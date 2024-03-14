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27-річну українську біженку вбили в Німеччині. Її донька та мати зникли безвісти

німеччина

Поліція знайшла на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців. Її доньку, якій всього 5 тижнів, та матір розшукують.

Про це повідомило Головне управління поліції Мангейма, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За даними правоохоронців, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше її вважали зниклою безвісти.

Зараз поліцейські шукають матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину. Також зникала новонароджена донька вбитої, якій лише п’ять тижнів.

Читайте: Все менше українських біженців планують повертатися додому, – опитування ООН

Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.

За даними німецьких ЗМІ, ім’я вбитої українки - Маргарита Разас.

Територію навколо місця злочину на березі Рейну обстежили за допомогою службових собак, щоб знайти можливі засоби злочину та підказки. До справи залучено 60 правоохоронців та службові собаки.

Також читайте: 4,3 млн громадян, які залишили Україну, мають статус тимчасового захисту в ЄС, - Євростат

Автор: 

біженці (1891) Німеччина (7470) вбивство (3109) українці (2547)


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Топ коментарі
+25
Матір 27-річної жінки виглядає на 60 років. Що тут дивного?

Диванний розслідувач вже всі висновки зробив?
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14.03.2024 09:03
+21
Почерк характерный для кацапов. Могут убить только слабее себя, женщину, пожилого человека, ребенка.
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14.03.2024 09:08
+20
99% - араби
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14.03.2024 08:56
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14.03.2024 10:50 Відповісти
Тоді чому в реальності мусліми вбивають так багато жінок?
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14.03.2024 11:52 Відповісти
Тому ж, чому і християни. Якім доречі теж не можна нікого вбивати.
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14.03.2024 11:55 Відповісти
Подивись на Іран і Афганістан ти бачив яку жесть там мусліми проводять з людьми в європейських країнах такого немає вже років як 200
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14.03.2024 17:50 Відповісти
Подивись на Ірпінь, Бучу коли там були кацапи. Подивись на будь яке містечко, яке вони окупували. Подивись на треш і угар, який прямо зараз твориться в кацапській глубінці. То все християни. Напевно вони і в церкву ходять, в проміжках між катуванням полонених.
А потім подивись знову на муслімів. Тільки тих, що живуть в Еміратах. То теж мусліми, але українцям до них як до Луни і назад.
То може справа не в вірі, а в дещо іншому?
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14.03.2024 18:32 Відповісти
Причому тут Італія до арабського світу? І ще - не треба змішувати Індіію і арабські країни.
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14.03.2024 13:42 Відповісти
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14.03.2024 17:09 Відповісти
Разас,це точно не українське прізвище.Чоловік можливо,якийсь Махмуд.Можливо і вбив,на ґрунті ревнощів.
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14.03.2024 10:34 Відповісти
Не так давно в новогоднюю ночь в Кёльне было изнасиловано более ста немок, никто не ответил за эти преступления, с трудом верится что в этой ситуации найдут виновных. А вот если допустить что избили петуха во время гей-парада, полиция в таком случае стала бы носом землю рыть и нашла хулигана.
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14.03.2024 10:58 Відповісти
Та ви що? А чому в жодній пресі в Німеччині про це не згадали? Власті скривают?
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Новогодние нападения на женщин в Германии, забей в гугл и читай.
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14.03.2024 12:05 Відповісти
На поліцаїв нападали. Але це в рамках типового новорічного насилля.
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14.03.2024 12:06 Відповісти
Какая полиция, ты то с оловянными мозгами голуба?!
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14.03.2024 12:10 Відповісти
Я читаю в оригіналі німецьку пресу. А не спішу вірити анонімам українським.
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14.03.2024 12:11 Відповісти
Во Франции есть районы куда менты заходят только при поддержки бронетехники и у вас так будет, если продолжите бездействовать и читать "правильные" газетёнки.
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14.03.2024 12:14 Відповісти
Ого. Прямо як у фільмі " тринадцятий район"
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14.03.2024 12:25 Відповісти
Треба знати коли вона виїхала. Якщо донці 5 тижднів то це означає що ця жінка завагітняла десь у Квітні 2023 року. А від кого це питаня. Можли во це так званий батько.
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14.03.2024 11:49 Відповісти
Таке враження ніби читаєш коментарі під новинами на лента ру. Насилля щодо біженців мінімальне в Німеччині. У всякому випадку не вище чим насилля щодо громадян Німеччини. Потрібно тільки не зв'язуватися з ідіотами і п'яницями і всілякими наркозалежними.
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14.03.2024 11:58 Відповісти
надо быть действительно тупым чуркой, что бы убить жену и похитить ребенка, надеясь что его не найдут или он сможет сбежать в чуркистан
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14.03.2024 11:59 Відповісти
Печально это. Сидели бы во Франике - были б живы и здоровы.
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14.03.2024 12:09 Відповісти
В газетах ще писали як українка приблизно такого ж віку вбила набагато старшого німця 27 років їй було йому 45-47. Він з нею зустрічався декілька років, ще до 2022, а потім кинув у 2023 заради німкені. Так вона його зарізала. Також піймали українок мати і дочку, які нелегалів везли сирійців. Вони на суді сказали що їм грошей не вистачало. Про це звичайно в Україні не скажуть.
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14.03.2024 12:09 Відповісти
у всьому вині українки, а а кацапки і рушникоголові нічого поганого не роблять?
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14.03.2024 13:08 Відповісти
Людка досить вже німцям жопу вилізували.
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14.03.2024 15:55 Відповісти
Німцям реально буде капут. Зараз по таборах 95 відсотків бусурман, робити з них хочуть до 10. Решта навіть мови не вчить. Вже в таборах качають права - в них бачите рамадан і їм додаткове харчування, а скільки по собі бруду лишають, зате в туалет з двома халявними пляшками води чешуть, залазять з ногами на унітаз ламаючи його, там же кидають під ноги все, що білі люди кидають в смітник. І таке біосміття розмножується по всій західній Європі, хоча українці дещо врятували стан речей, якщо не брати до уваги лугандонівців, від яких німці виють бо тим всі все винні і на роботу як ті араби забили.
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14.03.2024 12:59 Відповісти
По суті, німці не краще за поляків, словаків та болгарів. Всі вони хочуть врятувати свою шкуру. А на Україну та Українців їм начхати вже давно. Вони вже дивляться на США, хто ж на виборах переможе. І не дай боже це буде Трамп. Він про путінський! Тоді тій Європі прийде точно кінець!!
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14.03.2024 13:29 Відповісти
Ну, і що скажете на цей антисоціальний, антиукраїнський і політичний факт?!
Можна дописувати і додумувати все, що лише завгодно. Але це факт і він поширився на всі світові ЗМІ! Спочатку Словатчина, потім Болгарія, після цього Польща і Франція. Тепер ще й Німеччина?! А чому немає реакції консульства? Чому мін.закордонних справ Німеччини не викликали для пояснень! Всі вони самозадоволені пивні сосисочники! Мріють лише як врятувати свою дупу та побільше євро на нашій війні заробити. Зволікають з посавками зброї, **********. Вони наче не "проти", але й не зовсім "за"!
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14.03.2024 13:18 Відповісти
це трагедія української родини,співчуваю.сподіваюсь,винних покарають, зниклих знайдуть
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14.03.2024 13:41 Відповісти
могла шашкатися з чучмєками, залетіти, потім почати бикувати, а у них жона гірше в правах ніж вівця...
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14.03.2024 16:44 Відповісти
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