Не все партнеры Украины оперативно выполняют договоренности. Надо ускорить поставки, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина благодарна всем партнерам за военную помощь, но некоторые из них выполняют договоренности не очень оперативно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина благодарна каждому лидеру, который помогает в ускорении передачи оружия.

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Задержки с поставками оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинское доверие к союзникам по Альянсу уменьшилось из-за медленных темпов поставок вооружений.

Президент Зеленский ранее заявил, что любая задержка сейчас по оружию или комплектованию наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России.

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