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Новини Війна
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Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії – важкі бої

Президент Зеленський заслухав доповідь головкома Сирського

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага.

Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам.

Також дивіться: РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині. Наші військові про це знали, - Зеленський. ВIДЕО

Наступ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Харківщина (6054) Сирський Олександр (600) Часів Яр (325)


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Топ коментарі
+27
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії - гарний асфальт
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10.05.2024 21:37
+26
А давайтє поржом , а ? 73 трьох процентні... це має допомогти.
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10.05.2024 21:36
+15
ніачом. головне питання безмозглої "план Є?" - не розкрито.
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10.05.2024 21:37
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Як зазначив президент, головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам Джерело:

Шо, пора отходить на новые, "подготовленные" рубежи"?
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10.05.2024 21:35 Відповісти
Нова інфа від Сирського для нового відосіка....
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10.05.2024 21:35 Відповісти
Доповідач.
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10.05.2024 21:36 Відповісти
А давайтє поржом , а ? 73 трьох процентні... це має допомогти.
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10.05.2024 21:36 Відповісти
ну якщо ти не голосував за зелю не позбавляє відповідальності чи фантазії крім 73 % не вистачає
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10.05.2024 21:54 Відповісти
- Пора силовиків мобілізувати, Володимир Олександрович.
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10.05.2024 21:37 Відповісти
нізя. Бо водії почнуть їздити п"яними і збивати пішоходів ,а кримінал і п"янь на вулицях почне тероризувати мирне законослухняне населення. І не буде кому боротися з проституцією.
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10.05.2024 22:49 Відповісти
ніачом. головне питання безмозглої "план Є?" - не розкрито.
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10.05.2024 21:37 Відповісти
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії - гарний асфальт
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10.05.2024 21:37 Відповісти
Цікаво, що т.з. "верховний головнокомандувач" нічого про ситуацію на лінії фронту не знає і головнокомандувачу, доводиться її окремо доповідати..... Хоча по логіці, він повинен бути присутнім на щоденних брифінгах у ставці верховного головнокомандувача і бути у курсі ситуації (так там також робиться доповідь, але не окремо в одні вуха, а у присутності інших офіцерів ставки, з обговоренням, наданням якихось ідей, рішень.....)
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10.05.2024 21:57 Відповісти
Доповів, що все йде по оманському плану.
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10.05.2024 21:39 Відповісти
Стабілізація фронту по Зєльцу, він же так ******, так ******...
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10.05.2024 21:39 Відповісти
2 толпойопа. Один с указкой, второй с коксом в трубке. Я о фильме. А вы о ком подумали?
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10.05.2024 21:40 Відповісти
А де хазяїн країни? Чому доповідь без андрія борисовича?
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10.05.2024 21:41 Відповісти
Так без без андрія борисовича куди? Там клован для ширми.
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10.05.2024 21:44 Відповісти
фоткал Зе і Сирка
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10.05.2024 23:06 Відповісти
Вєснік,курва((((
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10.05.2024 21:42 Відповісти
Треба ще детальніше - де, куди і скільки по напрямкам....
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10.05.2024 21:44 Відповісти
По всій лінії важкі бої... Оце так відкриття, ніхто б не здогадався.

Мабуть думали що по всій лінії музика і кулачні бої.
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10.05.2024 21:44 Відповісти
А це таке знакове відбулося - нарешті кловану доповіли щось.
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10.05.2024 21:45 Відповісти
а як же

"Наступ Росії було зупинено": Зеленський заявив, що ситуація на фронті набагато краща 11.03.2024

невже збрехав?

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10.05.2024 21:57 Відповісти
8 лютого 2024 року
"Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було про необхідність зміни підходів та стратегії.
Згодом Зеленський підписав . "

