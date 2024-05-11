Росіянин закладає гранату під бронежилет та підриває себе. ВIДЕО

Окупант заклав гранату під бронежилет та підірвав себе в районі Часового Яру на Донеччині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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