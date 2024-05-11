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Росіянин закладає гранату під бронежилет та підриває себе. ВIДЕО

Окупант заклав гранату під бронежилет та підірвав себе в районі Часового Яру на Донеччині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили ворожу БМП з екіпажем на Харківському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) самогубство (633)


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Топ коментарі
+37
Желаю, чтобы все! ©
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11.05.2024 12:12
+26
За пацанофф!
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11.05.2024 12:10
+24
лізе гнида через пів-планети "відбивати агресію на рашку", молячись на Пригожина, котрий прямо сказав бидлу що на рашку ніхто і не думав нападати.
і нічо, в пустій голові це поміщалось. хоча, 99% гарантії шо даний персонаж тупо за бабло приперся, і 100% гарантії що зараз десь в бурятії гуляє вся дірьовня - Абмурбанхундала Пердимухоєдова вбили, жена ставить всім водку і радісно вибирає яку китайську "ладу" купити, ну і подає заявку на сайт знайомств щоб ще одного такого ж дурачка здати туди ж по 200000руб.\кг.
а потім думає - чо ж нас еті хохли нєнавідят та?
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11.05.2024 12:16
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Мабуть з домівки шось погане пишуть
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11.05.2024 12:09 Відповісти
Відео радісне - ще один орк згорів в армії, але
Водночас сумне - з нашої сторони не ведеться ніяка пропаганда здачі в полон !
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11.05.2024 12:29 Відповісти
Да все вони знають, все ведеться.
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11.05.2024 12:31 Відповісти
чому тоді не сдаються в полон, а підриваються ?

виходить ніяка пропаганда
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11.05.2024 14:05 Відповісти
Я вважаю, що наші змушені ними обмінюватися на своїх бійців. А орки дуже добре знають, що з ними зроблять вдома...
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11.05.2024 14:32 Відповісти
вавки болять, а воно терпіти не здатне, тому і підривається - бо то швидка смерть та обезболювання..
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11.05.2024 14:46 Відповісти
а ще орки переконані шо воюють зі страшними бандерівцями, нацистами.. а про нацистів їм все життя такі жахи розповідали шо воно сралось під себе.. від однієї думки потрапити до бандерівців йому серце стає
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11.05.2024 14:54 Відповісти
через вроджену тупість у кацапів життя знецінене.
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11.05.2024 15:21 Відповісти
Тут ще інше - в них наглухо промиті мізки, а потім зазомбовані пропагандою. На раїсі й 25 кадр використовують, і може що й до хліба додають, як при сталіні..не можуть бути люди такими ї@анутими..перетворитись на кончених орків.

