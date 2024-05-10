Не все партнеры Украины оперативно выполняют договоренности. Надо ускорить поставки, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина благодарна всем партнерам за военную помощь, но некоторые из них выполняют договоренности не очень оперативно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава государства заявил во время брифинга с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"Сейчас не все наши партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки", - подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что Украина благодарна каждому лидеру, который помогает в ускорении передачи оружия.
Задержки с поставками оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинское доверие к союзникам по Альянсу уменьшилось из-за медленных темпов поставок вооружений.
Президент Зеленский ранее заявил, что любая задержка сейчас по оружию или комплектованию наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Жорсткіше!
фортифікація ? цілий день по радіо крутять рекламу по шаленному будівництву...ЖКХ !
курва!
у Великобританії навіть після війни був певний період дефіциту сталі
у нас Ахмєтов скаржиться що немає куди сбувати !
Ну и разумный. Аж страшно.
хоча ні, ЗЄліна стратегія то тактіка - мєлко пропєтлять
.
Запам'яиав, зробив висновки. Зараз працює на випередження- носить окуляри
жоден партнер тепер не пропєтляє під пильним взором
Кому то сказано? Президенту Словаччини Чапутовій.
Яке відношення Чапутова має до того, що хтось можливо щось і затримує?
Так, аби ото ляпнути?
Треба бикувати!
Минулої ж осені тебе наХ посилали?
Чом би й не "нада пафтаріть"?