4 квітня 2024
"Зеленський розповів, що «вдалося стабілізувати наші позиції» на фронті"
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10.05.2024 22:07 Відповісти
Шось на фото не видно Андрєйбарісича, схоже відправляє СМС "стамбульським" партнерам в кремль
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10.05.2024 21:57 Відповісти
Штатного фотографа банкової запідозрили в зв'язках з Порошенком або взагалі він міг бути знайомий з Бутусовим,прийшлось "розстріляти",тепер бАрісич сам фотографує
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10.05.2024 22:05 Відповісти
Сподіваюсь, Сирський доповідав набагато конкретніше.
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10.05.2024 21:57 Відповісти
Моск@ль Сирський доповідає жиду Зеленському.А контролює доповідь ще один моск@ль Єрмак,преставленний ху@лом смотрящим за Зеленським.
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10.05.2024 21:58 Відповісти
Ермак москаль? Это ви так мене шутите?
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10.05.2024 22:22 Відповісти
"Єрмак" то криголам та завойовник Сибіру....
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10.05.2024 22:28 Відповісти
Ні,не жартую,його мама корінна петербуженка,а батько чекіст з Луб'янки,в Андрія Борисовича навіть квартира залишилась в Санкт-Путінбурзі.
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10.05.2024 23:03 Відповісти
Аха, а "орлиный" профиль у него от прописки в *********** или последствия травм?
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11.05.2024 00:43 Відповісти
Де ви там "орліний профіль" знайшли?не вигадуйте дурниць,Єрмак не жид,він чистокровний орк.В оточенні Хриплого жид тільки сам Хриплий)
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11.05.2024 01:04 Відповісти
Да-а-а? тогда шурма чистокровный украинец! А еще чистокровный кацап и коренной ************ Розенбаум, у него даже несколько квартир в ******.
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11.05.2024 10:36 Відповісти
Вроджена вада
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11.05.2024 05:07 Відповісти
От мені цікаво переб'ють наших 200-300 тисяч добре навчених солдат із за тупого керівництва, яке краде і не додумалося збудувати три надійні лінії оборони і що далі!???
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10.05.2024 22:23 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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10.05.2024 22:30 Відповісти
"...Як зазначив президент, головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам..."
Сирський побіг, аж спотикався, доповісти Зеленському.
Тобто, усі рішення, які дадуть більше можливостей нашим воїнам оперативно повідомлені у фсб.
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10.05.2024 22:35 Відповісти
А ми думали, що по всій лінії веселі музики й чорнобриві дівчата з короваями
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10.05.2024 22:42 Відповісти
Рішення то : " ні шагу назад!" ?
Там по всюди мусила ж бути ешелонована оборона в декілька рядів як у Суровікіна.
Де вона зникла? Вона була? Дешевше її українцями викладати?
Хтось за це відповість?
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10.05.2024 23:05 Відповісти
Ну що? Треба починати концерт для рояля з ..... , у виконанні
лаурята- ухилянта ?
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10.05.2024 23:05 Відповісти
Підкажіть, в цього долбойоба повні магазини чи порожні, хоча яка різниця.
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10.05.2024 23:11 Відповісти
Уберите сыркина ! Иначе будет жопа
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10.05.2024 23:47 Відповісти
Зєлєнскій вже не "бубочка", а "лялечка" з усіх сторін окута, оплетена і закапсульована єрмаком і сирскім...
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11.05.2024 00:24 Відповісти
«А чьто по етому поводу думаєт товаріщь Сірський?» Клоуни.
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11.05.2024 00:31 Відповісти
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11.05.2024 03:17 Відповісти
А с чего бы это подумал клоун, ведь к этому не было никаких предпосылок. Что бы их не было я убрал всех боевых генералов, проверенных временем с 2014 года и Залужного подальше от армии, кто это посмел мне перечить, ведь все должно быть тихо-мирно.
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11.05.2024 08:11 Відповісти
сірскій єрмака "доповів" зєлєнскаму єрмака про те, що єрмак наказав доповісти згідно тексту, написаного його спічрайтерами. Перед тим сірскій єрмака довго шукав зєлєнскава єрмака, поки не знайшов того під столом єрмака, де він займався тим, що вважає "потужним виконанням президентських обов'язків" - послиця у Болгарії все це контролювала по відео-зв'язку
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11.05.2024 09:54 Відповісти
После доклада: "зеленский почесал репу и пошел играть в пинг-понг с ермаком".
ермак отчитался на росию, что всё идёт по плану. Оманскому плану.

Найкращі сценарії для кварталу свинорилих, треба брати в опі.
Алеж ні. Не можна.
То скільки ще терпіти цю нечисть зелену?
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11.05.2024 13:07 Відповісти
 
 