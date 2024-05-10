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Новости Помощь Украине
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Не все партнеры Украины оперативно выполняют договоренности. Надо ускорить поставки, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина благодарна всем партнерам за военную помощь, но некоторые из них выполняют договоренности не очень оперативно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина благодарна каждому лидеру, который помогает в ускорении передачи оружия.

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Задержки с поставками оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинское доверие к союзникам по Альянсу уменьшилось из-за медленных темпов поставок вооружений.

Президент Зеленский ранее заявил, что любая задержка сейчас по оружию или комплектованию наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20255) помощь (7770) Чапутова Зузана (42)


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Топ комментарии
+15
Вова, дам тобі, с.ц.у.к.а. ти неголена, пораду - перш ніж вказувати партнерам, згадай, як особисто ти, гнида оманська, "виконував та виконуєш" свої обов'язки згідно з Конституцією України.
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10.05.2024 16:05
+11
зе!гундос, на фоткє в окулярах?

Ну и разумный. Аж страшно.
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10.05.2024 16:04
+7
Суворіше треба з цими партнерами!
Жорсткіше!
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10.05.2024 16:02
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окуїти.....
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10.05.2024 16:00 Ответить
Суворіше треба з цими партнерами!
Жорсткіше!
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10.05.2024 16:02 Ответить
Бровки нахмурить! И ножкой топнуть! Блин, когда же эта гадость уже исчезнет с экранов, появляясь только в репортажах с судебных заседаний народного украинского трибунала!
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10.05.2024 17:58 Ответить
А своє, де?
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10.05.2024 16:03 Ответить
мобілізація ? не на часі
фортифікація ? цілий день по радіо крутять рекламу по шаленному будівництву...ЖКХ !

курва!
у Великобританії навіть після війни був певний період дефіциту сталі
у нас Ахмєтов скаржиться що немає куди сбувати !
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10.05.2024 16:26 Ответить
зе!гундос, на фоткє в окулярах?

Ну и разумный. Аж страшно.
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10.05.2024 16:04 Ответить
Это тактические,чтобы грозным быть.
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10.05.2024 16:06 Ответить
а стратєгічєскії окуляри ?

хоча ні, ЗЄліна стратегія то тактіка - мєлко пропєтлять

.
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10.05.2024 16:28 Ответить
Та то йому у морду плюнули
Запам'яиав, зробив висновки. Зараз працює на випередження- носить окуляри
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10.05.2024 16:33 Ответить
"Єжелі чілавєк вчоний..."
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10.05.2024 17:26 Ответить
Як ти іх прискориш - як іх навіть лякалки Трампа не беруть
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10.05.2024 16:04 Ответить
Мабуть важко керувать партньорами, але справляється найвеличніший...
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10.05.2024 16:05 Ответить
...фуля там! окуляри одягнув і світом рулить !
жоден партнер тепер не пропєтляє під пильним взором
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10.05.2024 16:30 Ответить
Вова, дам тобі, с.ц.у.к.а. ти неголена, пораду - перш ніж вказувати партнерам, згадай, як особисто ти, гнида оманська, "виконував та виконуєш" свої обов'язки згідно з Конституцією України.
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10.05.2024 16:05 Ответить
вся країна чекає вечірнього потужного гуносика
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10.05.2024 16:13 Ответить
а ти їх відосиками!Відосиками!!!
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10.05.2024 16:15 Ответить
Класичний випадок, коли не треба молоти язиком.
Кому то сказано? Президенту Словаччини Чапутовій.
Яке відношення Чапутова має до того, що хтось можливо щось і затримує?
Так, аби ото ляпнути?
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10.05.2024 16:19 Ответить
Нахіба Єлдак ЗЄлі окуляри начепив? Він думає що клоун в них виглядатиме мудрішим?
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10.05.2024 16:29 Ответить
Клоун , може, виглядатиме мудрішим, а от блазню що не причепи, статус блазня йому не зміниш.
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10.05.2024 18:00 Ответить
З собою особисто він ситуацію не асоціює?
Треба бикувати!
Минулої ж осені тебе наХ посилали?
Чом би й не "нада пафтаріть"?
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10.05.2024 16:37 Ответить
Мартышка и очки " То про отоє
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10.05.2024 19:04 Ответить
Франція пропонувала допомогу і її війська могли стати на кордонах з білорашою і придністровьям тим самим вивільнивши наші сили. Але през чомусь відмовився від допомоги.
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10.05.2024 19:51 Ответить
 
 