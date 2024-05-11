Нацгвардійці знищили російську БМД-4М на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Запорізькому напрямку знищили російську БМД-4М. Ворожу техніку уразили за допомогою FPV-дрона.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі НГУ. На кадрах видно, як уражений БК детонував на десятки метрів, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+2 Леонид К
показати весь коментар11.05.2024 14:59
+2 Роман с камнем
показати весь коментар11.05.2024 14:59
+2 Яр Холодний
показати весь коментар11.05.2024 15:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я два роки спостерігаю, за яких умов наші дрони скидають заряди в люки танків та на іншу техніку І здається мені - що бачу прояви тієї самої "рукожопості" Бо значна частина техніки стоїть покинута - не видно ні екіпажу, ні охорони Тобто вони за будь-якої несправності кидають техніку та тікають Дві причини Перша - вони не вміють нею правильно користуваться ы вона часто виходить з ладу Друга - вони не вміють усувать несправності У Радянській Армії були з цього приводу прислів"я: "Дай дураку хрустальный член - он и член разобъёт и руки порежет!" "Дело было не в боббине - ДЛБЙБ свидел в кабине!"
Розказував дід мій - те саме було і у 1941-му
https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI