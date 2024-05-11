Окупанти на багі їдуть штурмувати українські позиції та потрапляють під кулеметний вогонь. ВIДЕО
Воїни 71-ої окремої єгерсько-десантної бригади зупинили російський багі, який їхав з десантом штурмувати українські позиції. Окупанти спочатку потрапили під кулеметний вогонь, а згодом їх ліквідували з дронів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 Trevo Trow
показати весь коментар11.05.2024 10:28
+20 Вячеслав Зубарєв
показати весь коментар11.05.2024 10:28
+18 Ярослав Кийко
показати весь коментар11.05.2024 10:30
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Формирование иной картины мира.
Убеждают своих что все схвачено и что на москве уже 5 тыщь абрахамсов трофейных привезли
Теперь уже доходит дело до атак на мотоциклах и грузовиках.
Это прямое следствие огромных потерь в бронетехнике с начала наступления рашистов в октябре прошлого года.