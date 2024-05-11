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Окупанти на багі їдуть штурмувати українські позиції та потрапляють під кулеметний вогонь. ВIДЕО

Воїни 71-ої окремої єгерсько-десантної бригади зупинили російський багі, який їхав з десантом штурмувати українські позиції. Окупанти спочатку потрапили під кулеметний вогонь, а згодом їх ліквідували з дронів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Додаємо сил на харківські напрямки, усе необхідне для захисту позицій забезпечуємо, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (29)


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Топ коментарі
+31
Кругообіг лайна в природі.
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11.05.2024 10:28
+20
Файно.
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11.05.2024 10:28
+18
Не їдуть. Приїхали...
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11.05.2024 10:30
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Кругообіг лайна в природі.
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11.05.2024 10:28 Відповісти
і один не піджарений орк
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11.05.2024 11:20 Відповісти
Файно.
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11.05.2024 10:28 Відповісти
ДТП.
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11.05.2024 11:22 Відповісти
Не їдуть. Приїхали...
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11.05.2024 10:30 Відповісти
Тільки мопед перевели на кацапське лайо
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11.05.2024 10:30 Відповісти
Удобрили земельку...
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11.05.2024 10:31 Відповісти
Не треба нам таких добрив !! При чому, у буквальному сенсі. Трупи це отрута.
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11.05.2024 11:59 Відповісти
Клюшки забули
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11.05.2024 10:34 Відповісти
Нехай щастить!
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11.05.2024 10:36 Відповісти
МГ їх посікли , чи чимось на зразок. Скиди в якості контрольного. Але менше з тим.
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11.05.2024 10:40 Відповісти
"Факир был пьян... И фокус не удался..."
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11.05.2024 10:44 Відповісти
На шашлики! Всi на шашлики!
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11.05.2024 10:40 Відповісти
кацапи так поспішали , що аж раптом згоріли до тла
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11.05.2024 10:44 Відповісти
Не погасили ні кредити свої ні себе
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11.05.2024 13:44 Відповісти
вигорання на роботі
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11.05.2024 10:47 Відповісти
...разом з трусіками утилізували хлопці. Молодці!!!
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11.05.2024 11:03 Відповісти
Не повезло русакам цього разу, згоріли на роботі
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11.05.2024 11:00 Відповісти
Баггі бил бєз агнєтушітєля і аптечкі.
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11.05.2024 11:02 Відповісти
Прикольніше коли з міномета влучають чи з РПГ
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11.05.2024 11:05 Відповісти
Скоро будуть наступати на конях Пржевальського.
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11.05.2024 11:07 Відповісти
Дивно що цих гольф-карів на параді не було...
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11.05.2024 11:16 Відповісти
Сконали? Їдьте ще
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11.05.2024 11:17 Відповісти
Сучі діти, а штовхати БАГ поперед себе як танк-черепаху ніяк не хочуть ! Тоді листи шиферу тягайте, тупі скотиняки !
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11.05.2024 11:17 Відповісти
А нгу проїпало☹️
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11.05.2024 11:18 Відповісти
В р-не Рогозино ВСУ успешно применяют французские бомбы,которые на порядок лучше московитских.
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11.05.2024 11:24 Відповісти
Але їх не так багато.
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11.05.2024 12:01 Відповісти
*****, срочно их везите на ЮМЗ и делайте копии!
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11.05.2024 19:06 Відповісти
Ой, яка пречудова картина! Кацапня догорає так і не вполювавши унітазу. Не збулась мрія московіта.
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11.05.2024 11:27 Відповісти
Це не штурм - це суїцид ! Я не розумію цих *******.
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11.05.2024 13:08 Відповісти
Пропаганда.
Формирование иной картины мира.
Убеждают своих что все схвачено и что на москве уже 5 тыщь абрахамсов трофейных привезли
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11.05.2024 15:35 Відповісти
Только за последние 4 месяца согласно статистике осинтеров в штурмах было уничтожено до 200 штук вот таких багги...
Теперь уже доходит дело до атак на мотоциклах и грузовиках.
Это прямое следствие огромных потерь в бронетехнике с начала наступления рашистов в октябре прошлого года.
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11.05.2024 13:26 Відповісти
Нарахував п'ятьох. Може хто бiльше?
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11.05.2024 14:34 Відповісти
Отличное видео, Супер! )
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11.05.2024 15:15 Відповісти
Поработали с огоньком?
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11.05.2024 15:33 Відповісти
одній орчині повезло. є тіло і значить будуть виплати..
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11.05.2024 17:03 Відповісти
броня на них заслабка.
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11.05.2024 18:03 Відповісти
Теж таки..Романтична прогулянка на майські вихідні...
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11.05.2024 21:12 Відповісти
Ему сначала оторвало ноги , а потом он догорал. Майор Чернобаев.
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11.05.2024 21:50 Відповісти
Мальчики поедут домой!
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11.05.2024 23:03 Відповісти
"Не унивайте посони"
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12.05.2024 02:24 Відповісти
 
 