Чоловік розповідав і про наркоту в армії, і як ото з чечнею розбирались..у другу чеченську. Там до ворожки не ходи - справа гебельса процвітає. Тому й зелені приклад беруть, засирають простір марафонами та відбирають телеканали
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11.05.2024 16:23 Відповісти
це доказує що нікуя вони не такі як кажуть в полоні.
мене призвали, змусили, обманули....
мотивовані суки, ідейні і знають чому воеи тут та чому готові здохнути
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12.05.2024 07:57 Відповісти
За пацанофф!
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11.05.2024 12:10 Відповісти
Желаю, чтобы все! ©
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11.05.2024 12:12 Відповісти
В послідовники - ВСЮ РФ сволоту !!!!
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11.05.2024 13:00 Відповісти
И я, ия такого мнения!
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11.05.2024 15:08 Відповісти
Це якийсь тактичний прийом маскування від дронів.
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11.05.2024 12:12 Відповісти
лізе гнида через пів-планети "відбивати агресію на рашку", молячись на Пригожина, котрий прямо сказав бидлу що на рашку ніхто і не думав нападати.
і нічо, в пустій голові це поміщалось. хоча, 99% гарантії шо даний персонаж тупо за бабло приперся, і 100% гарантії що зараз десь в бурятії гуляє вся дірьовня - Абмурбанхундала Пердимухоєдова вбили, жена ставить всім водку і радісно вибирає яку китайську "ладу" купити, ну і подає заявку на сайт знайомств щоб ще одного такого ж дурачка здати туди ж по 200000руб.\кг.
а потім думає - чо ж нас еті хохли нєнавідят та?
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11.05.2024 12:16 Відповісти
Сумнівно. За самовбивство ніхто нічого не заплатить. До того ж немає тіла - немає діла, адже труп навряд чи хтось евакуював, а значить він автоматично попадає до категорії пропавших безвісті.
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11.05.2024 19:43 Відповісти
ну може й так, але взяти того ж Шойгоусова чи самого пуйла на місце орка - хай докажуть шо на його місці вони б не підірвались, а бадьоро з в.язкою гранат побігли б і знищили 10 негрів на Абрамсах?
я до того що це добре якщо не заплатять орчині, але це і в нас також подібне? шо блін значить "самогубство"?? тобто від болю можеш не розуміти взагалі нічого, але ..... ти "самогубець" і виплат ніхто не отримає, круто чо. яке блін самогубство - сидів би орк вдома, так не самогубився би, а просто колись здох від боярки чи боярина? якісь виплати певно ж будуть. ну і бонус - в тилу буде мінус пару орків, вони ж на те бабло бухати будуть з усіма скрепними наслідками.
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18.05.2024 10:57 Відповісти
щось кацапу українська земля не дуже сподобалася
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11.05.2024 12:17 Відповісти
Правильне рішення. Але запізніле. Потрібно було ще на території Кацапії, та в колі таких же болотних чмошників.
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11.05.2024 12:20 Відповісти
На кацапію йому доступ вже закритий: заградзагонотряд кодирівців пильнує цю бидлоту.
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11.05.2024 12:49 Відповісти
Та й х#й на нього.
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11.05.2024 12:20 Відповісти
Японці! Вчиться!!! Новий метод харакірі!
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11.05.2024 12:22 Відповісти
це кацап так про тваринок подбав щоб легше нутрощі виколупувати їм було з броніка
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11.05.2024 12:31 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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11.05.2024 13:02 Відповісти
Здоров*я йому!
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11.05.2024 12:28 Відповісти
і щоб завжди!!!
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11.05.2024 12:31 Відповісти
умом дебилов не понять..
всё в своей никчемной жизни оккупант сделал по-дебильному: вылупился, вырос, "научился" по телевизору, взял оружие, радостно пошёл убивать "брата"-соседа, и сдох ни за что, просто так..
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11.05.2024 12:41 Відповісти
хароший руZZкій!!!
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11.05.2024 12:41 Відповісти
Белая лада-не бита,не крашена-и в "хлам".
Яка прикра дорожньо транспортна пригода.
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11.05.2024 12:53 Відповісти
Вечнаго пальота !
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11.05.2024 12:59 Відповісти
Молодець! Всі рашисти мають так робити. Приклад на віки
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11.05.2024 13:00 Відповісти
Замість квартири в Одесі отримав комуналку з Кобзоном та Ківою )))
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11.05.2024 13:02 Відповісти
Яку ще квартиру..зто вам сказав що у кобзона на концерті в залі сидять...кобзона слухають через гучномовець будівлі адміністрації трудового табору під час розводу на роботи
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11.05.2024 15:12 Відповісти
Почему бы не сделать тож самое но у себя дома?
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11.05.2024 13:08 Відповісти
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11.05.2024 13:15 Відповісти
