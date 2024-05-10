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Новости Видео Война
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Добавляем сил на харьковские направления, все необходимое для защиты позиций обеспечиваем, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 807-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное - Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Добавляем наших сил на харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта мы будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

Сегодня мне и утром, и вечером докладывал Главком, постоянно на связи с министром обороны - все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины.

Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета", - сказал Зеленский.

Читайте также: Не все партнеры Украины оперативно выполняют договоренности. Надо ускорить поставки, - Зеленский

Атаки войск РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+28
А що робити з відосиками, що ніяких значних угрупувань з того напрямку у кацапів нема?

Знов не знали, чи знов наїбали?
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10.05.2024 22:03
+25
***, як вже цей відеоблохєр ******. Скільки ще можна терпіти його щоденні відоси?
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10.05.2024 22:05
+23
Отакої! Занюхав доріжку незламності і тримайте мене серемо
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10.05.2024 22:08
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А що робити з відосиками, що ніяких значних угрупувань з того напрямку у кацапів нема?

Знов не знали, чи знов наїбали?
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10.05.2024 22:03 Ответить
до рейду останнього РДК там їх ще не було. Літом 23 рокуі зимою 24 року там їх не було. Тобі і говорили. А вже у кінці бкпрезня, почтатк квітня і весь квітень говорили. Не юродствуй, Бо погане про тебе враження складається. і не держи людей за ьупих. Всі чекали ореів і знали останні два три тиждня
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10.05.2024 22:27 Ответить
"Всі чекали орків і знали останні два три тиждня"
- воно то так, але судячи з сьогоднішньої інфи від військових каналів і ось останнього стріму Бутусова можна зробити такі висновки:
- орки захватили 30кв.км теріторіі з 4-6 селами просто за 1 день.
- при тому що вони не задіяли великі сили. Всі кажуть про відносно невеликі групи віхоти. Ось навіть цитата "Головне, що потрібно розуміти - поки це більше схоже на прощупування нашої лінії оборони. Свої основні сили противник ще не задіював.".
- непоганий успіх для розвідки боєм, егеш? А що буде коли вони таки задіять усі сили?

Так що, оце "всі чекали і всі знали" звучить зараз не дуже переконливо.
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10.05.2024 23:02 Ответить
там в этих селах и так никого не было - а вот то что они разминированы нужно вставить пистюлей мудозвонам зеленскому - сырскому
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11.05.2024 01:47 Ответить
Відоси майже ніхто не дивиться тому воно меле щоб молоти Ще розрахунок на коротку пам'ять
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11.05.2024 04:44 Ответить
"********"
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11.05.2024 07:08 Ответить
Зараз якщо Чернігів підключиться то зрозуміло, що підстав нема. Зеєрмаконтроль. Шашлики. Асфальт.
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10.05.2024 22:05 Ответить
де фортифікації, пля ?

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10.05.2024 22:11 Ответить
А до того було " тихе життя"... І знов - попереджали ж....
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10.05.2024 22:05 Ответить
***, як вже цей відеоблохєр ******. Скільки ще можна терпіти його щоденні відоси?
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10.05.2024 22:05 Ответить
Отакої! Занюхав доріжку незламності і тримайте мене серемо
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10.05.2024 22:08 Ответить
І незламності ще на додачу
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10.05.2024 22:21 Ответить
Дзвони в СБУ або Раєвській, скажи, шо тут найлегітимнішого абіжають...
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10.05.2024 23:06 Ответить
Мене розриває? "Я там так хохотался"©
Мущіна, не чудіть...
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10.05.2024 23:21 Ответить
ты защищаешь ЗЕ-плесегь? ты не украинец !
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11.05.2024 01:49 Ответить
Что, из Европы как-то удобнее своего кумира-торчка грудью заслонять?
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11.05.2024 07:11 Ответить
.... міркую що це наші задуми втягнути кацапів у бої на харківському напрямку. Походу є якийсь стратегічний задум розпорошити кацапські сили. Попередні вилазки РДК походу були гачком з наживкою... Чекаємо на більш крупну рибку. Війна це завжди обман.
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10.05.2024 22:08 Ответить
При Залужному - можливо... У теперішнього командування- одні прой...&и...
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10.05.2024 22:25 Ответить
не позорься ботяра квартальная при Залужном не было такого провала на фронте как за последние месяцы при "новой обосравшейся" зе-зю команды
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11.05.2024 01:51 Ответить
Здати Очеретине- то теж такий був "задум"..?!)
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10.05.2024 22:34 Ответить
. Пазітівниє так і гаварят: пасідєл Зе гєвара с Тваражком на паддончіках і раділся у ніх задум...

