БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
10 841 115

Все менше українських біженців планують повертатися додому, – опитування ООН

біженці

Частка українських біженців, які сподіваються повернутися додому, знизилася до 65%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у січні-лютому цього року, передає Інтерфакс-Україна.

Під час попереднього опитування у квітні-травні 2023 року про намір повернутися в Україну заявляли 77% українських біженців.

Серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сподіваються повернутися до рідних міст 72%, порівняно із 84% рік тому.

При цьому рік тому 14% біженців і 15% ВПО розповіли про плани повернутися на постійне проживання додому в найближчі три місяці, тепер лише 6% біженців і 5% ВПО говорять про такі плани протягом 12 місяців.

Водночас кількість біженців, які не мають ні плану, ні надії повернутися, збільшилася за цей час майже вдвічі – з 6% до 11%, ВПО – з 12% до 15%, а тих, хто не вирішив, чи повертатися в майбутньому, – відповідно з 18% до 24% і з 6% до 12%.

Вищий рівень надії повернутися в Україну у біженців, які перебувають у сусідніх країнах (75%), в інших європейських країнах він нижчий (62%). При цьому частіше хочуть повернутися біженці родом із Чернігівської, Херсонської чи Сумської областей (понад 76% у кожній), на відміну від Полтавської, Закарпатської чи Київської (60% або менше в кожній). Також впливає на бажання повернутися наявність у біженців близьких родичів або житла в Україні.

Частіше схильні повернутися літні люди (79%), або біженці, які мають більше двох утриманців на дорослого (76%) або не мають роботи (77%). Ті, хто не має на утриманні інших членів родини або шукають роботу за кордоном, повертатися планують значно рідше – 61% та 62% відповідно.

Читайте також: Канада прийняла чверть мільйона біженців з України

Згідно з опитуванням, основною причиною відкласти повернення в Україну біженці називали погіршення безпекової ситуації в Україні. Серед інших причин – занепокоєння щодо економічних можливостей в Україні (18% біженців та 6% ВПО відповідно) та пошкоджене або недоступне майно (20% і 7% відповідно).

Серед тих, хто раніше сподівався повернутися, але зараз не визначився або вирішив не повертатися, невизначеність щодо завершення повномасштабної війни була одним із головних чинників (65% біженців і 41% ВПО) разом із передбачуваним погіршенням безпекової ситуації в Україні та/або в місці їхнього походження (47% і 52% відповідно).

Іншими причинами, про які часто повідомляли опитувані (особливо серед біженців), було погіршення економічних можливостей в Україні (37% біженців та 17% ВПО), їхнє занепокоєння щодо відсутності достатньої підтримки або ресурсів для повернення (27% та 7% відповідно) та через те, що їхню власність було пошкоджено (23% та 12% відповідно).

При цьому багато біженців і ВПО остаточно повернулися б до України, якби повномасштабна війна закінчилася протягом наступних 12 місяців (35% біженців і 43% ВПО). Більша частина (58% і 49% відповідно) вказують, що рішення про повернення також залежить від інших чинників або обставин.

На додаток до завершення повномасштабної війни основними факторами або умовами, які вплинуть на рішення повернутися, біженці та ВПО називали доступ до роботи (42% біженців і 18% ВПО), завершення окупації (34% і 28% відповідно) і доступ до свого майна або альтернативного житла (23% і 26% відповідно). Наявність достатніх ресурсів або підтримки для повернення (18% біженців і 4% ВПО) і можливість возз'єднатися з родичами (17% і 8% відповідно) також входять до п'ятірки чинників для повернення.

Як повідомлялося, згідно з оновленими даними УВКПЛ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 лютого цього року оцінювалася у понад 6 мільйонів осіб, а загалом у світі – у 6,48 млн, що відповідно на 29 тис. і 30 тис. більше, ніж на початок року.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,67 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з попередньою оцінкою 5,09 млн. В ООН пояснювали зменшення кількості ВПО зміною методики розрахунку їхньої чисельності.

Автор: 

біженці (741) ООН (369) переселенці (478) ВПО (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Україна в особі влади і громадян, які ядом бризкають на тих хто за кордоном робить все для того щоб ніхто не повернувся....
показати весь коментар
11.03.2024 15:50 Відповісти
+16
Буде Перемога, будуть і люди.

