр ліквідували цілий екіпаж ворожого баггі на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) Бахмут (1560) 93 окрема механізована бригада (294)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Якось дивно читати що під час наступу використовують гольфкар, мотоцикл. Не здивуюсь коли напишуть що ходулі, одноколійний велосипед та палка стрибалка.
показати весь коментар
11.05.2024 16:08
+11
Кацапня на самокатах скоро буде їздити чи шо? Фтарая армія міра.
показати весь коментар
11.05.2024 16:35
+8
Там есть мальчик в трусиках но зато в шлеме. 0:57.
показати весь коментар
11.05.2024 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось дивно читати що під час наступу використовують гольфкар, мотоцикл. Не здивуюсь коли напишуть що ходулі, одноколійний велосипед та палка стрибалка.
показати весь коментар
11.05.2024 16:08 Відповісти
Палка-стрибалка по мінах!
показати весь коментар
11.05.2024 16:18 Відповісти
палка-стрибалка досить ефективна у штурмах, бо важко у них прицілюватись.
показати весь коментар
11.05.2024 16:29 Відповісти
Гольфкар і мотоцикл дорівнюють Т-90?
показати весь коментар
11.05.2024 16:13 Відповісти
якщо забронювати desert, а на мотоцикл встановити комплекс активного захисту, то їх час життя у ********* бою наблизиться до часу життя у бою танка Т-90.
показати весь коментар
11.05.2024 16:27 Відповісти
RUSORIZ не втомлюється)
показати весь коментар
11.05.2024 16:24 Відповісти
Кацапня на самокатах скоро буде їздити чи шо? Фтарая армія міра.
показати весь коментар
11.05.2024 16:35 Відповісти
Там есть мальчик в трусиках но зато в шлеме. 0:57.
показати весь коментар
11.05.2024 17:32 Відповісти
Романтика..))
показати весь коментар
11.05.2024 21:05 Відповісти
Заробітчани хєрові.
показати весь коментар
11.05.2024 21:33 Відповісти
Кацожиття коштує 0 рублєй.
показати весь коментар
11.05.2024 22:36 Відповісти
Вигляд самотнього танка на Красній площі цього тижня - своєчасне нагадування про те, що за фасадом пригнічувальної сили путінська Росія далеко не є непереможною. Протягом багатьох років Кремль прагнув залякати зовнішній світ ретельно відрежисованими демонстраціями своєї військової мускулатури. Однак вторгнення в Україну показало цілком іншу реальність.

З лютого 2022 року репутація колись великої армії Путіна різко знизилась, Росія зазнала низки поразок на полі бою і не змогла домогтися рішучого перелому в боротьбі зі своїм набагато меншим сусідом. Російські збройні сили залишаються грізною силою, і їх не можна недооцінювати, але події останніх двох років продемонстрували, що їх також можна перемогти. Якщо партнери України нарешті нададуть їй необхідні інструменти, вона доведе справу до кінця.
https://nv.ua/ukr/opinion/reputaciya-armiji-putina-vpala-shcho-pokazav-odin-tank-na-paradi-peremogi-v-rosiji-9-travnya-50417340.html
показати весь коментар
11.05.2024 22:51 Відповісти
 
 