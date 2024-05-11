Оккупанты на багги едут штурмовать украинские позиции и попадают под пулеметный огонь. ВИДЕО
Воины 71-й отдельной егерско-десантной бригады остановили российский багги, который ехал с десантом штурмовать украинские позиции. Оккупанты сначала попали под пулеметный огонь, а затем их ликвидировали с дронов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Формирование иной картины мира.
Убеждают своих что все схвачено и что на москве уже 5 тыщь абрахамсов трофейных привезли
Теперь уже доходит дело до атак на мотоциклах и грузовиках.
Это прямое следствие огромных потерь в бронетехнике с начала наступления рашистов в октябре прошлого года.