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Новости Война
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Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: По всей линии – тяжелые бои

Президент Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровскому и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание.

Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно - Часов Яр", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.

Смотрите также: РФ начала новую волну контрнаступательных действий в Харьковской области. Наши военные об этом знали, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Харьковщина (5577) Александр Сырский (578) Часов Яр (319)


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Топ комментарии
+27
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії - гарний асфальт
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10.05.2024 21:37
+26
А давайтє поржом , а ? 73 трьох процентні... це має допомогти.
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10.05.2024 21:36
+15
ніачом. головне питання безмозглої "план Є?" - не розкрито.
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10.05.2024 21:37
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Як зазначив президент, головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам Джерело:

Шо, пора отходить на новые, "подготовленные" рубежи"?
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10.05.2024 21:35 Ответить
Нова інфа від Сирського для нового відосіка....
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10.05.2024 21:35 Ответить
Доповідач.
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10.05.2024 21:36 Ответить
А давайтє поржом , а ? 73 трьох процентні... це має допомогти.
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10.05.2024 21:36 Ответить
ну якщо ти не голосував за зелю не позбавляє відповідальності чи фантазії крім 73 % не вистачає
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10.05.2024 21:54 Ответить
- Пора силовиків мобілізувати, Володимир Олександрович.
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10.05.2024 21:37 Ответить
нізя. Бо водії почнуть їздити п"яними і збивати пішоходів ,а кримінал і п"янь на вулицях почне тероризувати мирне законослухняне населення. І не буде кому боротися з проституцією.
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10.05.2024 22:49 Ответить
ніачом. головне питання безмозглої "план Є?" - не розкрито.
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10.05.2024 21:37 Ответить
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії - гарний асфальт
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10.05.2024 21:37 Ответить
Цікаво, що т.з. "верховний головнокомандувач" нічого про ситуацію на лінії фронту не знає і головнокомандувачу, доводиться її окремо доповідати..... Хоча по логіці, він повинен бути присутнім на щоденних брифінгах у ставці верховного головнокомандувача і бути у курсі ситуації (так там також робиться доповідь, але не окремо в одні вуха, а у присутності інших офіцерів ставки, з обговоренням, наданням якихось ідей, рішень.....)
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10.05.2024 21:57 Ответить
Доповів, що все йде по оманському плану.
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10.05.2024 21:39 Ответить
Стабілізація фронту по Зєльцу, він же так ******, так ******...
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10.05.2024 21:39 Ответить
2 толпойопа. Один с указкой, второй с коксом в трубке. Я о фильме. А вы о ком подумали?
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10.05.2024 21:40 Ответить
А де хазяїн країни? Чому доповідь без андрія борисовича?
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10.05.2024 21:41 Ответить
Так без без андрія борисовича куди? Там клован для ширми.
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10.05.2024 21:44 Ответить
фоткал Зе і Сирка
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10.05.2024 23:06 Ответить
Вєснік,курва((((
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10.05.2024 21:42 Ответить
Треба ще детальніше - де, куди і скільки по напрямкам....
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10.05.2024 21:44 Ответить
По всій лінії важкі бої... Оце так відкриття, ніхто б не здогадався.

Мабуть думали що по всій лінії музика і кулачні бої.
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10.05.2024 21:44 Ответить
А це таке знакове відбулося - нарешті кловану доповіли щось.
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10.05.2024 21:45 Ответить
а як же

"Наступ Росії було зупинено": Зеленський заявив, що ситуація на фронті набагато краща 11.03.2024

невже збрехав?

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10.05.2024 21:57 Ответить
8 лютого 2024 року
"Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було про необхідність зміни підходів та стратегії.
Згодом Зеленський підписав . "