Та так,яке право має якийсь *Сергей*, їсти не скрепну шаурму.
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11.05.2024 13:56 Відповісти
Якась нєскєпная назва "Нахабіно"...
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11.05.2024 19:00 Відповісти
Якісь безнадійні довбойоби жодної поваги до життя
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11.05.2024 13:20 Відповісти
Дурень
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11.05.2024 13:24 Відповісти
Самострєл,біла лада уєхала мімо,максімум пачка пєлмєнєй.
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11.05.2024 13:43 Відповісти
Ну, чому це не можна зробити у себе на болотах, навіщо смітити в Україні?
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11.05.2024 13:49 Відповісти
Ех, обманутый КГБ-сектой человек. Что ему мешало убежать через открытую границу с Казахстаном. в россии для полного закрытия границ как у нас, нужно нужно как минимум еще милион пограничников. Казахстан, Монголия открыты - беги не хочу, беженцев принимают, не выдают, если ведешь себя как человек а не Z-быдло.
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11.05.2024 13:54 Відповісти
Це єдине розумне, виважене і чітко виконане кацапом осмислене діяння у безтолковому житті.
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11.05.2024 14:11 Відповісти
Часто дивлюся Золкіна та Апостола на ютубі. Ці військовополонені п***ри тут живуть набагато краще, ніж у себе в тих *****них російських ****нях.
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11.05.2024 14:16 Відповісти
Можна глузувати з орка скільки завгодно, але у нього вистачило духу підірвати себе гранатою. А от наші сцикуни-ухилянти топляться в Тисі і падають з інфарктами в ТЦК. А тепер питання, як так сталося, що в 2022 були черги в ТЦК і ТРО і ніхто не обсикався від страху, а зараз від повістки інфаркт отримують? Це так добре зелений шмарофон попрацював з поголовно ватними ведучими під керівництвом опівських агентів ФСБ? Тож виходить, що московія зуміла мотивувати своїх вояків, а наша зебанда за два роки з мотивованих людей зробила сцикливих зайців.
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11.05.2024 14:20 Відповісти
Влада своїми діями, чи бездіяльністю демотивувала людей. Люди не вірять. І правильно роблять. Чиновники крадуть як в останній раз. Справи до вироків не доходять. У держслужбовців бронь. Зброї немає, мільйона дронів теж не буде.
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11.05.2024 14:31 Відповісти
Рахунки з життям зводять не від сили духу - а від слабкості. Ганчірка, замість зібратися, і повзти на Берлін - понівечене слабодухе тіло вирішило здатися .
В кожної нації є умовних 10% відчайдухів - вони вже давно на фронті, а решту не мотивувати ніякими плюшками, заєць не стане росомахою, якими б правильними не були у нас президенти, ОПи, чи марафони.
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11.05.2024 14:52 Відповісти
Патріотичність тексту зацінив - респект ! До тебе питання - скільки раз намагався собі життя вкоротити що в курсі чому це роблять ? ((
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11.05.2024 17:19 Відповісти
Так это, отчаянность и героизм часто не успевают передаться потомкам.
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12.05.2024 07:25 Відповісти
Працюєш у ВЛК що так в курсі інфарктів ? ((
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11.05.2024 17:22 Відповісти
Цікаво чи виплачують кацапи спадкоємцям самоліквідаторів і чогого вони більше бояться - кацапського госпіталю чи українського полону. А вже не спитаєш...
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11.05.2024 14:25 Відповісти
Отличный пример! Рузьке зольдат- делайте все как он! У-ра! У-пи-рьод!
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11.05.2024 15:55 Відповісти
І хрін з ним, хеРОЄМ.
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11.05.2024 16:04 Відповісти
Дуже правильний вчинок! Одне питання: щоб дійти до цього мудрого рішення, не треба було пхатися в Україну, можна було це кіно зняти в рідних ******!
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11.05.2024 19:16 Відповісти
Класно хлопа розірвало
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11.05.2024 19:52 Відповісти
ОН понимает, что никто из своих придет и не вытащит его раненного. И он умрет в муках. Остается только уйти побыстрее, чтобы не мучаться. Свои то, кидают!
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11.05.2024 20:24 Відповісти
Красава)))..вбив фашиста...
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11.05.2024 20:46 Відповісти
вони по жізні ненавидять все навколо, ненависть - це те що дає їм енергію і піднесення, вони живляться ненавистю як кліщ кров'ю

і коли така їстота відчуває, що вже нема на кого направити свою ненависть, бо чи ноги перебиті чи хребець, то вона вбиває себе від ненависті до лікарів - щоб не розібрали його цирозну печінку "на органи"
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11.05.2024 22:12 Відповісти
Зря удивляетесь. Русские - нация некрофилов. Им не жаль никого - включая собственных детей и себя самих. А вас почему-то шокируют преступления в Буче. Это не люди. Есть более точное название для них, чем орки. Это отарки.
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12.05.2024 07:28 Відповісти
 
 