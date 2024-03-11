Все менше українських біженців планують повертатися додому, – опитування ООН

Частка українських біженців, які сподіваються повернутися додому, знизилася до 65%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у січні-лютому цього року, передає Інтерфакс-Україна.

Під час попереднього опитування у квітні-травні 2023 року про намір повернутися в Україну заявляли 77% українських біженців.

Серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сподіваються повернутися до рідних міст 72%, порівняно із 84% рік тому.

При цьому рік тому 14% біженців і 15% ВПО розповіли про плани повернутися на постійне проживання додому в найближчі три місяці, тепер лише 6% біженців і 5% ВПО говорять про такі плани протягом 12 місяців.

Водночас кількість біженців, які не мають ні плану, ні надії повернутися, збільшилася за цей час майже вдвічі – з 6% до 11%, ВПО – з 12% до 15%, а тих, хто не вирішив, чи повертатися в майбутньому, – відповідно з 18% до 24% і з 6% до 12%.

Вищий рівень надії повернутися в Україну у біженців, які перебувають у сусідніх країнах (75%), в інших європейських країнах він нижчий (62%). При цьому частіше хочуть повернутися біженці родом із Чернігівської, Херсонської чи Сумської областей (понад 76% у кожній), на відміну від Полтавської, Закарпатської чи Київської (60% або менше в кожній). Також впливає на бажання повернутися наявність у біженців близьких родичів або житла в Україні.

Частіше схильні повернутися літні люди (79%), або біженці, які мають більше двох утриманців на дорослого (76%) або не мають роботи (77%). Ті, хто не має на утриманні інших членів родини або шукають роботу за кордоном, повертатися планують значно рідше – 61% та 62% відповідно.

Читайте також: Канада прийняла чверть мільйона біженців з України

Згідно з опитуванням, основною причиною відкласти повернення в Україну біженці називали погіршення безпекової ситуації в Україні. Серед інших причин – занепокоєння щодо економічних можливостей в Україні (18% біженців та 6% ВПО відповідно) та пошкоджене або недоступне майно (20% і 7% відповідно).

Серед тих, хто раніше сподівався повернутися, але зараз не визначився або вирішив не повертатися, невизначеність щодо завершення повномасштабної війни була одним із головних чинників (65% біженців і 41% ВПО) разом із передбачуваним погіршенням безпекової ситуації в Україні та/або в місці їхнього походження (47% і 52% відповідно).

Іншими причинами, про які часто повідомляли опитувані (особливо серед біженців), було погіршення економічних можливостей в Україні (37% біженців та 17% ВПО), їхнє занепокоєння щодо відсутності достатньої підтримки або ресурсів для повернення (27% та 7% відповідно) та через те, що їхню власність було пошкоджено (23% та 12% відповідно).

При цьому багато біженців і ВПО остаточно повернулися б до України, якби повномасштабна війна закінчилася протягом наступних 12 місяців (35% біженців і 43% ВПО). Більша частина (58% і 49% відповідно) вказують, що рішення про повернення також залежить від інших чинників або обставин.

На додаток до завершення повномасштабної війни основними факторами або умовами, які вплинуть на рішення повернутися, біженці та ВПО називали доступ до роботи (42% біженців і 18% ВПО), завершення окупації (34% і 28% відповідно) і доступ до свого майна або альтернативного житла (23% і 26% відповідно). Наявність достатніх ресурсів або підтримки для повернення (18% біженців і 4% ВПО) і можливість возз'єднатися з родичами (17% і 8% відповідно) також входять до п'ятірки чинників для повернення.

Як повідомлялося, згідно з оновленими даними УВКПЛ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 лютого цього року оцінювалася у понад 6 мільйонів осіб, а загалом у світі – у 6,48 млн, що відповідно на 29 тис. і 30 тис. більше, ніж на початок року.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,67 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,09 млн. В ООН пояснювали зменшення кількості ВПО зміною методики розрахунку їхньої чисельності.