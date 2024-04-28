Росіянин зарізав двох українців у Німеччині

Напередодні ввечері в приміщенні торгового центру в Мурнау (Верхня Баварія, Німеччина) було вбито двох чоловіків з України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZDF.

Як зазначається, поліція вже заарештувала чоловіка, якого вважають головним підозрюваним, ним виявився 57-річний росіянин.

Представник поліції Деніел Кац інформує, що злочин стався близько 17:15 27 квітня перед продуктовим магазином. Злочинець спершу втік, проте 57-річного підозрюваного дуже швидко розшукали за домашньою адресою.

За даними місцевої поліції, жертвами стали двоє українців 23 і 36 років, які проживали в районі Гарміш-Партенкірхен у Баварії. Вони померли від ножових поранень - старший - одразу на місці злочину, а молодший пізніше у лікарні.

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Кримінальна поліція наразі розпочала розслідування за підозрою в подвійному вбивстві. Прокуратура подала клопотання про арешт 57-річного росіянина, сьогодні він має постати перед слідчим суддею у відповідальному районному суді.

Раніше Цензор.НЕТ писав про резонансне вбивство українок у Німеччині. Так, 27-річну українку Маргариту Разаз знайшли вбитою на березі річки Рейн у невеликому німецькому містечку Хоккенгайм. Як повідомляли раніше німецькі ЗМІ, безвісти зникли новонароджена донька вбитої, якій було лише 5 тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних. Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець.

Згодом стало відомо, що знайшли мертвою матір раніше вбитої українки. Тіло 51-річної Марини Стеценко виявили в озері Бад-Мінгольсхайм.