4 квітня 2024
"Зеленський розповів, що «вдалося стабілізувати наші позиції» на фронті"
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10.05.2024 22:07 Ответить
Шось на фото не видно Андрєйбарісича, схоже відправляє СМС "стамбульським" партнерам в кремль
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10.05.2024 21:57 Ответить
Штатного фотографа банкової запідозрили в зв'язках з Порошенком або взагалі він міг бути знайомий з Бутусовим,прийшлось "розстріляти",тепер бАрісич сам фотографує
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10.05.2024 22:05 Ответить
Сподіваюсь, Сирський доповідав набагато конкретніше.
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10.05.2024 21:57 Ответить
Моск@ль Сирський доповідає жиду Зеленському.А контролює доповідь ще один моск@ль Єрмак,преставленний ху@лом смотрящим за Зеленським.
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10.05.2024 21:58 Ответить
Ермак москаль? Это ви так мене шутите?
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10.05.2024 22:22 Ответить
"Єрмак" то криголам та завойовник Сибіру....
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10.05.2024 22:28 Ответить
Ні,не жартую,його мама корінна петербуженка,а батько чекіст з Луб'янки,в Андрія Борисовича навіть квартира залишилась в Санкт-Путінбурзі.
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10.05.2024 23:03 Ответить
Аха, а "орлиный" профиль у него от прописки в *********** или последствия травм?
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11.05.2024 00:43 Ответить
Де ви там "орліний профіль" знайшли?не вигадуйте дурниць,Єрмак не жид,він чистокровний орк.В оточенні Хриплого жид тільки сам Хриплий)
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11.05.2024 01:04 Ответить
Да-а-а? тогда шурма чистокровный украинец! А еще чистокровный кацап и коренной ************ Розенбаум, у него даже несколько квартир в ******.
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11.05.2024 10:36 Ответить
Вроджена вада
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11.05.2024 05:07 Ответить
От мені цікаво переб'ють наших 200-300 тисяч добре навчених солдат із за тупого керівництва, яке краде і не додумалося збудувати три надійні лінії оборони і що далі!???
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10.05.2024 22:23 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
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10.05.2024 22:30 Ответить
"...Як зазначив президент, головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам..."
Сирський побіг, аж спотикався, доповісти Зеленському.
Тобто, усі рішення, які дадуть більше можливостей нашим воїнам оперативно повідомлені у фсб.
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10.05.2024 22:35 Ответить
А ми думали, що по всій лінії веселі музики й чорнобриві дівчата з короваями
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10.05.2024 22:42 Ответить
Рішення то : " ні шагу назад!" ?
Там по всюди мусила ж бути ешелонована оборона в декілька рядів як у Суровікіна.
Де вона зникла? Вона була? Дешевше її українцями викладати?
Хтось за це відповість?
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10.05.2024 23:05 Ответить
Ну що? Треба починати концерт для рояля з ..... , у виконанні
лаурята- ухилянта ?
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10.05.2024 23:05 Ответить
Підкажіть, в цього долбойоба повні магазини чи порожні, хоча яка різниця.
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10.05.2024 23:11 Ответить
Уберите сыркина ! Иначе будет жопа
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10.05.2024 23:47 Ответить
Зєлєнскій вже не "бубочка", а "лялечка" з усіх сторін окута, оплетена і закапсульована єрмаком і сирскім...
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11.05.2024 00:24 Ответить
«А чьто по етому поводу думаєт товаріщь Сірський?» Клоуни.
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11.05.2024 00:31 Ответить
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11.05.2024 03:17 Ответить
А с чего бы это подумал клоун, ведь к этому не было никаких предпосылок. Что бы их не было я убрал всех боевых генералов, проверенных временем с 2014 года и Залужного подальше от армии, кто это посмел мне перечить, ведь все должно быть тихо-мирно.
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11.05.2024 08:11 Ответить
сірскій єрмака "доповів" зєлєнскаму єрмака про те, що єрмак наказав доповісти згідно тексту, написаного його спічрайтерами. Перед тим сірскій єрмака довго шукав зєлєнскава єрмака, поки не знайшов того під столом єрмака, де він займався тим, що вважає "потужним виконанням президентських обов'язків" - послиця у Болгарії все це контролювала по відео-зв'язку
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11.05.2024 09:54 Ответить
После доклада: "зеленский почесал репу и пошел играть в пинг-понг с ермаком".
ермак отчитался на росию, что всё идёт по плану. Оманскому плану.

Найкращі сценарії для кварталу свинорилих, треба брати в опі.
Алеж ні. Не можна.
То скільки ще терпіти цю нечисть зелену?
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11.05.2024 13:07 Ответить
 
 