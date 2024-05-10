Добавляем сил на харьковские направления, все необходимое для защиты позиций обеспечиваем, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 807-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Главное - Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Добавляем наших сил на харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта мы будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.
Сегодня мне и утром, и вечером докладывал Главком, постоянно на связи с министром обороны - все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины.
Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета", - сказал Зеленский.
Атаки войск РФ на Харьковщине
Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.
Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.
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Знов не знали, чи знов наїбали?
- воно то так, але судячи з сьогоднішньої інфи від військових каналів і ось останнього стріму Бутусова можна зробити такі висновки:
- орки захватили 30кв.км теріторіі з 4-6 селами просто за 1 день.
- при тому що вони не задіяли великі сили. Всі кажуть про відносно невеликі групи віхоти. Ось навіть цитата "Головне, що потрібно розуміти - поки це більше схоже на прощупування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не задіював.".
- непоганий успіх для розвідки боєм, егеш? А що буде коли вони таки задіять усі сили?
Так що, оце "всі чекали і всі знали" звучить зараз не дуже переконливо.
Мущіна, не чудіть...
"
на який хитрий план, а зараз щось не вiриться-скорiше
потроху здають пiвнiчно-схiдний кордон... 😢😠
і арестович за шторою!
і єрмак в маленькому броніку.
і мівіна в холодному душі з цим прєсаташє.
Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. (а це вже про тих, хто на відміну від брехливої "зеленої прорашистської агентури в Україні" підтримують Україну...
тиндир буде головний в штабі!
Бо саме слугі "обілетили" виїзд за кордон тисяч "ухилянтів"...
Сирському більше робити нічого, як доповідати клоуну? Нахріна ці "доповіді"?
Зеленський намагається корчити з себе "верховного головнокомандувача", але просто плутається під ногами...
Значит нехрена не обеспечили, будет писец под Харьковом. На укрепления 60 млрд потратили, а укреплений нет.
поки це сидить на банковій - нічого не зміниться
Тож, зараз насамперед потрібне хоч якесь поновлення довіри українців до Влади, бо без цього а ні мобілізацію толком не проведеш, або ж допомога із Заходу буде постійно гальмуватись, натикаючись на корумповану бюрократію.
А для цього по-перше - Зеленський має забезпечити створення коаліційного уряду на паритетних засадах, бо на час війни не може бути офіційної опозиції, адже про ніякі виборчі перегони не може бути й мови.
Отже, тоді якщо прем'єр-міністр від "Слуг", то перший віце-прем'єр - від "ЄС", й відповідно зеркально Голова ВРУ - від "ЄС", а його перший заступник - від "Слуг".
По-друге- коли Зеленський вже призначив Головнокомандувачем свого протеже Сирськооо, то на посаді міністра оборони має бути людина від "ЄС".
Саме таке має вимагати український народ і армія на всіх рівнях.