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Вбивство українських військових у Німеччині: Кулеба доручив дипломатам тримати справу на особливому контролі

Кулеба доручив дипломатам тримати справу щодо вбивства двох громадян України в ФРН на особливому контролі.

Дипломати мають взяти на особливий контроль справу про вбивство двох українських військовослужбовців у Німечиині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба українського МЗС.

27 квітня в Мурнау-ам-Штафельзее, ФРН, внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 р. н.

За попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію. 

Зараз консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та встановлюють звʼязок із рідними.

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"Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і ГКУ в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН", - йдеться в повідомленні.

"Вбивця має понести покарання за всією суворістю закону", - наголосив Кулеба.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків з України.

Автор: 

Німеччина (7318) вбивство (3080) українці (2536) військовослужбовці (4703) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+72
А як тринділи, що вбиті ухилянти.
Гидко було читати цей несамовитий гвалт...
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28.04.2024 21:05
+46
Фу, від цього контролю тотілітарногої держави в правовій державі Німетчина тхне популізмом, яка у себе не спроможня на ПРАВОсуддя. Кулеба, вільми на особистий контроль справу Червинського!
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28.04.2024 21:05
+36
Це коментували ті, у яких тєлємарафон вкрав критичне мислення і навіяв, шо всі українці за межами України - ухилянти. Хоча я чомусь підозрюю, що більшість з тих коментаторів голосувчли за 4-разового ухилянта. І ще я також не маю сумніву, що той елітний ухилянт, якби не був президентом і не був оточений охороною, теж шарився б на Ібіці, чи ще десь у Монако в компанії біглого підполковника Арєстовіча.
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28.04.2024 21:31
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Інакше довелося б віддати частину тих діамантів або йти разом на нари цілою прокурвською шайкою
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29.04.2024 03:56 Відповісти
Польовий командир Майдану і український Воїн як завжди прав !

дезертирам харашо без нас, а
нам гарно без них - зараз і назавжди

дезертирам - позбавлення громадянства і довічна заборона на в'їзд в Україну, навіть на могили батьків
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28.04.2024 22:45 Відповісти
дезертирам - позбавлення громадянства і довічна заборона на в'їзд в Україну
*********
Дурниці пишете. Дезертирів має судити український суд. І садити у в'язницю, згідно закону.
Мені розказують хлопці з передової, що СЗЧ доволі багато. А ви пропонуєте відправити дезертирів закордон?
Чи ви взагалі не розумієте, хто такі дезертири, хто такі ухилянти, хто такі біженці, і хто такі легальні мігранти в інших країнах. Розберіться, перш ніж писати... ммм... свою думку. )))
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28.04.2024 23:02 Відповісти
є для дезертирів ще один варіант - "ШТРАФБАТ" до першої крові

але ви ж перші почнете верещати що нєдємократічєскі.
так що нах з палуби України за нєнадобностю
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28.04.2024 23:37 Відповісти
Ви забули одну маленьку деталь, - за спинами штрафбатів стояли заградотряди НКВД.
Хочете штрафбатів? - Будьте готові до масових репресій та розстрілів у спину від своїх.

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28.04.2024 23:53 Відповісти
а Луценко, на від міну від тебе, пройшов вогонь, воду і мідні труби

ти і сліду його на дорозі не вартий, балаболка !
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28.04.2024 23:40 Відповісти
Ми знайомі? - Нє. То припни язика.

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29.04.2024 00:12 Відповісти
Єдиний нормальний генпрокурор, який був у України. Комусь досі покоя не дає, і продовжують лити лайно на нормальну людину, яка до речі, пів року воювала під Бахмутом. Мабуть, у нас уже кілька років, як наступила "епоха закону, справедливості і відсутності коррупції", і тому нема ніяких питань до нинішніх прокурорів
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28.04.2024 22:50 Відповісти
Прям таки святий со свєтящімся німбом над головешкою.
От тільки колись справно покривав міжнародних терористів в Україні і торгівлю фейковими паспортами.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-leaders-ukraine-tukey-syria-caliphate-al-bara-shishani-a9211676.html
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29.04.2024 04:25 Відповісти
пусть эту тварь выдадут Украине, а дальше..
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28.04.2024 22:20 Відповісти
...а дальше эта тварь попадет под крылышко высокопоставленных ze-тварей из оп-ы и по обмену жив-здоров упорхнет на кацапию!
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28.04.2024 22:44 Відповісти
Ты уверен в этом? Есть факты? Давай факты.
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28.04.2024 23:21 Відповісти
Цемах, і ще кілька сотен зрадників і упирів, яких твій хазяїн Дєрмак передав кацапам
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28.04.2024 23:34 Відповісти
"Российские СМИ сообщают, что якобы именно из-за Цемаха так и не состоялся обмен в минувшую пятницу. Мол, Кремль категорически настаивал на включении его в списки на обмен."

