Українські захисники знищили ворожу БМП з екіпажем на Харківському напрямку. ВIДЕО

Група російських окупантів та ворожа БМП ліквідовані під час російської атаки на Харківському напрямку невдовзі після перетину державного кордону України.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спроба наступу російських окупантів у прикордонні Харківської області спрямована на підтягування сил і резервів українських військ на новий напрямок лінії фронту.

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