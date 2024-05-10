Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті: По всій лінії – важкі бої

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Щойно була доповідь Головкома Олександра Сирського. По всій лінії фронту – важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині – особлива увага.

Обговорили оборонні дії та посилення наших позицій на Харківщині. Окремо – Часів Яр", - повідомив Зеленський.

Як зазначив президент, головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам.

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Наступ РФ на Харківщині

Міноборони України заявило, що вранці 10 травня рашисти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська завдають ударів по півночі Харківщини. Загрози для Харкова наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що окупанти планують створити буферну зону та відкинути ЗСУ на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський заявив, що українські військові були готові до таких дій ворога.