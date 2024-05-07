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Любая задержка сейчас в отношении оружия или комплектования наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский отметил важность своевременной поддержки Украины от партнеров, поскольку промедление будет иметь слишком высокую цену, для тех кто хочет защиты от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Фронт. Бои там, где наиболее горячо. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское, Купянское.

Сегодня, как и всегда, был на связи с военными, провел отдельное совещание с Министерством обороны - в частности, по комплектованию наших бригад. Мы делаем все, чтобы укрепить воинов и чтобы дать Украине больше прочности в боях.

Я благодарю каждого в мире, кто нам помогает. Спасибо всем лидерам, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год - и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас - по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад - будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России.

И я благодарю каждую нашу боевую бригаду. Всем, кто сражается на передовой - сражается результативно и храбро, не сдавая позиций, - спасибо за то, что вы есть в Украине. И также сегодня, уже по результатам первых дней недели, заслуживают нашей с вами особой благодарности воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ". Молодцы, ребята! Ваша меткость неизменно вдохновляет!" - сказал Зеленский.

Также смотрите: Задержаны два полковника УГО, которые готовили убийство президента Зеленского, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) обращение (748)


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Топ комментарии
+26
А скільки нам тепер коштує зупинка озброєнні з 2019, не бажаєш зачитати з суфлера?
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07.05.2024 22:23
+19
І про це говорить чувак, котрий свого часу заявляв, що витрати на армію збільшувати не можна бо на будівництво доріг не стане грошей?
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07.05.2024 22:30
+15
Ну и? А сколько стоила Украине остановка всей программы перевооружения армии с 2019 года? Сколько сотен тысяч жизней?
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07.05.2024 22:26
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А скільки нам тепер коштує зупинка озброєнні з 2019, не бажаєш зачитати з суфлера?
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07.05.2024 22:23 Ответить
Отделяй мух от котлет,сивочолий каждую неделю что то передаёт ВСУ!
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07.05.2024 23:47 Ответить
ДБР у Чехії ? Ти з дуба впав ? Ти взагалі уявляєш що таке збройний склад ? І що може врятувати від диверсії, коли снаряди лежать на відкритому майданчику ? Один РПГ і БАХ ! Ні вартовий, ні сивочолий, крім СБУ та її агентури не врятує. Ну, а про СБУ у всі часи відомо. ФСБ працює в СБУ як вдома. Ось і вчора два полкана, яких наймав вже дитячий друг зеленсКОГО, вирішили організувати БАХ зеленСКОМУ. Звісно, якщо не іпсо дЄрмака.
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07.05.2024 22:44 Ответить
ДБР викрило ? Що стались суди ? Звинувачених показали в кайданках ? Вони покаялись ? Я з успіхом напишу "Я майже схопив чувака з РПГ біля складу *********** в Косово".
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07.05.2024 23:05 Ответить
ти смішний
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07.05.2024 23:26 Ответить
И в Европе тоже Порох взрывал? Чепуха!
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07.05.2024 23:44 Ответить
Чепуха? Какая чепуха! В телевизоре ж сказали! Так может, он еще и брата не убивал? СБУ, ау! Тут человек не верит, что Порошенко брата убил, с особой жестокостью, на Липецкой фабрике!
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08.05.2024 06:30 Ответить
И съел...
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08.05.2024 16:15 Ответить
Ну и? А сколько стоила Украине остановка всей программы перевооружения армии с 2019 года? Сколько сотен тысяч жизней?
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07.05.2024 22:26 Ответить
Підтримайте Президента!
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07.05.2024 22:27 Ответить

