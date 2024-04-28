Вбивство українських військових у Німеччині: Кулеба доручив дипломатам тримати справу на особливому контролі

Дипломати мають взяти на особливий контроль справу про вбивство двох українських військовослужбовців у Німечиині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба українського МЗС.

27 квітня в Мурнау-ам-Штафельзее, ФРН, внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 р. н.

За попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.

Зараз консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та встановлюють звʼязок із рідними.

Читайте: У Німеччині знайшли мертвою матір раніше вбитої 27-річної українки

"Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і ГКУ в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН", - йдеться в повідомленні.

"Вбивця має понести покарання за всією суворістю закону", - наголосив Кулеба.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків з України.