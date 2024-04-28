Вбивство українських військових у Німеччині: Кулеба доручив дипломатам тримати справу на особливому контролі
Дипломати мають взяти на особливий контроль справу про вбивство двох українських військовослужбовців у Німечиині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба українського МЗС.
27 квітня в Мурнау-ам-Штафельзее, ФРН, внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 р. н.
За попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію.
Зараз консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та встановлюють звʼязок із рідними.
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"Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і ГКУ в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН", - йдеться в повідомленні.
"Вбивця має понести покарання за всією суворістю закону", - наголосив Кулеба.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Німеччині в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків з України.
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дезертирам харашо без нас, а
нам гарно без них - зараз і назавжди
дезертирам - позбавлення громадянства і довічна заборона на в'їзд в Україну, навіть на могили батьків
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Дурниці пишете. Дезертирів має судити український суд. І садити у в'язницю, згідно закону.
Мені розказують хлопці з передової, що СЗЧ доволі багато. А ви пропонуєте відправити дезертирів закордон?
Чи ви взагалі не розумієте, хто такі дезертири, хто такі ухилянти, хто такі біженці, і хто такі легальні мігранти в інших країнах. Розберіться, перш ніж писати... ммм... свою думку. )))
але ви ж перші почнете верещати що нєдємократічєскі.
так що нах з палуби України за нєнадобностю
Хочете штрафбатів? - Будьте готові до масових репресій та розстрілів у спину від своїх.
ти і сліду його на дорозі не вартий, балаболка !
От тільки колись справно покривав міжнародних терористів в Україні і торгівлю фейковими паспортами.
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-leaders-ukraine-tukey-syria-caliphate-al-bara-shishani-a9211676.html
То есть, его обменяли на украинского военнопленного? А что там с "і ще кілька сотен зрадників і упирів", их тоже обменяли на украинских военнопленных или просто так отдали?
А так, - чорні, как піть дать! )))
Вічна пам'ять Героям!
А де прям таки "πіzgeцька занепокоєність" від якої "аж ніженьки терпнуть"?
Не?