Закушуй, закушуй.
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07.05.2024 22:31 Ответить
Как только тебя, одноразового, отсюда выпиляют - так и сразу
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07.05.2024 22:33 Ответить
Перерахувати бабло ? З фортифікацій на Сумщині ? Або з дороги 2021 року "Шостка -Княжичі" ? Їх вже давно "освоїли" в офісі.
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07.05.2024 23:12 Ответить
І про це говорить чувак, котрий свого часу заявляв, що витрати на армію збільшувати не можна бо на будівництво доріг не стане грошей?
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07.05.2024 22:30 Ответить
він ж не втік, мівіну їв, пережив сто мільярдів замахів. будь милосердним!
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07.05.2024 23:08 Ответить
А й справді! Я й забув...
То тепер нам лишається тільки одне: панять-і-прастіть, а потім - абнять-і-плакать...
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08.05.2024 01:48 Ответить
Каазел мутит с пыней мирный сговор с границами на 2022 год.
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08.05.2024 03:58 Ответить
Дідько знає... ***** прекрасно розуміє, що Боневтік за слушної нагоди (або й не за слушної) наобіцяє всякого і ніц з того не виконає. Тобто, по-простому кажучи, прокине. Тому і не тратить час на якісь там тьорки переговори. Користі ж бо від того жодної. Та й, зрештою, важко слухати каламутні потоки свідомості Найвеличнішого. Тому на таке витрачати час його просто жаба дусить.
Тут щось інше...
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08.05.2024 12:56 Ответить
Пане, не карайте суворо, бо "лiкувальний" канабiс з амнезiйною похiдною - це ж сама очевиднiсть.
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08.05.2024 04:02 Ответить
. Та ніт... Дія канабісу (тим більше, лікувального) куди лайтовіша. Тут же відчувається потужна "синтетика".
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08.05.2024 12:49 Ответить
Весь світ поки не дуже и переимається а от наші солдати без зброі гинуть
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07.05.2024 22:32 Ответить
Коли слухаєш це лихо - то думаєш,що дарма вони схопили тих двох охвіцерів з УДО ....
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07.05.2024 22:33 Ответить
Та какой там на.ер замах... Меня улыбнула заява об ракета+ чистильщик дрон+ вторая контрольная ракета.
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08.05.2024 04:04 Ответить
Трясця, чого він зволікає зі зверненням до ВР про запрошення іноземних контингентів до України ? Чекає, коли стане пізно ? Нам зараз треба звертатись до країн НАТО. І чекати ... завтра. Бо сьогодні цього одразу не станеться.
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07.05.2024 22:35 Ответить
верховний головнокомандувач очевидність
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07.05.2024 22:36 Ответить
Він - генератор випадкових слів. Буває й цілих речень.
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07.05.2024 22:46 Ответить
Страшно подумати: що трапиться, якщо йому провести апдейт без попереднього пропатчування...
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08.05.2024 01:43 Ответить
так це ж шлепер-2
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08.05.2024 03:57 Ответить
Доповідь героїчно вижившего після стопітсотого замаху ...
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07.05.2024 22:38 Ответить
за 3 роки війни можнаб було свою ядерну зброю відновити а не відосіки знімати
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07.05.2024 22:48 Ответить
анальна лялька дєрьмака шантажує світ за рахунок життів воїнів??
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07.05.2024 22:51 Ответить
Чомусь пригадалось - Словацька компанія SEVOTECH звернулася до Міністерства оборони України та Президента Зеленського з вимогою, щоб Львівський арсенал забрав 7 000 мінометних мін до 1 квітня 2024 року, або вони будуть перепродані. https://unn.ua/news/sevotech-prosyt-lvivskyi-arsenal-do-1-kvitnia-zabraty-snariady-dlia-mou-dokument То скільки нам коштувала затримка чи ще зарано рахувати, бо до сьогодні не забрали?
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07.05.2024 23:01 Ответить
А воно йому треба ?
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08.05.2024 09:36 Ответить
...коштуватиме надто дорого для всіх у світі...
Не знаю як для світу,а для України за час незалежності найдорожче обходяться зепідари з Банкової.
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07.05.2024 23:03 Ответить
Зелений бот на сайті, реєстрація сьогодні. Ролінг Стоун ганьбить
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07.05.2024 23:05 Ответить
Схоже, уже упокоївся. Або упокоїли.
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08.05.2024 01:45 Ответить
Забанили ботяру
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08.05.2024 08:47 Ответить
Був хєрпіду, став хєрпамру
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07.05.2024 23:06 Ответить
вінт колись припинить хамити та вимагати?
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07.05.2024 23:28 Ответить
Попрошайка нестелепна даже виканючить. Сейчас нужно уже подавать заявку на следующий год. Не зря же Израиль поставил на попрошайке черную метку - победа если будет, то не благодаря зебилу, а вопреки. Бо дурак создал полный коллапс в управлении страной. Как такового управления нет. И это все опубликовано на первых шпальтах в серьезной англоязычной газете Израиля.
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08.05.2024 03:54 Ответить
Опять справа мелькает в непристойно коштовнiй сукнi ця нiкчема жабуриння кароль.
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08.05.2024 04:43 Ответить
Добре, що я цього не чую. Це ганебні звернення тільки дратують, бо відірвані від суспільства.
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08.05.2024 09:09 Ответить
Если кто-то забыл, то я напомню, что США примерно пол года назад выдвинули ультиматум - деньги в обмен на выполнение двенадцати требований. Но Денис Шмыгаль сказал: Мы не будем выполнять требования США потому, что у нас есть свой концепт. И Украина заплатила за это территориями и жизнями украинцев. Вот путь Денис Шмыгаль за базар ответит теперь, что там у них за концепт такой был.
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08.05.2024 10:20 Ответить
 
 