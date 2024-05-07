Любая задержка сейчас в отношении оружия или комплектования наших бригад будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский отметил важность своевременной поддержки Украины от партнеров, поскольку промедление будет иметь слишком высокую цену, для тех кто хочет защиты от России.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Фронт. Бои там, где наиболее горячо. Направления Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времовское, Купянское.
Сегодня, как и всегда, был на связи с военными, провел отдельное совещание с Министерством обороны - в частности, по комплектованию наших бригад. Мы делаем все, чтобы укрепить воинов и чтобы дать Украине больше прочности в боях.
Я благодарю каждого в мире, кто нам помогает. Спасибо всем лидерам, которые действительно держат слово и выполняют то, о чем мы договаривались: все пакеты поставок оружия и снарядов для Украины сейчас чрезвычайно важны. Это время определяет весь год - и в боях, и в тренировке, и в обеспечении. Любая задержка сейчас - по оружию, или по снарядам, или по комплектованию наших бригад - будет стоить слишком дорого для всех в мире, кто действительно хочет защиты от России.
И я благодарю каждую нашу боевую бригаду. Всем, кто сражается на передовой - сражается результативно и храбро, не сдавая позиций, - спасибо за то, что вы есть в Украине. И также сегодня, уже по результатам первых дней недели, заслуживают нашей с вами особой благодарности воины 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорізька Січ". Молодцы, ребята! Ваша меткость неизменно вдохновляет!" - сказал Зеленский.
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Закушуй, закушуй.
То тепер нам лишається тільки одне: панять-і-прастіть, а потім - абнять-і-плакать...
тьоркипереговори. Користі ж бо від того жодної. Та й, зрештою, важко слухати каламутні потоки свідомості Найвеличнішого. Тому на таке витрачати час його просто жаба дусить.
Тут щось інше...
Не знаю як для світу,а для України за час незалежності найдорожче обходяться зепідари з Банкової.