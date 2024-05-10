Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: По всей линии – тяжелые бои
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
"Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровскому и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание.
Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно - Часов Яр", - сообщил Зеленский.
Как отметил президент, главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.
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Шо, пора отходить на новые, "подготовленные" рубежи"?
Мабуть думали що по всій лінії музика і кулачні бої.
"Наступ Росії було зупинено": Зеленський заявив, що ситуація на фронті набагато краща 11.03.2024
невже збрехав?
"Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було про необхідність зміни підходів та стратегії.
Згодом Зеленський підписав . "
4 квітня 2024
"Зеленський розповів, що «вдалося стабілізувати наші позиції» на фронті"
Сирський побіг, аж спотикався, доповісти Зеленському.
Тобто, усі рішення, які дадуть більше можливостей нашим воїнам оперативно повідомлені у фсб.
Там по всюди мусила ж бути ешелонована оборона в декілька рядів як у Суровікіна.
Де вона зникла? Вона була? Дешевше її українцями викладати?
Хтось за це відповість?
лаурята- ухилянта ?
ермак отчитался на росию, что всё идёт по плану. Оманскому плану.
Найкращі сценарії для кварталу свинорилих, треба брати в опі.
Алеж ні. Не можна.
То скільки ще терпіти цю нечисть зелену?