Оккупанты на багги едут штурмовать украинские позиции и попадают под пулеметный огонь. ВИДЕО

Воины 71-й отдельной егерско-десантной бригады остановили российский багги, который ехал с десантом штурмовать украинские позиции. Оккупанты сначала попали под пулеметный огонь, а затем их ликвидировали с дронов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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