Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте: По всей линии – тяжелые бои

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровскому и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание.

Обсудили оборонительные действия и усиление наших позиций на Харьковщине. Отдельно - Часов Яр", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.

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