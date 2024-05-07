Задержаны два полковника УГО, которые готовили убийство президента Зеленского, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двух полковников Управления госохраны разоблачили на государственной измене и пособничестве в совершении теракта с целью ликвидации украинского чиновника. По данным СБУ, планировали убить Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Готовили убийство Владимира Зеленского

Как отмечается, контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Реализовать планы должна была агентурная сеть, заблаговременно разоблаченная Службой безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили два полковника УГО, которые "сливали" секретную информацию РФ.

Так, по данным СБУ, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а затем убить его.

Также читайте: Госдеп о планах покушения на Зеленского: Свидетельствуют об аморальности путинского режима

Кого из чиновников планировали убить российские агенты?

Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать Председателя СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

В частности, как отмечается, ликвидацию руководителя ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.

"План врага был такой: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали ударить еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона", - говорится в сообщении.

Также читайте: Малюк о разоблачении агентурных сетей РФ: За наводчиком некоторое время следят













В СБУ также акцентируют внимание, что вооружение для агента обеспечил полковник УГО, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из ФСБ.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны два полковника УГО, которые готовили убийство президента Зеленского, - СБУ. ФОТОрепортаж

"О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать – враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

По данным СБУ, ФСБ РФ еще раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы курировали организацию теракта. Это:

Максим Мишустин;

Дмитрий Перлин;

Алексей Корнев.

В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", завербованных еще до полномасштабного вторжения россии. К тому времени ими "заботился" его коллега Алексей Корнев.

Так перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за границей обычно передавались средства для агентов.

У злоумышленников проведены обыски, в ходе которых выявлены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

В настоящее время им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Также читайте: Убийство украинских военных в Германии: Кулеба поручил дипломатам держать дело на особом контроле

Подрывная деятельность задержанных

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемые, находясь на службе в УГО, добровольно за денежное вознаграждение оказывали представителям ФСБ РФ помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

"Они передавали представителям российской спецслужбы конфиденциальную информацию, а также подготовили и прятали средства и орудия для совершения террористического акта", - говорится в сообщении.

Что обнаружили у задержанных во время обыска?

Во время обысков по месту их жительства обнаружены вещи и документы с поличным.

Обоим задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.



















Готовили убийство Владимира Зеленского

Как информируют в СБУ, контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

Реализовать планы должна была агентурная сеть, которую заблаговременно разоблачила Служба безопасности Украины при содействии руководства Управления государственной охраны. В состав сети, деятельность которой ФСБ курировала из Москвы, входили двое полковников УГО, которые "сливали" секретную информацию РФ.

Так, по данным СБУ, враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети фсб был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Главу государства в заложники, а затем его убить.

Кроме Владимира Зеленского враг планировал ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.

Например, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.

План врага был следующий: сначала завербованный агент должен был наблюдать за перемещением лица под охраной и передавать врагу информацию. По координатам дома, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар. Затем собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали попасть еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Вооружение для агента обеспечил полковник УГО, который лично привез в Киев FPV-дроны, заряды к РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90. СБУ зафиксировала как поездки полковника УГО за дронами и взрывчаткой в другой регион Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта с "куратором" из фсб.

Служба безопасности Украины поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их.

"О нашей спецоперации знал ограниченный круг лиц, а ее ход я контролировал лично. Теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, на самом деле стал провалом российской спецслужбы. Но мы не должны забывать - враг сильный и опытный, его нельзя недооценивать. Мы и дальше будем работать на опережение, чтобы каждый предатель получил заслуженные судебные приговоры", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

ФСБ РФ в очередной раз подтвердила статус террористической организации, ведь именно сотрудники 9 управления департамента оперативной информации 5 службы курировали организацию теракта. Это:

Максим Мишустин;

Дмитрий Перлин;

Алексей Корнев.

В частности, Перлин в январе 2022 года стал куратором "кротов", которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения России. К тому времени ими "занимался" его коллега Алексей Корнев.

Так, перед началом полномасштабной войны Корнев провел ряд законспирированных встреч с полковником УГО на территории соседних европейских государств. Также за рубежом обычно передавались и средства для агентов.

У злоумышленников проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас им сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту).

Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.