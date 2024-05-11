Воїни 59 ОМПБр ліквідували цілий екіпаж ворожого багі на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади в населеному пункті Нетайлово ліквідували цілий екіпаж ворожого багі з 25-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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МТЛБЛГБТ эвакуировать подбитый танк. Скучковались, как всегда и получили 3.14здюлей по самое нехочу. Плюс потеряли и танк и МТЛБ. Эпично!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cplhi6/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpdxxy/ua_heavy_bomber_drone_from_the_drone_strike/
Але вітер з України нам надув!
День кобзона бачить ніц ніхто не хтів,
Але вітер з України налетів!
Приспів:
Лише в день кобзона смажиться русня!
В день кобзона сталася фігня:
День кобзона став останнім днем!
"День кобзона" - просто класний мем!
(співається на мотив "Дєнь пабєди")
Дякую, хлопці!