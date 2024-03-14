27-річну українську біженку вбили в Німеччині. Її донька та мати зникли безвісти
Поліція знайшла на дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм у Німеччині тіло 27-річної українки, яка жила в будинку для біженців. Її доньку, якій всього 5 тижнів, та матір розшукують.
Про це повідомило Головне управління поліції Мангейма, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За даними правоохоронців, 27-річна жінка загинула через насилля. Раніше її вважали зниклою безвісти.
Зараз поліцейські шукають матір вбитої - 51-річну Марину Стеценко, яку вважають свідком злочину. Також зникала новонароджена донька вбитої, якій лише п’ять тижнів.
Наразі триває розслідування спеціальної комісії для встановлення точних обставин злочину.
За даними німецьких ЗМІ, ім’я вбитої українки - Маргарита Разас.
Територію навколо місця злочину на березі Рейну обстежили за допомогою службових собак, щоб знайти можливі засоби злочину та підказки. До справи залучено 60 правоохоронців та службові собаки.
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А потім подивись знову на муслімів. Тільки тих, що живуть в Еміратах. То теж мусліми, але українцям до них як до Луни і назад.
То може справа не в вірі, а в дещо іншому?
Можна дописувати і додумувати все, що лише завгодно. Але це факт і він поширився на всі світові ЗМІ! Спочатку Словатчина, потім Болгарія, після цього Польща і Франція. Тепер ще й Німеччина?! А чому немає реакції консульства? Чому мін.закордонних справ Німеччини не викликали для пояснень! Всі вони самозадоволені пивні сосисочники! Мріють лише як врятувати свою дупу та побільше євро на нашій війні заробити. Зволікають з посавками зброї, **********. Вони наче не "проти", але й не зовсім "за"!