"
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10.05.2024 23:00 Ответить
Якщо був би Залужний, то можно було сподiватись
на який хитрий план, а зараз щось не вiриться-скорiше
потроху здають пiвнiчно-схiдний кордон... 😢😠
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11.05.2024 08:34 Ответить
ще більше дорого вінчика та тенісу!
і арестович за шторою!
і єрмак в маленькому броніку.
і мівіна в холодному душі з цим прєсаташє.
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10.05.2024 22:09 Ответить
усе необхідне для захисту наших позицій забезпечуємо. (3.14здимо українському народові щодня ,починаючи з2019 року)Все залежить від стійкості наших воїнів, і кожен, хто тримає позиції зараз, зберігає позиції всієї України.

Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. (а це вже про тих, хто на відміну від брехливої "зеленої прорашистської агентури в Україні" підтримують Україну...
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10.05.2024 22:09 Ответить
Все нормально,доручив Андрію Борисовичу забеспечити всім необхідним,колона фур з травневими шашличками вже мчить на допомогу в Харківську обл.,також доручив Арахамії забеспечити контрабанду білоруського бітуму,а Ірину Верещук терміново відправив проконтролювати розміновування.
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10.05.2024 22:13 Ответить
Якщо тиндиру-судді хтось, не командир ТРО, підписує " пріглашеніє" захищати Україну? Така ТРО захистить????? ДУК ПС треба ...
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10.05.2024 22:18 Ответить
тиндир не хоче в лкп!
тиндир буде головний в штабі!
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10.05.2024 22:21 Ответить
Точно. Весь 95 квартал уже в пути.
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10.05.2024 22:20 Ответить
Лисий за кермом.
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10.05.2024 22:36 Ответить
Звіздьож...племінник на Куп'янському напрямку, вже рік-три контузії,людей не вистачає,командирам все пох,за найменший прокол карають фінансово,хлопці каже не мотивовані...тож те що нам льють з ТВ- локшина на вуха...
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10.05.2024 22:23 Ответить
Не звезди кацапський троль, десятки знайомих і сотні пересічних військових у нас в Миколаєві з Куп'янського напрямку на відновленні, а сьогодні тестя і його підрозділ перекинули в напрямок Харківа
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10.05.2024 22:51 Ответить
не позорься кацап=епанный
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11.05.2024 01:52 Ответить
Родственник, воюет на Купянском направлении, сейчас на лечении. Рассказывает, что людей не хватает катастрофически, подразделения измотаны, техника ломается. Не рядовой, так что картину более-менее видит. Кстати, голосовал за шута, кадровый военный, в голове не укладывается.
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11.05.2024 07:18 Ответить
Вєчєрній звон, вєчєрній звон ….
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10.05.2024 22:25 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть окупантам і ганьба ухилянтам!
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10.05.2024 22:34 Ответить
З Америки особливо зручно кричати-"ганьба ухилянтам"...
Бо саме слугі "обілетили" виїзд за кордон тисяч "ухилянтів"...
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10.05.2024 22:42 Ответить
іди воюй "пЕтріот"
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10.05.2024 23:06 Ответить
Я так і знав що відоса запилить..коли ж воно своє їбало закриє
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10.05.2024 22:36 Ответить
В гробу...
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10.05.2024 22:47 Ответить
Або якщо за мовчання заплатять...
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10.05.2024 22:51 Ответить
"...Сьогодні мені і вранці, і ввечері доповідав Головком..."

