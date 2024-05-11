УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11969 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 290 36

Воїни 59 ОМПБр ліквідували цілий екіпаж ворожого багі на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 59-ої окремої мотопіхотної бригади в населеному пункті Нетайлово ліквідували цілий екіпаж ворожого багі з 25-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Нацгвардійці знищили російську БМД-4М на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Музичний супровід дуже вдалий
показати весь коментар
11.05.2024 15:04
+9
гарячий десерт подано. Їжте, не обляпайтесь.
показати весь коментар
11.05.2024 15:05
+9
Що це за ЗС РФ? Це не збройні сили, а озброєні злочинці і то не РФ, а оркостан.
показати весь коментар
11.05.2024 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Музичний супровід дуже вдалий
показати весь коментар
11.05.2024 15:04 Відповісти
гарячий десерт подано. Їжте, не обляпайтесь.
показати весь коментар
11.05.2024 15:05 Відповісти
Сильно подгорели.
показати весь коментар
11.05.2024 15:09 Відповісти
як і замовляли - desert well done.
показати весь коментар
11.05.2024 15:15 Відповісти
Здесь вообще песец! Большая куча конченых долб..ов приехали на МТЛБ ЛГБТ эвакуировать подбитый танк. Скучковались, как всегда и получили 3.14здюлей по самое нехочу. Плюс потеряли и танк и МТЛБ. Эпично!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cplhi6/ua_79th_air_assault_brigades_perun_drone_team/
показати весь коментар
11.05.2024 22:44 Відповісти
кацапів дезорієнтують пропагандистські фільми про їхню "вітчизняну війну", тому про справжню сьогоденну ******* війну вони не мають ніякого уявлення.
показати весь коментар
11.05.2024 23:16 Відповісти
З корочкою
показати весь коментар
11.05.2024 15:11 Відповісти
Барбикю
показати весь коментар
11.05.2024 21:01 Відповісти
Вот ещё один мальчик в трусиках с обгорелой жопой идёт-бредёт:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1cpdxxy/ua_heavy_bomber_drone_from_the_drone_strike/
показати весь коментар
11.05.2024 22:33 Відповісти
мені здається, що у них військовий шмот роблять з полімерного волокна, яке виробляється на підприємствах переробки пластикових відходів.
показати весь коментар
11.05.2024 23:22 Відповісти
Ну ось! Знову шкурку зіпсували!
показати весь коментар
11.05.2024 15:11 Відповісти
Що це за ЗС РФ? Це не збройні сили, а озброєні злочинці і то не РФ, а оркостан.
показати весь коментар
11.05.2024 15:16 Відповісти
День кабзооона!!! С такой мелодией бодрящей
показати весь коментар
11.05.2024 15:21 Відповісти
Вдалий святковий шашлик із кацапів
показати весь коментар
11.05.2024 15:29 Відповісти
Праздник пабедобесия удался ! Пачка нових орков на палки готова !
показати весь коментар
11.05.2024 15:34 Відповісти
День кобзона задалекий для нас був,
Але вітер з України нам надув!
День кобзона бачить ніц ніхто не хтів,
Але вітер з України налетів!

Приспів:

Лише в день кобзона смажиться русня!
В день кобзона сталася фігня:
День кобзона став останнім днем!
"День кобзона" - просто класний мем!

(співається на мотив "Дєнь пабєди")
показати весь коментар
11.05.2024 15:42 Відповісти
Броня на баггі просто диво
показати весь коментар
11.05.2024 15:43 Відповісти
Який в багг може бути «екіпаж»!?
показати весь коментар
11.05.2024 15:44 Відповісти
Люто плюсую...
показати весь коментар
11.05.2024 15:59 Відповісти
Пару самок з кацапстану не отримають виплати, усе згоріло😁
показати весь коментар
11.05.2024 16:02 Відповісти
Гренки или крутоны?
показати весь коментар
11.05.2024 16:18 Відповісти
Гольфкар шкода. Мені б такий на дачу...
показати весь коментар
11.05.2024 16:28 Відповісти
Кажуть на каазлабадии всем выдают, если чьо.
показати весь коментар
11.05.2024 16:33 Відповісти
Та... Брешуть напевно. Тут, як бачимо, видають, але як "БМП для мобіків".
показати весь коментар
11.05.2024 16:38 Відповісти
показати весь коментар
11.05.2024 16:51 Відповісти
Шостий в кузові!
показати весь коментар
11.05.2024 16:34 Відповісти
Дєнь побєди . В москалів текст заборонили , але музику залишили . Через - Порохом пропах .
показати весь коментар
11.05.2024 17:43 Відповісти
Барбікю готове Bon apetite
показати весь коментар
11.05.2024 19:43 Відповісти
Гойда!
показати весь коментар
11.05.2024 21:01 Відповісти
Дійсно радість..
показати весь коментар
11.05.2024 21:13 Відповісти
Ети при- чюдливы машинки закупили в Китае . Для бойцов ,или для распила денег или из безвыходного положения . Ими толко летом можно передвикатся ,раненых невожмно передвигать (короткие ) , одни вопросы ?? ?.
показати весь коментар
11.05.2024 21:23 Відповісти
Расчленёнку возить самое то. В комплекте идут две совковые лопаты.
показати весь коментар
11.05.2024 22:15 Відповісти
Забыл добавить ,что если удастся для ВСУ захватить эти мото-коляски, то они очень хорошее подспорье для ваших фермерв.
показати весь коментар
11.05.2024 22:31 Відповісти
Висловлюю подяку бійцям 59-ої окремої мотопіхотної бригади за відмінно виконану роботу.
Дякую, хлопці!
показати весь коментар
11.05.2024 22:13 Відповісти
 
 