А що до « данних ООН» то вони дуже сумлінні, як і сама ООН.
показати весь коментар
11.03.2024 15:34 Відповісти
+14
Ніхто не хоче в українську кндр..
Як же так ?
показати весь коментар
11.03.2024 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
а куди їм повертатись в розбомблені міста і села на окупованих територіях
показати весь коментар
12.03.2024 02:56 Відповісти
Які розбомблені міста? Львів, Київ, Тернопіль чи Полтава?! Більше всіх про розбомблені міста кажуть персонажі із міст, які взагалі не тронуті війною.
показати весь коментар
12.03.2024 09:27 Відповісти
які розбомблені міста? ти це серйозно ?Харків Херсон Одеса Маріуполь мільйони без даху над головою
показати весь коментар
12.03.2024 20:19 Відповісти
А кого це там, вибачте за вислів, ї*е?
показати весь коментар
12.03.2024 12:40 Відповісти
їх все це теж не ї*е хто захоче з німеччини їхати в Україну яка ще й в стані війни?
показати весь коментар
12.03.2024 20:15 Відповісти
Доки в стані війни - так. Ніхто нікого не пожене.
показати весь коментар
12.03.2024 20:54 Відповісти
серед моїх знайомих поїхали, як би правильно сказати... люди, які процюють руками, не головою. там такі треба. питання чи потрібні вони тут?
показати весь коментар
12.03.2024 09:10 Відповісти
Ті хто давав хабарі аби виїхати - це дійсно сміття, вони нікому не треба
показати весь коментар
12.03.2024 09:28 Відповісти
У нас виїхали кращі,ті про яких кажуть продвинуті, "золоті руки", і перед 24.02.22,коли вже добре пахло війною.Ніякої інф.тріскотні,типу в травні всі на шашлики,не слухали.Взяли і тихо виїхали.До багатьох пізніше виїхали сім"ї,а діти вчаться в польських школах.Хто думає,що вони хочуть повернутись,передзвовіть особисто до них,якщо знаєте таких.Чи добре це,чи погано-це вже інша справа,але така реальність,дякуючи тим 73,яким захотілось поржать,приколу на виборах.
показати весь коментар
12.03.2024 10:30 Відповісти
КРАЩІ? БРЕХНЯ. ВИЇХАЛИ ТІ , ЯКИМ ПОХ НА УКРАЇНУ, ВИ\ЇХАЛИ ТІ, ЩО НАМ ВИБРАЛИ ЗЕЛЕНОГО БОВДУРА. Я ЗНАЮ ТАКОГО ПРУТНЯ, ЯКИЙ, ТОДІ ЩЕ У ЗВАННІ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ, ПРИЇХАВ З НІМЕЧЧИНИ ВИБРАТИ МЕНІ ПРЄПІЗДЄНТА, "ЧТОБ БАРИГА НЄ ПРАШОЛ". А САМЕ ПОТІМ ОТРИМАЛО ГРОМАДЯНСТВО НІМЕЧЧИНИ. ***. НЕНАВИДЖУ.
показати весь коментар
18.03.2024 09:29 Відповісти
Кращі,в тому смислі,що не пияки,тямущі,підкачені,майстри на всі руки.Про їх погляди-окрема тема,в політиці не розбирались і не ходили голосувати.Голосувала активна частина населення і ті що надивились телевізору про народного президента Голобородька,які чомусь не взяли до уваги того,що той веселий клоун-президент,за задумом рос.сценариста,пізніше перестріляв укр.парламент в залі ВР.
показати весь коментар
18.03.2024 11:46 Відповісти
це ж в кайф. забити на свою батьківщину і підкачаним, тямущим майстром на всі руки поїхати по світу, у ті країни , які потом і кров'ю побудували свій достаток. і тут, бац, такі накачані майстри на всі руки приїжджають- а ми до вас на все готовеньке. на хіба такі накачані в Україні?
показати весь коментар
20.03.2024 08:37 Відповісти
вони б мали захистити свою державу, а невештатись, шукаючи притулку.
показати весь коментар
20.03.2024 08:38 Відповісти
Який притулок- ї робота,і житло плюс подача документів на постійне проживання.Таких більшість і вони є навіть на Цензорі,якщо брати по прапорцях.
Це лише констатація факту.Повторюсь,це про тих,що виїхали перед 24.02.
По притулку-це біженці,які виїхали вже після 24.02.22 і там також далеко неоднозначно.
Такий наслідок вибору отих 73 в 2019.
показати весь коментар
20.03.2024 10:01 Відповісти
Раби розбіглися....тепер хоч плач !?
показати весь коментар
12.03.2024 10:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 