Любая задержка сейчас в отношении оружия или комплектования наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский отметил важность своевременной поддержки Украины от партнеров, поскольку промедление будет иметь слишком высокую цену, для тех кто хочет защиты от России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Фронт. Бои там, где наиболее горячо. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское, Купянское.

Сегодня, как и всегда, был на связи с военными, провел отдельное совещание с Министерством обороны - в частности, по комплектованию наших бригад. Мы делаем все, чтобы укрепить воинов и чтобы дать Украине больше прочности в боях.

Я благодарю каждого в мире, кто нам помогает. Спасибо всем лидерам, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год - и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас - по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад - будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России.

И я благодарю каждую нашу боевую бригаду. Всем, кто сражается на передовой - сражается результативно и храбро, не сдавая позиций, - спасибо за то, что вы есть в Украине. И также сегодня, уже по результатам первых дней недели, заслуживают нашей с вами особой благодарности воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ". Молодцы, ребята! Ваша меткость неизменно вдохновляет!" - сказал Зеленский.

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