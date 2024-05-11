Нацгвардійці знищили російську БМД-4М на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Запорізькому напрямку знищили російську БМД-4М. Ворожу техніку уразили за допомогою FPV-дрона.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі НГУ. На кадрах видно, як уражений БК детонував на десятки метрів, інформує Цензор.НЕТ.

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