То есть, его обменяли на украинского военнопленного? А что там с "і ще кілька сотен зрадників і упирів", их тоже обменяли на украинских военнопленных или просто так отдали?
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29.04.2024 13:40 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим українським воїнам. Вбивця має отримати пожиттєве, адже це просто виклик Україні, коли ворог безжально вбиває поранених українських воїнів за кордоном.
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28.04.2024 22:27 Відповісти
Сподіваюся, покидька, який це зробив, знайдуть мертвим у тюремній камері!
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28.04.2024 23:02 Відповісти
Знакомый сидел в Германии за угон, говорит немцы сидят отдельно от всех, если это сделали чёрные они будут как сыр в масле среди своих.
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28.04.2024 23:07 Відповісти
Ммм, какие черные? Написано же, это сделал кацап!
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28.04.2024 23:15 Відповісти
Да так и есть написано в другой статье не в этой, но там вообще резня и чья-то мать зарезана, подозреваемых куча и даже немец есть, вообще какая-то мешанина.
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28.04.2024 23:22 Відповісти
Так вони, кацапи, хіба не чорні? Ну, побіліли мальохо в тайожних умовах сєвєрной тундри.
А так, - чорні, как піть дать! )))

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28.04.2024 23:27 Відповісти
Вот видите, выходит я прав.
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28.04.2024 23:29 Відповісти
Який жах! Вижити на війні, щоб загинути у, здавалося б, безпечній Європі та ще й від руки тієї ж рашиської мерзоти. Яка страшна іронія долі... зовсім молоді, майбутнє нашої держави.
Вічна пам'ять Героям!
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28.04.2024 23:15 Відповісти
Темна історія. Солдати 22 і 37 років після фронту не змогли замочити 57 річного діда нехай навіть із ножем. Щось це все не вяжеться. Це вже не перший раз українців вбивають ножем в німеччині і ніякої реакції. Чи знову стара пісенька а ми не думали що він на нас нападе як зеленський не думав що росія нападе на Україну. А може проблема із думалкою.
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28.04.2024 23:17 Відповісти
57 лет в Германии это расцвет сил. В 67 на пенсию только. Если взял с собой нож, значит был готовый убивать. У меня среди окружения половина ваты, независимо от того откуда приехали. А с выходцами из болот лучше вообще не общаться. Многие вроде осуждают, но всегда с нюансами.мы читаем астрологию, империи всегда нападали, не все однозначно. Так что нас всех выгонят. Ты реально веришь в это, это после прилёта с 300 в Харьков, сами сбили... и смысл общаться с дебилами...
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29.04.2024 08:25 Відповісти
так багато тут тринділи про 'ізоляцію росії' і 'росіян - ізгоїв',а насправді кацапські гниди почуваються достатньо вільно навіть у ЄС, який 'дуже засуджує' російську агресію
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29.04.2024 01:41 Відповісти
Думаю,що та цитата,з тої історичної книжки"підстав другу щоку" розрахована для націй,котрі мають або знищити,або колонізувати згодом асимілювавши ,що в результаті веде таки до зникнення(І нації,котрі дуже близько тим переймаються(тими гріхами) туди і прямують(тож будуйте храми ,а не бункери -і буде вам те((((
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29.04.2024 06:07 Відповісти
за все, что берет под контроль зеленая плесень превращается в 0.....сержант Журовель, дело баканова и т.д это шобла поставлена кремлем для уничтожения Украины изнутри и отупевшее быдло сделало свой выбор...
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29.04.2024 07:57 Відповісти
Знаємо ми "особливий контроль" від Блазня і його підгавкувачів
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29.04.2024 08:00 Відповісти
Який молодець! Доручив він. Прямо бастрикін якийсь!
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29.04.2024 08:34 Відповісти
Ну, якщо доручив на "особливий контроль"- то да! Потужна!
А де прям таки "πіzgeцька занепокоєність" від якої "аж ніженьки терпнуть"?
Не?
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29.04.2024 08:42 Відповісти
шоб такого більше не було уських треба усіх вирізати як пухлину на тлі землі
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29.04.2024 21:04 Відповісти
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