Сирському більше робити нічого, як доповідати клоуну? Нахріна ці "доповіді"?
Зеленський намагається корчити з себе "верховного головнокомандувача", але просто плутається під ногами...
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10.05.2024 22:39 Ответить
не плутається, а тіліпається між ніг. навіть у вєрнопідданого тварожнікова.
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10.05.2024 22:42 Ответить
Доповів бо інакше б Безугла задовбала б...😁
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10.05.2024 22:44 Ответить
Стосовно Сирського Безугла може гівна до й рота набрала, але плюнути їй не дозволять, бо якось воно не по фен-шую: найвеличніший Зеленський ніяк не міг призначити "не того".
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10.05.2024 22:47 Ответить
Ви що, вірите , що вона щось петрає у військовій справі ? Їй скажуть, вона й на Сирського загавкає.
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11.05.2024 02:36 Ответить
"...а також взяв під особистий контроль заплановане будівництво лінії оборони та капітальних доріг до неї, заразом з розгалудженою мережею асфальтованих рокадних доріг..."
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10.05.2024 22:40 Ответить
Тестя перевели з Донецького напрямку на Харківський, тут вперше в житті мабуть наш президент не збрехав
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10.05.2024 22:49 Ответить
Народна прикмета - Якщо Зеленский взяв щось під свій контроль, значить звіздець...

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10.05.2024 22:50 Ответить
А що там з міністром Умеровим? Бо "https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Хроника одного президента, 10.‎05.‎2024 " пише, що "Від посади міністра оборони України відсторонено Рустема Умєрова. Накази Міністерства оборони України замість нього в статусі "тимчасово виконуючого обов'язки міністра оборони" підписує його заступник, Іван Гаврилюк."
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10.05.2024 22:50 Ответить
>Додаємо сил на харківські напрямки, усе необхідне для захисту позицій забезпечуємо
Значит нехрена не обеспечили, будет писец под Харьковом. На укрепления 60 млрд потратили, а укреплений нет.
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10.05.2024 22:54 Ответить
йому сподобалось бути там...він тільки звіздоси знімає , а челядь ніхера не працює.....
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10.05.2024 23:01 Ответить
Я придумав: треба поставити на кордоні в Харківській області величезні монітори в сторону кацапні і крутити безперервно відосіки Зєлі - кацапи самі зі сміху полопають.
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10.05.2024 23:08 Ответить
він обдовбаний?
поки це сидить на банковій - нічого не зміниться
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10.05.2024 23:13 Ответить
Тут поливають останніми словами обридлого до синіх кісток Зеленського, який своїм лже-пацифізмом занапастив підготовку армії до війни, а брехнею напередодні вторгнення військ рашистської пітьми в Україну ввів в оману українців своїми "шашликами у травні" , чим занапастив десятки, якщо не сотні тисяч життів громадян, а тепер своїми фальшивими меседжами лише дратує людей. Але що робити після 20-го травня ц.р. ніхто не напише.
Тож, зараз насамперед потрібне хоч якесь поновлення довіри українців до Влади, бо без цього а ні мобілізацію толком не проведеш, або ж допомога із Заходу буде постійно гальмуватись, натикаючись на корумповану бюрократію.
А для цього по-перше - Зеленський має забезпечити створення коаліційного уряду на паритетних засадах, бо на час війни не може бути офіційної опозиції, адже про ніякі виборчі перегони не може бути й мови.
Отже, тоді якщо прем'єр-міністр від "Слуг", то перший віце-прем'єр - від "ЄС", й відповідно зеркально Голова ВРУ - від "ЄС", а його перший заступник - від "Слуг".
По-друге- коли Зеленський вже призначив Головнокомандувачем свого протеже Сирськооо, то на посаді міністра оборони має бути людина від "ЄС".
Саме таке має вимагати український народ і армія на всіх рівнях.
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10.05.2024 23:34 Ответить
нужно менять всех ставленников ЗЕ провального квартала они твари не понимают чем дольше держатся за кресла тем дольше сидеть придется
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11.05.2024 01:55 Ответить
Все влни розуміють на жаль..і сидіти не збираються..чим більше загине людей здатних чинити спротив, тим міцніше вони в кріслах..
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11.05.2024 02:21 Ответить
Вони втечуть...
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11.05.2024 08:39 Ответить
Я гадаю що вони обладнують в інженерному відношенні рокадні дороги в тих місцях де будуть прориватись орки
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11.05.2024 07:44 Ответить
Чому гундосий довбойоб досі не у футболці з написом "Ухилянт єрмака", яку він має носити завжди і скрізь, навіть на міжнародних зустрічах. Як і тисячі іншого "зеленого біосміття" по всій країні. Досить вже цієї дешевої показухи, розрахованої на таких же клінічних "зєлєнскіх"
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11.05.2024 09:45 Ответить
 
 