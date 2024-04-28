Убийство украинских военных в Германии: Кулеба поручил дипломатам держать дело на особом контроле

Дипломаты должны взять на особый контроль дело об убийстве двух украинских военнослужащих в Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба украинского МИД.

27 апреля в Мурнау-ам-Штафельзее, ФРГ, от ножевых ранений погибли двое граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения

По предварительным данным, погибшие были военнослужащими, проходившие медицинскую реабилитацию.

Сейчас консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых они служили, и устанавливают связь с родными.

"Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и ГКУ в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ", - говорится в сообщении.

"Убийца должен понести наказание по всей строгости закона", - подчеркнул Кулеба.

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