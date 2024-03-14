27-річну українську біженку вбили в Німеччині. Її донька та мати зникли безвісти

Поліція знайшла на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців. Її доньку, якій всього 5 тижнів, та матір розшукують.

Про це повідомило Головне управління поліції Мангейма, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними правоохоронців, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше її вважали зниклою безвісти.

Зараз поліцейські шукають матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину. Також зникала новонароджена донька вбитої, якій лише п’ять тижнів.

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Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

За даними німецьких ЗМІ, ім’я вбитої українки - Маргарита Разас.

Територію навколо місця злочину на березі Рейну обстежили за допомогою службових собак, щоб знайти можливі засоби злочину та підказки. До справи залучено 60 правоохоронців та службові собаки.

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