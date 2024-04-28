Убийство украинских военных в Германии: Кулеба поручил дипломатам держать дело на особом контроле
Дипломаты должны взять на особый контроль дело об убийстве двух украинских военнослужащих в Германии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба украинского МИД.
27 апреля в Мурнау-ам-Штафельзее, ФРГ, от ножевых ранений погибли двое граждан Украины, мужчины 1987 и 2001 годов рождения
По предварительным данным, погибшие были военнослужащими, проходившие медицинскую реабилитацию.
Сейчас консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых они служили, и устанавливают связь с родными.
"Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и ГКУ в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ", - говорится в сообщении.
"Убийца должен понести наказание по всей строгости закона", - подчеркнул Кулеба.
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дезертирам харашо без нас, а
нам гарно без них - зараз і назавжди
дезертирам - позбавлення громадянства і довічна заборона на в'їзд в Україну, навіть на могили батьків
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Дурниці пишете. Дезертирів має судити український суд. І садити у в'язницю, згідно закону.
Мені розказують хлопці з передової, що СЗЧ доволі багато. А ви пропонуєте відправити дезертирів закордон?
Чи ви взагалі не розумієте, хто такі дезертири, хто такі ухилянти, хто такі біженці, і хто такі легальні мігранти в інших країнах. Розберіться, перш ніж писати... ммм... свою думку. )))
але ви ж перші почнете верещати що нєдємократічєскі.
так що нах з палуби України за нєнадобностю
Хочете штрафбатів? - Будьте готові до масових репресій та розстрілів у спину від своїх.
ти і сліду його на дорозі не вартий, балаболка !
От тільки колись справно покривав міжнародних терористів в Україні і торгівлю фейковими паспортами.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-leaders-ukraine-tukey-syria-caliphate-al-bara-shishani-a9211676.html
То есть, его обменяли на украинского военнопленного? А что там с "і ще кілька сотен зрадників і упирів", их тоже обменяли на украинских военнопленных или просто так отдали?
А так, - чорні, как піть дать! )))
Вічна пам'ять Героям!
А де прям таки "πіzgeцька занепокоєність" від якої "аж ніженьки терпнуть"?
Не?