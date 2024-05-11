Окупанти на багі їдуть штурмувати українські позиції та потрапляють під кулеметний вогонь. ВIДЕО

Воїни 71-ої окремої єгерсько-десантної бригади зупинили російський багі, який їхав з десантом штурмувати українські позиції. Окупанти спочатку потрапили під кулеметний вогонь, а згодом їх ліквідували з дронів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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