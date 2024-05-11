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Новости Видео Война
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Оккупанты на багги едут штурмовать украинские позиции и попадают под пулеметный огонь. ВИДЕО

Воины 71-й отдельной егерско-десантной бригады остановили российский багги, который ехал с десантом штурмовать украинские позиции. Оккупанты сначала попали под пулеметный огонь, а затем их ликвидировали с дронов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Добавляем силы на харьковские направления, все необходимое для защиты позиций обеспечиваем, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) 71-я отдельная егерская бригада (29)


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Топ комментарии
+31
Кругообіг лайна в природі.
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11.05.2024 10:28
+20
Файно.
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11.05.2024 10:28
+18
Не їдуть. Приїхали...
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11.05.2024 10:30
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Кругообіг лайна в природі.
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11.05.2024 10:28 Ответить
і один не піджарений орк
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11.05.2024 11:20 Ответить
Файно.
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11.05.2024 10:28 Ответить
ДТП.
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11.05.2024 11:22 Ответить
Не їдуть. Приїхали...
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11.05.2024 10:30 Ответить
Тільки мопед перевели на кацапське лайо
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11.05.2024 10:30 Ответить
Удобрили земельку...
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11.05.2024 10:31 Ответить
Не треба нам таких добрив !! При чому, у буквальному сенсі. Трупи це отрута.
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11.05.2024 11:59 Ответить
Клюшки забули
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11.05.2024 10:34 Ответить
Нехай щастить!
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11.05.2024 10:36 Ответить
МГ їх посікли , чи чимось на зразок. Скиди в якості контрольного. Але менше з тим.
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11.05.2024 10:40 Ответить
"Факир был пьян... И фокус не удался..."
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11.05.2024 10:44 Ответить
На шашлики! Всi на шашлики!
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11.05.2024 10:40 Ответить
кацапи так поспішали , що аж раптом згоріли до тла
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11.05.2024 10:44 Ответить
Не погасили ні кредити свої ні себе
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11.05.2024 13:44 Ответить
вигорання на роботі
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11.05.2024 10:47 Ответить
...разом з трусіками утилізували хлопці. Молодці!!!
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11.05.2024 11:03 Ответить
Не повезло русакам цього разу, згоріли на роботі
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11.05.2024 11:00 Ответить
Баггі бил бєз агнєтушітєля і аптечкі.
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11.05.2024 11:02 Ответить
Прикольніше коли з міномета влучають чи з РПГ
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11.05.2024 11:05 Ответить
Скоро будуть наступати на конях Пржевальського.
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11.05.2024 11:07 Ответить
Дивно що цих гольф-карів на параді не було...
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11.05.2024 11:16 Ответить
Сконали? Їдьте ще
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11.05.2024 11:17 Ответить
Сучі діти, а штовхати БАГ поперед себе як танк-черепаху ніяк не хочуть ! Тоді листи шиферу тягайте, тупі скотиняки !
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11.05.2024 11:17 Ответить
А нгу проїпало☹️
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11.05.2024 11:18 Ответить
В р-не Рогозино ВСУ успешно применяют французские бомбы,которые на порядок лучше московитских.
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11.05.2024 11:24 Ответить
Але їх не так багато.
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11.05.2024 12:01 Ответить
*****, срочно их везите на ЮМЗ и делайте копии!
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11.05.2024 19:06 Ответить
Ой, яка пречудова картина! Кацапня догорає так і не вполювавши унітазу. Не збулась мрія московіта.
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11.05.2024 11:27 Ответить
Це не штурм - це суїцид ! Я не розумію цих *******.
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11.05.2024 13:08 Ответить
Пропаганда.
Формирование иной картины мира.
Убеждают своих что все схвачено и что на москве уже 5 тыщь абрахамсов трофейных привезли
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11.05.2024 15:35 Ответить
Только за последние 4 месяца согласно статистике осинтеров в штурмах было уничтожено до 200 штук вот таких багги...
Теперь уже доходит дело до атак на мотоциклах и грузовиках.
Это прямое следствие огромных потерь в бронетехнике с начала наступления рашистов в октябре прошлого года.
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11.05.2024 13:26 Ответить
Нарахував п'ятьох. Може хто бiльше?
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11.05.2024 14:34 Ответить
Отличное видео, Супер! )
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11.05.2024 15:15 Ответить
Поработали с огоньком?
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11.05.2024 15:33 Ответить
одній орчині повезло. є тіло і значить будуть виплати..
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11.05.2024 17:03 Ответить
броня на них заслабка.
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11.05.2024 18:03 Ответить
Теж таки..Романтична прогулянка на майські вихідні...
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11.05.2024 21:12 Ответить
Ему сначала оторвало ноги , а потом он догорал. Майор Чернобаев.
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11.05.2024 21:50 Ответить
Мальчики поедут домой!
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11.05.2024 23:03 Ответить
"Не унивайте посони"
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12.05.2024 02:24 Ответить
 
 