Добавляем сил на харьковские направления, все необходимое для защиты позиций обеспечиваем, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 807-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Главное - Харьковщина. Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Добавляем наших сил на харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта мы будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

Сегодня мне и утром, и вечером докладывал Главком, постоянно на связи с министром обороны - все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем. Все зависит от стойкости наших воинов, и каждый, кто держит позиции сейчас, сохраняет позиции всей Украины.

Важно, чтобы партнеры поддерживали наших воинов и украинскую стойкость своевременным снабжением. Действительно своевременным. Пакет, который действительно помогает, - это привезенное в Украину оружие, а не только объявление пакета", - сказал Зеленский.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

Минобороны заявило, что утром рашисты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заявил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.